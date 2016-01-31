



0629.com.ua Пополам

Наблюдая за развитием украинских и сирийских событий, в очередной раз убеждаешься, как принципиально близки были сценарии дестабилизации этих стран со стороны США, несмотря на все тактические различия в их реализации. Со времени вступления в сирийский конфликт ВКС России в Сирии стало отчетливо наблюдаться, что его нельзя свести только к конфликту официального Дамаска и ИГИЛ. Оказалось, что свои интересы имеют не только все крупные мировые геополитические игроки (Россия, США, Китай, ЕС, Турция, Иран, КСА), но и местные кланы, племена, многочисленная ранжированная оппозиция и т.д. Оказалось, что даже позиция США не представляет собой цельное ядро, а имеет множество противоречащих друг другу ответвлений, за каждым из которых стоит конкретный американский клан.

Аналогичная ситуация и на Украине, где в гражданский конфликт втянуты не только различные части страны, но и внешние силы (почти все упомянутые выше) в той или иной мере. И по ходу развития сюжета оказалось, что и здесь, как и в Сирии, различные башни Белого дома проводят принципиально разную и противоречивую политику, что может быть объяснено только одним: Украина для них точно такой же полигон, проекция внутриполитической борьбы, которая только усиливается с приближением президентских выборов в США. В этой внутриамериканской борьбе на Украине один клан (условно — Обама-Керри) стал ставить на реализацию Минских соглашений, постепенный уход США из этой страны и переход Украины под протекторат (в зону влияния) России, второй клан (условно Клинтон-Байден) работают на разрушение украинской государственности с целью якобы втравить Россию во внутригражданский конфликт на Украине.

Вот и Польша, один из проводников американской политики в Европе поняла, откуда и куда дует ветер — министр иностранных дел этой страны заявил, что реализация Минска-2 выгодна Украине, так как даст необходимые стране один-два года для реформ. Он, естественно, забыл сказать о том, что при таком ходе событий нынешней Украины через один-два года не будет, но зачем украинцам об этом знать? Кстати, то о чем не знает целый глава польского МИД, оказывается, знает заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, которая на 9-м Европейско-украинском форуме в городе Лодзь в Польше заявила следующее: «Если Европа продолжит давить на Украину в реализации Минских соглашений, то спустя год исчезнет сам предмет этих соглашений (то есть, Украина — прим. автора)». То есть, в Киеве трезво оценивают договоренности Путина и Обамы насчет своей дальнейшей судьбы.

Посол США на Украине Джеффри Пайетт работает на Обаму-Керри. Так, выступая на конференции Ассоциации городов Украины, он призвал украинский парламент проголосовать за изменения в конституцию страны в части децентрализации: «Среди наиболее важных элементов процесса реформ — создание благоприятных условий для децентрализации и развития местного самоуправления с целью приближения власти к людям. Важно принять и утвердить изменения в конституцию, которые закрепят эти реформы и создадут надежный фундамент демократического управления. В США и Европе будут внимательно следить за этим процессом».

Российско-европейско-американское давление на Порошенко дает о себе знать. Неделю назад в материале «За что проливал кровь Донбасс? Москва ускоряет развязку. Киев накануне шока» мы уже писали об этом: «Последние новости из Киева только подтверждают обоснованность новой активизации Москвы на украинском направлении и сближение позиций всех основных заинтересованных сторон (Россия, США, Германия, Франция) по ликвидации «киевского котла»: «Петр Алексеевич просто стервенеет, лишь бы продавить через Раду пресловутые изменения в Конституцию «об особом статусе оккупированного Донбасса». Объявлен всеобщий депутатский сбор — хоть больными, хоть мертвыми, но все в под купол. Своих — БПП-шных и «Нарфронтных» — ломают через колено, грозя компроматом и посадить рядом с Корбаном.

Фракции Тимошенко предлагают должности. Мелких по три. Но много. А ей нужна всего одна — но большая по пять. Но завтра. В общем, тяжелый случай. А вот чужих приманивают баксом. Говорят, на Ляшко больно смотреть: захлебывается слюной. Но вроде решил радикально поднимать ставки до последнего. На предметные переговоры пока не идет только «Самопомич». Хотя не понятно, сколько она еще выдержит столь массированную осаду."Оппоблок» аж пузырится от счастья: все вернулось, они опять при деле и при бабле. В общем, все те же гнилые варианты, что и при позднем Кучме и раннем Януковиче».

На этой неделе Порошенко продолжил активно обрабатывать население: «Второе чтение конституционных изменений по вопросам децентрализации должно проходить на фоне очевидного и решительного прогресса выполнения тех пунктов Минских договоренностей, которые должны быть выполнены до конца текущего года. Держа курс на децентрализацию, мы пользуемся европейским компасом. Децентрализация — это ключевой момент подготовки к членству в Европейском союзе». То есть Путин с Обамой через Грызлова и Суркова с Нуланд Порошенко доломали, и он уже хотя и медленно, но идет в правильном направлении.

