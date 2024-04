Пословица «В чужой монастырь со своим уставом не ходят» имеет вполне четкий аналог в английском языке: «When in Rome do as the Romans do». К сожалению, поговорка эта скорее английская и на Северо-Американском континенте не прижилась. Вероятно, именно этим можно объяснить то неподдельное удивление, которое вызывает неприятие гей-браков и открытых отношений сексуальных меньшинств в России у американцев. Легализация однополых браков, как известно, произошла на федеральном уровне в США летом 2015 года и стала, пожалуй, единственным фундаментальным достижением администрации демократов, которые готовятся покинуть Белый дом, оставив изящный след в истории.

«В попытке защитить то, что они считают традиционными ценностями, законодатели России рассмотрят наиболее агрессивный антигейский законопроект страны за последнее время: запрет на публичные проявления привязанности среди геев, который позволит преследовать нетрадиционные пары за поцелуи или даже за держание за руки на улице. Уличенные будут подвергнуты штрафу или двум неделям тюремного заключения. Законопроект, который намечен для обсуждения в парламенте России, призван противостоять «нетрадиционным сексуальным отношениям», которые президент Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники назвали оказывающими разлагающее влияние на российскую мораль и символом вседозволенности Запада. В 2013 году в России был принят закон, запрещающий «гей-пропаганду» или публичную демонстрацию образа жизни, в которых геи приравниваются к гетеросексуальным парам. Все это объясняется оказанием дурного влияния на детей. Новый законопроект идет дальше, утверждая штраф в размере до 5000 рублей ($65) за «публичное выражение нетрадиционных сексуальных отношений и публичную демонстрацию искаженных сексуальных предпочтений в общественных местах». Если правонарушение будет зафиксировано в школе или другом месте, где собираются дети, наказание может равняться 15 суткам тюрьмы. Как и предыдущий, этот законопроект расплывчат, в нем нет четкого указания, какие именно деяния запрещены. Но Иван Никитчук, член Коммунистической партии и один из апологетов законопроекта в Государственной думе, высказал некоторые идеи на этот счет. На вопрос российского журналиста: «А что, если люди идут по улице, держась за руки, или целуются, полиция обязана задержать их?» он ответил: «Естественно. Этот законопроект не запрещает делать «это». Пусть делают, что хотят, под одеялом. Но мы мешаем им демонстрировать свои демонические склонности, благодаря которым Запад влияет на нас… Простите меня, это Россия. У нас страна, где всегда уважают традиции, где у людей есть совесть, понимание стыда. И все эти бородатые целующиеся мужчины ничего, кроме тошноты, не вызывают».

Принятие законопроекта не обязательно означает, что он станет законом. Регулярно публикуются отчеты о том, что спорные проекты отложены. В настоящее время в соответствии с графиком парламента как раз наступило время для его обсуждения — правовой комитет Думы оказал теплый прием законопроекту, хотя и назвал его неоднозначным и неясным для приведения в исполнение. Законопроект может пройти через Думу всего через несколько дней, если он будет иметь необходимую политическую поддержку… Как и законопроект 2013 года, запрещающий гей-пропаганду, новый проект породил критику. Таня Купер, исследователь Human Rights Watch в РФ, писала, что запрет на публичное выражение нетрадиционной сексуальной ориентации может привести к «дальнейшей эскалации гомофобии в России, подвергнув ЛГБТ-сообщество риску дискриминации».

Российские политики, в том числе Путин, защищали закон 2013 года, утверждая, что он должен был защитить детей и не нарушать личных прав. Конституционный суд РФ утвердил его на 2014 год.

Россия приняла меры по декриминализации гомосексуальности после падения Советского Союза — закон, отменяющий «содомию» и удаливший ее из списка психических расстройств. В то же время общественный опрос независимого «Левада-центра» показал, что с 1999 года большинство россиян воспринимают гомосексуализм как вредный или даже опасный для общества феномен.

С 2013 года закон против «гей-пропаганды» был применен всего в паре случаев: с пикетчиками с плакатами «Геями не становятся — геями рождаются» и с основателями интернет-группы поддержки «Дети-404».

Путин в прошлом году объявил в интервью: «Проблема сексуальных меньшинств в России умышленно преувеличена извне по политическим причинам». «У нас нет преследования, — продолжал он. — Люди нетрадиционной сексуальной ориентации работают и живут, получают повышение, получают государственные награды за свои достижения в области науки и искусства… Я лично вручал им медали…» — пишет Washington Post.

