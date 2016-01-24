



«Вихри враждебные веют над нами. Тёмные силы нас злобно гнетут...» Флаг Украины и предгрозовая тьма

В 2016 году в фокусе внимания могут оказаться регионы. Именно там, а не в Киеве, зреют политические и экономические события, чреватые большими переменами. К новой для нее роли одного из основных в стране центров производства «ударных» новостей привыкает Одесса. Благодарить за это одесситы должны, прежде всего, своего губернатора — М.Саакашвили. Именно его активность привлекает к себе все больший интерес отечественного истэблишмента и наблюдателей. Активничает звезда грузинской, а с некоторых пор и украинской политики, не столько в области своей непосредственной губернаторской компетенции, сколько в сфере политического пиара. Со снежными завалами, парализовавшими область, он не боролся, на церемонии возложения цветов к памятнику Т. Шевченко руководством города и области по случаю Дня Соборности замечен не был, зато еще один «Антикоррупционный форум» — в Харькове — провел, киевскую коррупцию в очередной раз лягнул. В зоне же «Антитеррористической операции» успел за две недели побывать дважды.

Каскад эффектных ходов М. Саакашвили в канун Нового года и первые его недели позволяет предположить, что год 2016-й пламенный Михаил намеревается провести в поиске острых ощущений, сулящих украинской политике новые потрясения и испытания. После рождественских каникул грузин с украинским паспортом продолжил серию демонстративных действий по раскрытию коррупционных схем и словесную перепалку с Киевом (в лице, говоря его языком, «правительства и правоохранителей» — Яценюка и Авакова). Сначала губернатор под лозунгом борьбы с «ореховой мафией» собственными силами вызволил перехваченный по дороге из Одессы в Европу сотрудниками прокуратуры из Киева и отправленный ими под арест трейлер с партией орехов. Затем по дороге в Одессу с антикоррупционного форума в Харькове, куда уехал в разгар удара по области снежной стихии (на что оппоненты ответили бигбордами «Ударим по сугробам антикоррупционным форумом»), отметился личным присутствием при освобождении нескольких машин из снегового плена.

Не успокаиваясь и не останавливаясь на достигнутом, губернатор параллельно со всем этим открыл еще один «фронт». Новогоднюю ночь он провел… в зоне «АТО», с бойцами одного из подразделений Вооруженных сил Украины из Одесской области, осыпав их подарками не хуже настоящего Деда Мороза. Принято считать, что, как встретишь год, так его и проведешь. Подтвердится ли эта народная примета в 2016-ом для неугомонного Михо? Поживем — увидим. Впрочем, сомнений в том, что жизнь одесского губернатора в ближайшие месяцы будет протекать в условиях, если не фронта, то прифронтовой полосы, быть, думаю, не может. Его враги в Киеве мечтают сразить его ничуть не меньше, чем он — сразиться с ними.

Этого губернатору показалось мало, и уже 14 января он нанес следующий визит в зону боевых действий на юго-востоке, отправившись в окрестности Мариуполя с целью проведать сформированный в Одессе добровольческий батальон «Шторм», входящий в систему МВД. Возникший постфактум после поездки скандальчик, вызванный тем, что М. Саакашвили, хвалясь своим поступком, якобы, выложил в открытый доступ секретные сведения о расположении блокпостов, следует рассматривать как важный предупредительный сигнал. Киевские «друзья» грузинского сокола не дремлют, не теряя ни бдительности, ни надежды грубо прервать его только-только начинающийся большой политический полет.

Зачем М. Саакашвили понадобилось вдруг торить дорожку в «АТО»? Обычный ли это пиар, или же комбинация, продуманная на несколько ходов вперед? Если комбинация, то не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что бойцы ВСУ и добровольческих подразделений могли заинтересовать одесского губернатора, скорее всего, как потенциальные участники какого-то из его новых политических «перформансов». Какого именно? Не стоит исключать, что такого, который, если не по содержанию, целям, задачам, то, по крайней мере, по ряду формальных признаков (палатки, шины, биты и балаклавы) будет напоминать «майдан».

Пойти на А. Яценюка и А. Авакова «майданом» во главе антикоррупционной рати, опираясь на людей в камуфляжах, М. Саакашвили вполне способен. Его деятельность в сфере борьбы против коррупции создает для такого похода благоприятные предпосылки, которые при определенных обстоятельствах могут превратиться в практические шаги. Эти же обстоятельства уже в самом ближайшем будущем могут сложиться таким образом, что у Михеила Николозовича просто не останется другого выхода, кроме как выводить людей на улицу. Спасая себя и, в то же время, сотрясая основы нынешней власти.

Активизация М. Саакашвили на новом направлении удивительным образом совпала с появлением в украинском информационном пространстве ряда примечательных материалов. Активисты, волонтеры, добровольцы и прочие «дети майдана» провозглашаются в них «пассионарным меньшинством», за которым признается право тянуть большинство туда, куда оно — меньшинство — считает нужным. «Тянуть» означает действие, предполагающее применение любых средств, включая насилие. В этом контексте появление в центре Одессы, Киева или какого-то другого города Саакашвили во главе бойцов из АТО, идущего против Авакова во главе милиции, уже не покажется чем-то невозможным. Метанием стаканов и грязной бранью такое противостояние, естественно, не закончится.

Связывать с М. Саакашвили серьезные надежды и позитивные ожидания вряд ли стоит. О ротации элит, необходимость которой столь остро ощущается в Украине достаточно давно, в связи с ним не может быть и речи. О положительных изменениях в системе власти — тем более. В случае если украинцы поверят ему, пойдут за ним на «майдан», а затем вверят ему, хотя бы на время, свою судьбу, американский журнал «Foreign Policy» пророчит стране «неспокойное будущее». С этим трудно не согласиться. В послужном списке отставного президента Грузии и нынешнего губернатора Одесской области много всего, что так или иначе связано с разрушением, и очень мало чего-то такого, что можно было бы назвать созданием нового, созиданием. Разрушением же Украина сыта по горло. Роль украинского де Голля или Аденауэра М. Саакашвили вряд ли по плечу. Для того чтобы было иначе, нет ни объективных, ни субъективных предпосылок.