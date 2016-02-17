Калининград, 23 апреля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Ни одна другая страна не сделала для увековечивания памяти философа Иммануила Канта больше, чем Россия, заявил 23 апреля пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

(сс) WikiFido Памятник Иммануилу Канту в Калининграде

Тот факт, что Кант до конца жизни оставался подданным Российской империи, говорит о выбранной философом политической позиции, сказал Лысков в беседе с «РИА Новости».

Так пресс-секретарь губернатора прокомментировал высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, ранее заявившего, что у президента России Владимира Путина якобы нет права цитировать Канта.

«Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России», — сказал Лысков.

Как передавало ИА Регнум, Шольц на пресс-конференции, приуроченной к 300-летию философа, заявил, что Россия якобы пытается «присвоить» себе Канта и его труды. Действия России на Украине якобы противоречат мировоззрению Канта, сказал также канцлер.

22 апреля президент России, приветствуя участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», назвал проведение этого мероприятия свидетельством неугасающего интереса к личности Канта и его трудам.

В январе 2024 года Путин назвал Канта великим мыслителем, подчеркнув, что призыв философа уметь пользоваться собственным умом актуален и сейчас. В некоторых странах этот призыв забыли, и до добра их это не доведёт, отметил президент.

Ранее, отвечая на вопрос о своих любимых философах, глава государства назвал в их числе Канта и Николая Бердяева.