Против такого сценария практически открыто выступила клинтоновская партия в Киеве, которую возглавляет Яценюк. При этом надо отметить, что военный сценарий пока остается сценарием-2 для клинтоновской партии в Киеве. Первым по приоритетности стал сценарий «референдум» относительно внесения изменений в Конституцию страны, с предложением провести который в воскресение вечером выступил премьер-министр страны Яценюк: «Настало время, чтобы украинский народ сказал свое слово, какой должна быть новая украинская Конституция в новой европейской Украине. Никто, кроме народа Украины, не имеет права определять, которым будет Основной закон».

При этом Яценюк апеллирует к Майдану, который якобы окропляет референдум, и одновременно к Порошенко, который якобы должен только поддержать данную идею: «референдум по Конституции является «прямым народовластием в свободной и демократической стране, за которую мы боролись два года тому назад на Майдане и сейчас защищаем с оружием в руках. Новая Конституция — это новый общественный договор между гражданами и властью, которую они избрали. Договор о распределении прав и ответственности внутри самой власти — между президентом, правительством и парламентом. Договор о взаимоотношениях между центром и регионами. Договор о четкой геополитической цели Украины — стать членом Европейского Союза и НАТО. Убежден, что глава государства исповедует такие же принципы».

То есть, Яценюк хочет заблокировать инициативу Порошенко по внесению Радой изменений в Конституцию по децентрализации и особому статусу Донбасса посредством новой идеи о всенародном референдуме. Вокруг этого сейчас и развернется основная политическая борьба на Украине. Вместе с тем, стоит отметить, что данным предложением Яценюк подготовил себе отличный повод для громкого ухода в отставку — мол, не согласился Порошенко посоветоваться с народом, и я этого пережить не могу.

Ввиду высокой реализации голосования по Конституции через Раду проклинтоновские СМИ окраины уже не стесняясь предрекают Порошенко судьбу Януковича: «Реализация Минска-2 приведет к тому, что именно Порошенко останется один на один с разъярённым народом. Ни Штайнмайер, ни Меркель не будут спасать того, кто более не имеет внутренней легитимности. Фиаско Януковича — яркое тому свидетельство. Есть и другой, не менее поучительный пример — история гетмана Павла Скоропадского, от которого в ноябре 1918 отвернулись все, и ему пришлось бежать в Германию, чтобы до конца жизни вспоминать о том, «как могло бы быть, если бы». Петр Алексеевич в шаге от такой же грустной истории».

То есть клинтоновско-байденовское крыло в истеблишменте Украины не хочет реализации Минска-2 и готово идти на все, только чтобы сорвать имплементацию минских соглашений. Аналогично эта команда действует и в Сирии. Напомню, что в ходе визита в Турцию 23 января вице-президент США Джо Байден заявил о том, что если попытка добиться политического решения в Сирии провалится, то придется искать военное решение в борьбе с ИГИЛ. Как отмечает портал «Правосудия.нет», «Керри его приструнил. Все же решение о начале или об окончании наземной операции принимает пока еще президент США, а не верные слуги Вэнгард». Аналогичную ситуацию мы видим и по Украине, где Обама вместе с Керри толкают киевскую хунту в реализации Минска-2, а клан Клинтон пытается этому помешать. В результате раздрай у холопов только нарастает, а целая страна бросается в топку чьих-то карьерных амбиций как в Вашингтоне, так и в Киеве.

Некоторые киевские эксперты видят набирающую ход тенденцию и пытаются ее остановить даже путем отделения Донбасса от остальной Украины: «жизнеспособность Украины, а не формальное возвращение оккупированных территорий и Крыма, является главным приоритетом сегодня. Потому что сегодня возврат Донбасса снизит, а не увеличит жизнеспособность Украины, поскольку не только заблокирует на долгие годы какие-нибудь серьезные изменения, но и создает предпосылки для развала государства в форме парада «широких автономий» в самой недалекой перспективе». Совершенно справедливо при этом полагая, что если Донбасс получит широкую автономию в составе Украины, то этого же захотят и другие мощные в ресурсном плане регионы, особенно, Днепропетровск, Харьков, Львов, Одесса.

С учетом же происходящего сегодня в Херсонщине и Полтавщине, где различного рода вооруженные формирования, по сути, в преддверие периода безвластия начали заниматься открытым бандитизмом, а местные власти пока ничего этому не могут противопоставить, неспособность центра справиться с грядущей региональной раздробленностью сомнению даже не подвергается. И если в регионах большой смуты не будет, так как местные в основном договорятся, то в самом тяжелом положении окажется Киев, где слишком много различных сил начнут тянуть на себя одеяло. И судьба этого города, как и его жителей в отсутствие вмешательства внешних сил будет просто печальна.

Таким образом, мы видим, что реализуемая в течение двух последних лет стратегия США в отношении Украины как очага большого геополитического пожара на границе России, зашла в тупик. Ресурсы на поддержание политического трупа «незалежной» тратить не хотят, да к тому же у США есть и другие проблемы, которые без России не решить. Но еще больше об американском тупике, и не только на Украине, говорит не только отсутствие внятных стратегических целей и задач, а наличие разных подходов в Вашингтоне к решению той или иной мировой проблемы. Выплескивание внутриполитической борьбы в США за границы страны, частные политические и карьерные амбиции отдельных политиков и кланов начинают серьезно угрожать ее внешнеполитическим интересам, в результате чего все чаще в своей внешней политике Вашингтон начинает гасить пожар бензином.