«Трудно преувеличить зловещий абсурд и оскорбительные намерения нового законопроекта, он ставит вне закона лесбиянок, геев, бисексуалов или транссексуалов (ЛГБТ) и служит для наказания людей за выражение своей идентичности, — продолжает свои тревожные исследовательские усилия Таня Купер. — Если он будет принят, это поставит президента Владимира Путина в неудобную ситуацию». В интервью журналу The Quartz ей отвечает собирающий и свой урожай славы Иван Никитчук: «Я рассматриваю этот вопрос как битву между «традиционными» российскими «ценностями» и западной либеральной мыслью. Есть причина, почему Запад так много денег вливает в этот вопрос, который вторгся в умы России. Они развращают молодежь, дезориентируют нас с целью ослабить нашу рождаемость. Все это является частью более крупного плана».

В то же время ряд изданий отмечает, что «власти в России мало делают для расследования преступлений на почве ненависти, направленных против геев, многие из которых пережили избиения. Президент России Владимир Путин не дал ясно понять: поддерживает ли он новый законопроект. Он подписал закон 2013 года, но время от времени пытался уверить, что в России нет гомофобии. В преддверии зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Путин, осторожничая, постарался развеять этот миф для спортсменов-геев и зрителей, заявив: «У нас нет преследования». Это, конечно, было ложью», — пишет New York Times.

«Этот законопроект является новым абсурдным и дискриминационным предложением. Проект предлагает запретить практику гей-отношений и запрещает быть самим собой — за это вас могут посадить за решетку… Сэр Элтон Джон подтвердил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы открыть диалог по правам ЛГБТ», — пишет Pink News.

«Региональные запреты на рекламу приравнивают гомосексуализм к педофилии, хотя последнее, конечно, является серьезным преступлением. Отказ в регистрации Сочинским судом Pride House гласит, что причиной тому была «пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации», а это является прямой угрозой для российского общества. Попытки противостоять гомофобии суд называет «экстремистскими», потому что они, по своей сути, «возбуждают социальную и религиозную ненависть». Фактически суд должен защитить и геев от разжигания ненависти. Но он постановил, что такая экстремистская деятельность представляет собой угрозу для «суверенитета и территориальной целостности России». Правительство России использует эти сомнительные аргументы при защите своей дискриминационной политики и для международной аудитории. Российские дипломаты любят повторять, что дискриминации в России не существует, потому что конституция страны запрещает это. Некоторые логика в этом, конечно, есть!

Суды России, ее дипломаты и президент Путин не могут уверенно объяснить статус гей-прав в своей стране, но Европейский суд по правам человека может. В апреле 2011 года Страсбургский суд оштрафовал РФ за нарушение статей 11, 13, и 14 Европейской конвенции, за запрет 164 маршей в период между 2006— 2008 годами единогласным решением судей. Решение вступило в силу после того, как правительство России потеряло свою привлекательность в Страсбурге, но, хотя Кремль заплатил штраф, он продолжает запрещать митинги. В мае 2012 года районный суд в Москве вынес решение о запрете мероприятий в городе до мая 2012-го. В этом и заключается подход России: заплатить штраф, не признать ничего и сделать еще хуже.

Краеугольным камнем Путина в «войне против геев», однако, является «расплывчатая» статья 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая позволяет правительству штрафовать лиц, обвиняемых в рекламе нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Федеральный запрет «основывается на успехе» региональных законов о «пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних», принятых в 10 регионах с 2006 года. Вот что гласит статья 6.21: пропаганда — распространения информации среди несовершеннолетних, которая подразумевает: 1) создание информации, направленной на нетрадиционные сексуальные отношения; 2) делает нетрадиционные сексуальные отношения привлекательными; 3) приравнивает социальную ценность традиционных сексуальных отношений к нетрадиционным; 4) вызывает интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям.

Для российских резидентов это значит, что лица, участвующие в такой рекламе, могут быть оштрафованы на сумму от 4000 до 5000 рублей, должностные лица могут быть подвергнуты штрафу в 40 000—50 000 рублей, а зарегистрированные организации могут быть оштрафованы на 800 000—1 000 000 рублей или подвергнуты санкциям, заставляющим остановить агитацию в течение 90 дней. В средствах массовой информации или в интернете: для физических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; для должностных лиц — от 100 000 до 200 000 рублей, а для организаций от одного миллиона рублей.

