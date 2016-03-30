Какой же предвыборный год без проекта системной либеральной партии? Сегодня создание такой организации (точнее, реанимацию одной из хорошо забытых старых) связывают с именем бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Все помнят, чем в последние 13 лет заканчивались подобные проекты. В чем же главная причина их неудач?

wpapers.ru Бабочка

Чаще всего прогнозы о большом будущем системной либеральной партии строятся на предположении, что Кремль в такой организации очень нуждается и непременно хочет видеть ее в Думе. Мне уже приходилось писать, что несколько последних думских кампаний этот миф развеивают.

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Системные либералы — влиятельная часть федеральных элит. А стратегия Кремля уже очень давно предполагает, что любые внутриэлитные конфликты должны быть максимально непубличными. Да и умеренные либералы являются такой же частью широкого путинского большинства, как и консерваторы. Та же «Единая Россия» явно не отказывается от этой группы избирателей. И кураторы внутренней политики еще недавно совсем не стремились создавать ей конкурентов. Заявлял же Вячеслав Володин, что «единороссы» будут «единственной партией, которая пойдет на выборы с либеральной повесткой».

Может быть, Кремль будет заинтересован в партии, которая поможет «выпустить пар» протеста либералов нелояльных? Но тут возникает другая проблема. Обратим внимание, как охарактеризовала цель будущего либерального проекта глава аппарата Бориса Титова Татьяна Марченко: «Партия будет представлять интересы бизнеса во власти». А теперь вспомним оппозиционные акции «горячей зимы» 2011−2012 годов. Много ли там было лозунгов в защиту предпринимателей? Получается, «рассерженных горожан» проблемы бизнеса практически не интересовали. Скорее, их заставили заинтересоваться политикой антикоррупционные кампании.

Вовсе не защиту интересов бизнеса ставили на первое место массы протестных либералов в принципе. Так, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в октябре 2011 года, в данной среде самым популярным лозунгом оказался призыв к созданию… «сильного социального государства». Его выбрало 24% опрошенных протестных либералов. А среди сочувствующих «демократам, выступающим за политические и гражданские права», этот же лозунг лидировал уже с результатом 28%.

Выходит, любой подобный проект, идя к избирателю, сначала станет позиционироваться как либеральный. А потом будет вынужден долго доказывать, что он не очень-то и похож на всем известных либералов, а практически больше левый, чем сами левые. Получается как в популярной древнекитайской притче: то ли Чжуан-цзы снится, что он бабочка, то ли бабочке, что она — Чжуан-цзы.

Да, все эти предвыборные маневры, безусловно, возможны. Проводил же «Союз правых сил» успешные региональные кампании в 2004—2006 годах с призывом «достройки капитализма», с большим вниманием к социальным лозунгам. Но по большому счету зачем хоть Кремлю, хоть региональным элитам, хоть избирателю все эти запутанные «китайские стратегемы», если у них на виду уже есть партии, которые прямо позиционируют себя как социально ориентированные.

После 2003 года все крупные партийные проекты системных либералов развивались по одной схеме. Задолго до формального старта парламентской кампании — большой ажиотаж и обсуждение неплохих перспектив партии. На официальном старте — разрушение или серьезное ослабление проекта. Так, в 2011 году от него осталось в буквальном смысле одно название. Часто можно прочитать, что все дело в неумении либералов договариваться между собой. Но вряд ли в этом главная причина. Все проще. По старой памяти вроде бы надо обозначить, что и такой проект есть. Потому его и реанимируют перед каждыми выборами. Но из практических соображений никому из заинтересованных игроков такой проект оказывался не нужен. Только мешает планам Кремля, если оказывается на провластном поле. Слишком сложен для «выпуска пара», когда есть пути проще. Является слишком рискованным вложением для представителей того самого бизнеса и региональных элит, когда опять же есть более простые варианты. Подобно «Вороньей слободке», такие проекты погибали «в огне» очередных скандалов, «разожженных» сразу с нескольких сторон.