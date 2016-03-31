В начале прошлого века, 25 января 1915 года шотландец Александр Белл продемонстрировал уникальные возможности изобретенного им телефона, связав Нью-Йорк с Сан-Франциско.

Телефонный аппарат Белла. 1876

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«Ahoy», что переводится как «Эй, кто там?», — так он начал разговор. Белл категорически был не согласен с Томасом Эдисоном, который советовал для начала беседы по телефону произносить «Hello». Однако именно «hello» или «алло» прижилось у пользователей.

Появившись на свет в семье Мелвилла Белла, профессионального ритора и автора трактата о красноречии, 3 марта 1847 года в Эдинбурге, Александр был, что называется, вундеркиндом. В 13 лет окончил Королевскую школу, а в 16 стал учителем красноречия и музыки в Академии Уэстон-Хауз. Очень рано увлекся изобретательством, особенно его интересовала возможность передачи сигнала по электросетям. После переезда с семьей в Канаду в 1870 году Белл создал электрическое пианино, приспособленное к передаче музыки по проводам.

Патент Александра Грейама Белла на телефонный аппарат. 7 марта 1876

А спустя шесть лет получил патент США на «метод и аппарат для передачи речи и других звуков по телеграфу с помощью электрических волн». Это и был, собственно говоря, телефон. А его создатель впоследствии основал компанию Bell Labs (первоначально Bell Telephone Company), которая определила дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли Соединенных Штатов. К 1900 году в США установили уже 1,5 млн аппаратов. Капитал телефонных компаний оценивался почти в 6 млн долларов, а выплаты акционерам составляли 3,9 млн долларов в год. Цена за одну акцию Bell Telephone Company доходила до тысячи «зеленых», а состояние Белла очень быстро достигло отметки в миллион долларов.

«Отец телефонии» работал также над возможностью использования светового луча в телекоммуникации. В 1880 году он изобрёл прибор под названием фотофон. Прибор был предназначен для передачи звуков на расстояние при помощи света. Но у фотофона был один существенный недостаток: он сильно зависел от внешних помех, например, от облаков. Тем не менее Белл считал его самым важным своим изобретением и получил четыре патента на этот прибор. Фотофон называют прародителем современных волоконно-оптических линий связи — главных передатчиков современного трафика телекоммуникаций.

Было еще одно направление, весьма интересовавшее изобретателя, — проблемы людей с нарушениями слуха. В течение нескольких лет он спонсировал вашингтонскую экспериментальную школу, где велись работы по выявлению наилучших методов обучения глухих детей. Стараниями Белла была основана Американская ассоциация содействия обучению глухих устной речи. Премию, полученную за изобретение телефона, он потратил на распространение информации по проблемам глухих. Интерес к этой теме, очевидно, был не случайным — мать Белла была глухой, этим же недугом страдала его жена, потерявшая слух в детстве после болезни скарлатиной. С ними изобретатель телефона никогда по нему не говорил: услышать его ни мать, ни жена не могли.

Александр Грейам Белл с женой и детьми. Около 1885

Вместе с тем появился телефон, как ни странно, благодаря работе Белла с глухими. В 1871 году он служил в Бостоне в специализированной школе для глухонемых учеников и искал способ продемонстрировать глухим артикуляцию звуков речи. В частности, тестировал аппарат, в котором особая мембрана колебалась под влиянием звуковых волн и передавала получающиеся колебания на иглу. Игла же, в свою очередь, записывала данные на вращающемся барабане. Это изобретение Белла и стало толчком к его главному открытию. В 1876 году на Всемирной выставке в Филадельфии учёный представил вниманию общественности аппарат, названный им «говорящим телеграфом». Свидетели демонстрации были изумлены, когда смогли услышать из рупора знаменитый монолог шекспировского Гамлета «Быть или не быть?», который в соседней комнате читал сам изобретатель. Позже «телефонное представление» было дано королевскому семейству Великобритании, куда Белл приехал после женитьбы. Монаршие особы пришли в неописуемый восторг.

Любопытно, что, хотя Белла считают изобретателем телефона, в новом тысячелетии, 11 июня 2002 года Конгресс США по сути лишил его этого звания: была принята резолюция, согласно которой первенство в изобретении было признано за итальянцем Антонио Меуччи, который подал заявку на патент в 1871 году, а Белл мог иметь доступ к его материалам.

Похожая история произошла с изобретателями радио Александром Поповым и Гульельмо Маркони. 7 мая 1895 года Попов впервые публично продемонстрировал прием и передачу радиосигналов на расстоянии около 60 метров. А в сентябре 1896 года с удивлением узнал из газет, что Маркони получил патент на изобретение радио. Дело в том, что Маркони учился у известного итальянского физика Аугусто Риги, и некоторые исследователи полагают, что Риги знал о работах Попова и рассказал о них Маркони.

Мобильный радиотелефон. 1924

Возвращаясь к Беллу, стоит добавить, что, несмотря на казус с телефоном, свое право называться изобретателем Белл доказал сполна: на его счету 18 собственных патентов и десятки в соавторстве с другими учёными в различных областях. В их числе — усовершенствованное звукозаписывающее устройство — фонавтограф; аудиометр — прибор для определения остроты слуха; устройство для передачи звуков с помощью света — фотофон; а также машина для лущения зерна, металлоискатель, вакуумный насос, пирамидальный воздушный змей, аэроплан «Серебряный дротик» и лодка на подводных крыльях «HD-4», созданная им за три года до смерти, в 1919 году.

Скончался Александр Белл 4 августа 1922 года. В знак траура по великому учёному на территории Канады и Соединённых Штатов на некоторое время были выключены все телефоны, которых на тот момент было более 13 миллионов. Такая вот минута телефонного молчания!

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