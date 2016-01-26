Грипп атакует!

Yasser Alghofily Вирусолог

В Российской Федерации от свиного гриппа скончались 50 человек. Об этом сегодня, 26 января, сообщила журналистам заведующая лабораторией биотехнологии и диагностики препаратов НИИ гриппа Анна Соминина.

Она сообщила, что на данный момент от свиного гриппа умерли 50 российских граждан. При этом 24 из них — на этой неделе. «Среди выделенных и исследованных в лабораториях вирусов около 40% имеют изменения генома, которых не содержат вакцины. Всего на сегодня удалось выявить три мутации», — сообщила Соминина.

При этом сильнее всего удар гриппа пришелся по Санкт-Петербургу. Власти Петербурга официально подтвердили 22 смертельных случая после заражения свиным гриппом.

Хуже не будет?

В российской экономике есть благоприятные условия для исправления нынешней ситуации. Об этом 26 января в ходе встречи с главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым заявил президент РФ Владимир Путин. «Сочетание с дефицитом бюджета, который был меньше, чем ожидали, наличие хороших резервов, низкий уровень долга — все это создает благоприятные условия для того, чтобы рассчитывать на исправление ситуации в текущем году», — сказал Путин. В свою очередь, Улюкаев обратил внимание президента на высокий уровень резервов Банка России: «Все это создало обстановку макроэкономической стабильности, которую правильно оценивают все участники рынка».

На этой же встрече министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев сообщил, что, по данным Росстата, уровень инфляции в России в 2015 году составил 12,9%. Улюкаев предрёк, что к концу января нынешнего года уровень инфляции в годовом исчислении составит 10%.

Напомним, что министр экономического развития славится тем, что все его прогнозы не сбываются.

Коррупция и жители России: опрос

42% жителей России согласны с тем, что изменения в российском законодательстве, защищающие высокопоставленных коррупционеров в высшем руководстве страны, являются антиконституционными. Пятая часть опрошенных (22%) не видит в этих законодательных изменениях ничего антиконституционного, а более трети (36%) затруднились с ответом. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

И снова — здравствуйте!

Вопрос возвращения российских туристов в Египет может быть решен в ближайшее время, сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

«Мы действительно очень подробно обсуждали вопрос восстановления туристического потока российских туристов на курорты Египта, и уверены, что в ближайшее время мы сможем эти задачи решить», — сказал спикер Госдумы журналистам.