Основой немецкой морали всегда были принципы: «Из ничего ничего и выйдет» (Von nichts kommt nichts), «Только своим горбом получишь благодать» (Nur sich regen bringt Segen), «Кто не вложился, тот ничего и не получил» (Wer nichts begehrt, der bekommt nichts). После того, как европейские, а затем и немецкие власти подсчитали, во что им обойдется прием миллионов беженцев из Африки и с Ближнего Востока, то поняли, что-либо придется вводить дополнительные налоги и cборы для коренного населения, либо переложить часть бремени по приему, размещению и интеграции беженцев на них самих. Поэтому власти Швейцарии, Германии и Дании решили вернуться к традиционной германской морали, когда каждый должен по возможности содержать себя сам, в том числе и беженцы. Теперь на границах этих стран у беженцев принудительно будут изыматься деньги и ценности сверх определенных минимумов для покрытия расходов на их пребывание в принимающей стране.

hyser.com.ua Беженцы на границе с ЕС

Налоги с европейцев расти не будут

Вопрос о том, кто будет платить за мигрантов, очень сильно взволновал немецкое и европейское общество еще год назад. Поэтому федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Bild в прошлом октябре решительно отвергла возможность увеличения и введения дополнительных налогов для финансирования прибывающих беженцев, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel (TS).

«Мы можем быть довольны тем, что на протяжении многих лет успешно вели хозяйство, поэтому наша экономическое положение в настоящее время хорошее», — приводит издание слова Меркель из интервью.

Как пишет TS, таким образом, канцлер опровергла слухи о вероятном повышении налогов и введении дополнительных сборов так называемой «европейской солидарности». Когда журналисты попросили Меркель дать слово, что увеличения налогов в связи с кризисом беженцев не будет, она ответила: «Да, безусловно», а ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт спустя короткое время опроверг сообщения о том, что правительство ФРГ и Еврокомиссия рассматривают возможность введения налога «на солидарность» для финансовой поддержки беженцев.

Бензобак обложат данью

Тем не менее, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung на прошлой неделе заявил, что чтобы преодолеть миграционный кризис необходимо усилить контроль над внешними границами Евросоюза, а это стоит денег. Если средств бюджета отдельных стран окажется недостаточно, то необходимо будет ввести дополнительный общеевропейский топливный сбор с каждого литра бензина, информирует немецкая газета Die Welt.

«Мы должны обеспечить безопасность границ стран зоны действия Шенгенского соглашения. Даже если отдельные страны откажутся платить, то это все равно надо будет сделать. В таком случае мы создадим коалицию из желающих (платить — прим. ИА REGNUM »), — цитирует министра газета.

Евросолидарность отменяется

Однако найти желающих оплачивать чужие счета оказалось не так просто. Поэтому теперь беженцы обязаны при въезде в некоторые европейские страны обязаны сдавать полиции имеющиеся у них наличные деньги сверх определенного минимума, передает немецкий журнал Spiegel.

Так в Швейцарии у лиц, ищущих убежища в стране, могут быть изъяты активы свыше установленного законом минимума в тысячу швейцарских франков. Причем изъятию подлежат как наличные деньги, так и безналичные средства в виде ценных бумаг, средств банковских карт и депозитов. А также иное ценное имущество дороже тысячи франков (примерно 914 евро — прим. ИА REGNUM ), сообщает швейцарская газета Aargauer Zeitung (AZ).

Более того, беженцы, которые на протяжении следующих десяти лет будут работать в Швейцарии, обязаны сверх обычных налогов отдавать государству до 10% своего дохода, пока не возместят сумму в 15 тысяч швейцарских франков, уточняет швейцарская телерадиокомпания Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

«На границе Баварии может быть конфисковано ценное имущество дороже 750 евро, необходимых для самообеспечения», — приводит Bild слова баварского министра внутренних дел Иоахима Херрманна.

Причем речь идет не только о наличных деньгах, но даже и о фамильных драгоценностях, добавляет немецкий журнал Stern.Cумма, которую мигрантам разрешено иметь, варьируется в разных федеральных землях. Например, в Баден-Вюртемберг беженец может оставить при себе около 350 евро, в земле Гессен не более 200 евро, а Тюрингия пока не определилась на этот счет, пишет немецкая газета Kölner Stadt Anzeiger (KSTA).

В Дании парламент в прошлый четверг утвердил во втором чтении новые положения, которые в частности предусматривают конфискацию у беженцев денег и иных ценностей.

Закон дает возможность обыскивать багаж беженцев и изымать у них деньги ценные вещи дороже 10 тысяч датских крон (примерно 1340 евро — прим. ИА REGNUM ), чтобы финансировать их проживание, питание и иные нужды в стране пребывания, передает австрийская газета Salzburger Nachrichten (SN).