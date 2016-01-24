Глава Пентагона Эштон Картер объявил о готовности армии США начать наземную операцию против боевиков «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещена в России и многих других странах). «Мы делаем много, потому что мы должны делать много, потому что мы должны победить ИГ. Я уверен, нам это удастся, но я хочу ускорить этот процесс», — приводит слова Картера телеканал CNBC.

Капкан

Говорят, что военные во всем мире врут больше, чем рыбаки. Попробуем докопаться до истины и разобраться, так ли это. Гражданская война в Сирии идет уже более пяти лет, но Россия оказалась вовлеченной в события только в 2015 году. Москве удалось совершить активные действия в регионе и извлечь для себя политические дивиденды. Это и могло подтолкнуть американцев к боевым действиям на земле, чтобы, как говорится, примазаться к успехам России. Ведь не случайно, что их больше волнует в этой ситуации Сирия, а не Ирак. Но в открытую они этого признавать не хотят, поэтому в заявлениях делают акцент на Ираке.

Далее. В эти дни должны начаться переговоры сирийской оппозиции с правительством. Для американцев важно повлиять на их содержание. Объявление о планах наземной операции увеличит на переговорах шансы противников президента Асада (против него выступает весь Запад и большинство близлежащих арабских стран во главе с Саудовской Аравией). Кроме того, заявление Пентагона о сухопутной операции должно призвать союзников США активизировать действия в Сирии. Вполне оправданным представляется и другой вывод: начало сухопутной операции США против ИГ может также быть провокацией с целью вынудить Россию тоже ввести сухопутные войска на сирийскую территорию. Данная гипотеза не имеет ничего общего с антиамериканизмом, это результат анализа событий в Афганистане. Судите сами.

В марте 1983 года во время работы над телевизионным документальным фильмом автору этих строк довелось побывать в кишлаке Анаба, что в ущелье Панджшер. Поездка туда состоялась благодаря заключенному с известным полевым командиром «Львом Панджшера» Ахмад Шахом Масудом договору о перемирии. Пытаясь избежать полного разгрома своей группировки, он согласился с предложением советского командования заключить договор о перемирии в Панджшере до 21 апреля 1984 года. Масуд заверил, что не будет вести враждебную пропаганду, и обещал прекратить боевые действия против советских и правительственных войск в Панджшере. Он также обязался пресекать подобные действия со стороны мятежников других партий, не пропускать через свою зону ответственности их формирования, караваны с оружием, боеприпасами, не препятствовать возвращению местных жителей в свои кишлаки.

Вначале соглашение о перемирии обеими сторонами выполнялось в основном без нарушений. Но другие планы были у американцев. Их очень беспокоило, что Масуд прекратил сражаться с советскими войсками. Сотрудник ЦРУ Генри Авратокос приехал в Лондон, чтобы, используя возможности МI-6, найти способ вернуть его к активным действиям и ускорить поставки Масуду оружия и других материальных средств по каналам, имевшимся у агентов МI-6, так как пакистанская разведка постоянно задерживала ему поставки оружия от ЦРУ. Британцы заверили Авратокоса, что Масуд возобновит борьбу, как только получит надежный источник снабжения, а они смогут организовать ему тайные поставки вооружения без ведома пакистанской разведки.

Одновременно с помощью жуликоватого конгрессмена от штата Техас Чарли Уилсона Конгрессом США были выделены деньги на проведение тайных операций с участием английских агентов, поставлявших Масуду вооружение и другие средства, недозволенными американцами из-за статей закона об убийстве иностранных граждан и бомбежек без точного определения целей. Авратокос предпринял также меры для налаживания с Масудом независимого американского канала. Не случайно поэтому, что начиная с 1984 года активность деятельности Масуда значительно возросла. Уже к середине 1985 года численность его группировки достигла 2200 человек, и она представляла серьезную опасность главным образом на коммуникации Кабул — Хайратон, в частности на участке Джабуль-ус-Сарадж — Южный Саланг. Советскому военному командованию поступали сведения, что он уже начал нападать на афганские колонны на автотрассе и нарушать условия соглашения по ряду пунктов.

Широкая пропаганда своего «успеха» в операциях против советских войск существенно подняла авторитет Масуда у населения, позволила ему сосредоточить внимание на дальнейшем расширении зоны своего контроля в северных провинциях Афганистана. Он подчинил себе мелкие отряды мятежников, в том числе из других исламских партий. Вскоре «Лев Панджшера» не только восстановил, но и значительно укрепил группировку подконтрольных вооруженных формирований, усилив свое влияние. Это обеспечило ему рост поставок оружия, боеприпасов и военного снаряжения из США и Пакистана.

Во время секретной встречи в Пешаваре с братом Масуда Авратокос сделал ему заманчивое предложение, от которого тот не смог отказаться. В конце 1984 года денежный поток ЦРУ устремился на швейцарский банковский счет Масуда, а различное вооружение и спецустройства для убийства людей, созданные специалистами из ЦРУ, начали поступать в Панджшер по американскому независимому каналу. Взамен американцы просили Ахмад Шаха, чтобы он продолжал воевать с русскими и не забывать, кто его друзья. Генеральная линия ЦРУ была направлена не на изгнание советских войск из Афганистана, а «на причинение беспокойства русским». И недопущение их выхода, чтобы подорвать политический авторитет СССР в мире и разорить его экономически.

Особой заботой всех американских и пакистанских сотрудников, занимавшихся поставками вооружения афганским моджахедам, было сохранение напряженности — чтобы «котел все время кипел». Считалось, что советские войска будут истекать там кровью, как это было с американцами во Вьетнаме, но советские руководители, с трудом признающие свои ошибки, будут стоять в Афганистане до последнего солдата. Как раз на это и рассчитывали те, кто готовил нам западню. Ведь не случайно США не противились вводу советских войск в Афганистан. Даже западные журналисты обращали внимание: когда советские войска фактически начали выдвигаться к границе с Афганистаном, Пентагон и Государственный департамент хранили подозрительное молчание. А ведь они имели современные средства разведки и не могли пропустить подготовку советских войск. Там сразу же почувствовали выгоду США в связи с этим событием и решили воспользоваться предоставленным уникальным шансом для усиления подрывной деятельности против Советского Союза.

Не были безгрешны ЦРУ и другие государственные структуры США и в случае с Украиной, а также с гибелью нашего Су-24. А что, не мог ли турецкий пилот быть завербованным агентом ЦРУ или иной западной спецслужбы, и выполнять задание по разрыву отношений между Россией и Турцией? Ведь известно, что у обеих стран далеко не идеальные отношения с Западом. Рассорить Турцию с Россией могло быть привлекательной идеей для Запада, а события вокруг Сирии создавали удобную площадку для провокаций.

ЦРУ и другие государственные структуры США всегда работали и будут работать против нашей страны с ее геополитической громадностью. Наряду с такими приемами, как «санкции», «блокады», «ограничительные списки», направить острие исламского экстремизма против нашей страны — всегда было американской мечтой. При этом им безразлично, является ли Россия монархическим, коммунистическим или демократическим государством. Итак, все говорит о том, что у Соединенных Штатов нет никакого намерения отойти от привычной политики, идет лишь поиск путей более эффективной ее реализации. Так что борьба продолжается.