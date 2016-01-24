Financial Times задавалась вопросом «Спасет ли Путина приватизация «Роснефти», обратиться к которому ее подтолкнули речи участников Гайдаровского форума, увидевших спасение России в реализации идеи «взять и поделить последнее, что еще не поделено».

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«Роснефть» — лакомый кусок. Ее разведанные запасы не только нефти, но и газа в сумме превышают 22 миллиона баррелей. Перспективы у компании огромные: в последние годы она сильно вкладывалась в разведку, коэффициент «запасы/добыча» в этот период времени составлял 150%. Такими цифрами ни одна западная нефтедобывающая компания похвастаться не может, ни у кого более они не достигают даже 100-процентного соотношения. В скандалах с выводом средств за рубеж «Роснефть» замечена не была, а это значит, что у нее все в этом плане, где надо, отрегулировано, и внешние инвесторы, вложившиеся в нее, проблем с получением дивидендов иметь не будут».

Автор заметок Ник Баттлер делает вывод, который является неожиданным для всех хулителей «кровавого путинского режима»: «Именно при власти Путина западные компании могут не беспокоиться за судьбу вложенных ими в Россию средств — препятствий к выводу прибыли в другие страны нет».

«Роснефть» интересна иностранным капиталистам еще и тем, что Россия экономически более стабильна, чем Ливия и Ирак, тоже обладающие большими нефтяными запасами, но риски вложения в эти страны намного выше, чем работа с Москвой».

Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи Блаттер так, кстати, и не дал, предоставив всем заинтересованным лицам искать решение самостоятельно. Однако, судя по тексту, писал его автор не в поисках ответа на вопрос в заголовке, а с явным желанием показать, что может начаться приватизация «Роснефти» (British Petrоleum, как известно, уже является одним из миноритариев этого российского АО), и британским инвесторам следует держать деньги наготове.

Другим своим материалом «Рубль падает, а российский Центробанк безучастен» FT продолжает изучение нефтяной темы и влияния ситуации с черным золотом на общую картину экономики РФ в целом и ее денежной единицы в частности.

«Как только российское финансовое начальство обозначило свою готовность допустить падение рубля к доллару вслед за падением цен на нефть, это все сразу и случилось: $ поставил новый рекорд, поднявшись до 85,97 рубля. Но в отличие от декабрьской ситуации 2014 года никакого ажиотажа не случилось. Россияне с мрачным смирением отреагировали на очередной удар по их карману. Хотя может быть, что у них просто кончились деньги и покупать американскую валюту не на что».

Times интересуется последствиями оглашения доклада Оуэна (о самой первой реакции британских СМИ на собственно доклад здесь) и мягко-ненавязчиво публикует подсказку кабинету Кэмерона. На всякий случай не от себя, а устами вдовы Литвиненко, Марины (в полном соответствии с британской привычкой таскать каштаны из огня чужими руками):

«Я призываю премьер-министра немедленно выслать из страны всех офицеров российской разведки. Невозможно, чтобы агенты России оставались здесь, после того, как установлено, что это они ответственны за акцию ядерного терроризма в Лондоне. Надо ввести дополнительные экономические санкции и запретить въезд в страну многим персонам Москвы, включая Путина и Патрушева. Полный список мои адвокаты британскому правительству передадут».

Цитата г-жи Литвиненко впечатляет, но Times предпочитает держать свои оценки этого высказывания в тайне, говоря, что «в сегодняшних условиях с учетом роли, которую Россия играет в Сирии, вряд ли такое возможно». Хотя «вряд ли возможно» и «невозможно» — не одно и тоже, читается между строк.

Guardian в плане предложения правительству вариантов реакции на доклад, выступает смелее и жестче.

«Москва должна заплатить за это. Смерть Литвиненко официально расценена, как убийство, спонсировавшееся государством. Но на Даунинг-стрит дают понять, что британско-российские дипломатические отношения от этого не ухудшатся. Такие уверения могут лишь сформировать у кого-то мнение, что Лондон можно запугать. Если же, наоборот, действовать активно и оказать давление на высокопоставленных российских чиновников, Альбион выиграет от этого: получит доверие и уважение мирового сообщества. Надо составить список нежелательных лиц, наподобие «списка Магнитского», созданного в свое время в США. Включить туда всех российских деятелей, кто так или иначе причастен к нарушениям прав человека и преступной деятельности».

Из дружного хора желающих «тащить» (российских госдеятелей в суд) и «не пущать» (Путина в Великобританию) резко выбивается голос Daily Mirror, опубликовавший интервью младшего брата Александра Литвиненко — Максима.

«Я ни секунды не верю в то, что к убийству брата причастна Россия. Вердикт, вынесенный группой Оуэна — обман, и направлен этот документ на то, чтобы в очередной раз очернить Москву. Александр не был шпионом, он боролся с организованной преступностью, торговлей оружием, заказными убийствами. В спецоперациях он не участвовал, в государственные тайны посвящен не был. Ярлык шпиона на него повесила пресса», приводит таблоид слова Литвиненко-младшего. При этом интервьюер Хана Робертс намекает на то, что Максима могли и подкупить.

Усомнился брат убитого в том, что Александр умер в результате отравления полонием: «Яд могли подбросить позже. Мы требовали эксгумации тела, чтобы проверить наличие полония в теле, но нам отказали. Теперь, спустя десять лет найти уже ничего не удастся. Я знаю, что Александр незадолго до смерти начал восстанавливать свои контакты со старыми друзьями и собирался вернуться в Россию».