Иностранные лица или лица без гражданства могут быть оштрафованы на 4000—5000 рублей, или могут быть депортированы с территории Российской Федерации и / или заключены под арест в течение 15 суток. Иностранцы, использующие средства массовой информации или интернет в целях пропаганды, — до 50 000—100 000 рублей или 15-дневное содержание под стражей с последующей депортацией из России». Ну как?

Закон принят Думой без юридического определения «рекламы» или «нетрадиционных сексуальных отношений» — ключевых слов в статье 6.21. Таким образом, мы не получаем ясную картину о том, как власти будут использовать этот закон…

20 февраля 2006 года тогдашний вице-премьер РФ Александр Жуков (в настоящее время заместитель председателя Государственной думы и президент Олимпийского комитета России) передал официальный отзыв в отношении законопроекта по поводу геев, утверждая, что законопроект противоречит Уголовному кодексу РФ и не позволяет установить уголовную ответственность за рекламу «некриминального поведения», содержит «ряд юридических и технических ошибок и неточностей», а также опирается на определения, которые не позволяют четко сформулировать состав преступления. 20 мая 2004 года г-н Жуков указывал на то, что законопроект «противоречит статье 29 Конституции РФ, а также статьям 8, 10 и 14 Европейской конвенции по правам человека».

Я не смог бы сформулировать [противоречия] лучше, чем Жуков. К сожалению, его устойчивость к антигейским законам пришлась на 2004 и 2006 годы, на то время, когда Кремль еще заботился о международной репутации России. Теперь он, кажется, заботится только о нетрадиционном сексе», — пишет Policy.mic.

«Большинство российских гей-пар скрывают свою любовь, и многие отказались бороться за свои права. Но давление на них растет. Многие гомосексуалисты ушли глубоко в подполье, подальше от посторонних глаз. Все меньше и меньше людей оказываются достаточно храбрыми, чтобы выйти на улицы с радужными флагами. Они видели нападения и избиения, нанесенные десяткам активистов ЛГБТ-сообщества по всей стране. В провинциях редко можно найти место, где открыто собираются геи. Черноморский курорт Сочи был своего рода исключением до недавнего времени. По крайней мере один клуб — «Кабаре Маяк» — открыто позиционировал себя как гей-клуб. Там предлагали вкусную еду, вежливое обслуживание и одно из лучших варьете в стране.

Теперь это в прошлом. После более чем десяти лет успешной деятельности гей-пара Андрей Таничев и Роман Кочагов решили создать отель-ресторан, изменив статус заведения. «Наш новый бар не будет гей-клубом, он будет оставаться толерантным к гостям с любой сексуальной ориентацией», — сообщил Кочагов The Daily Beast.

«Страна в целом менее терпима, — говорит Кочагов, размышляя о думских обсуждениях нового законопроекта. — Россия не готова, наше общество не готово; в Испании однополые целующиеся пары можно увидеть везде, но не здесь».

Одна из поклонниц «Кабаре Маяк» — Лена, красивая 30-летняя лесбиянка-космополитка говорит, что она предпочла сохранить личную жизнь за закрытыми дверями. «Как насчет поцелуев под сочинскими пальмами или под звездами на берегу Черного моря?»… Лена покачала головой: «Я целуюсь в своей комнате», — пишет Daily Beast.

«Эти меры имеют большой уровень поддержки со стороны Русской православной церкви, которая очень близка к режиму Путина. В ответ на признание однополых отношений патриарх говорит: «Это очень опасный апокалиптический симптом, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что в России подобное никогда не будет санкционировано законом, потому как это означает, что народ встал на путь саморазрушения», — пишет The Christian Today.

«Быть геем в России… технически это легально, но законы, принятые в последние годы, слишком затрудняют открытую жизнь для ЛГБТ-сообщества. Активисты Rights Watch говорят, что меньшинства подвергаются «безнаказанным» атакам, и закон 2013 года подпитывает эту волну насилия против них. «Представителей ЛГБТ избивают, похищают, унижают, называют «педофилами» или «извращенцами», гомофобы подстерегают в метро, на улице, в ночных клубах, в кафе, на собеседованиях», — пишет The Independent.

Одиночно, попарно и коллективно демонстрировать технику однополого секса на улицах России всё труднее, — уверены СМИ США. Но уверены, что демонстрировать надо. Не повод ли это для «гуманитарной интервенции»? Общество и власти США явно задолжали миру этот новый акт борьбы за права гомосексуального человека, остро нуждающегося в эксгибиционизме.