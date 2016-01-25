



gorod.lv Макулатура спекулятивного рынка не перестаёт быть макулатурой даже на электронных носителях

В минувшей вторник 19 января 2016 года рухнул мировой фондовый рынок. Индекс MSCI, отражающий изменения котировок акции в 23 странах мира, упал на 20%. День начался с распродаж в Азии, японский Nikkei упал на 3,7%, китайские активы, котирующиеся на Шанхайской бирже, подешевели на 1,1% до 2900 пунктов, что ниже результатов августовского обвала 2015 года. В Европе в красной зоне оказались все без исключения биржевые площадки: немецкий DAX опустился на 2,8%, французские акции упали на 3,4%, в Лондоне индекс FTSE 100 подешевел на 3,4%. Преодолев океан, шторм продолжил бушевать на Wall Street. Индекс Dow Jones в моменте опустился на 4%, но к концу сессии стихия слегка стихла, и американские акции подешевели на 2,4%.

Аналитики назвали начало года самым худшим за последние 20 лет. Финансовые цунами, спровоцированные решением ФРС, лихорадят мировой рынок с начала января. 16 декабря 2015 года произошло событие, сравнимое с движением тектонических плит — ФРС США подняла, впервые с 2006 года, процентные ставки. Казалось бы, увеличение процентной ставки на 0,25% — до 0,50% — несущественно и не может повлиять на мировой рынок. Однако экономическая ситуация в глобализированном мире натянута как струна и малейшее воздействие на неё приводит к глобальным движениям капиталов и потерям, исчисляемыми миллиардами долларов.

ФРС, ЕЦБ и другие регуляторы так называемых развитых стран 10 лет пытаются стимулировать рост замедляющихся экономик путём стимулирования потребления. Для этого были придуманы всевозможные программы количественного смягчения, суть которых сводилась к одному — печатать деньги. Огромное количество напечатанных долларов, не обеспеченных товарной массой, вливалось в финансовые рынки, для чего придумывались всё новые и новые финансовые инструменты, а фактически нулевая стоимость напечатанных денег позволяла брать неограниченные суммы кредитов. В результате, в 2008 году лопнули те финансовые пузыри, куда больше всего было влито напечатанных денег: в США — ипотека, ЕС — суверенные облигации, Китай — муниципальные обязательства и строительство. Однако из кризиса 2008 года никто не сделал выводов. При этом сложилась странная ситуация, когда экономисты и финансисты всего мира, в том числе и руководители тех самых регуляторов, печатавших деньги, в один голос говорили: кризис не окончен и всё ещё впереди, но при этом ничего не сделали для изменения ситуации.

Тем временем печатные станки продолжали работать. Деньги искали новые возможности для роста. После резкого обвала 2008 года не менее быстро стала расти нефть, но, в конечном итоге, остановилась в узком диапазоне $100−120 за баррель и продержалась в нём четыре года, не имея возможности расти дальше из-за переизбытка предложения и оставаясь на высоких уровнях из-за вливания напечатанных долларов.

Тоже самое происходило почти на всех рынках. Несмотря на слабые экономические данные американские фондовые индексы регулярно обновляли исторические максимумы. При этом каждый раз, когда лопался очередной пузырь, деньги перетекали в другие бумаги, мгновенно надувая их рынок. Наиболее яркий этому пример китайская фондовая биржа, которая резко стала расти в тот момент, когда обвалился рынок нефти. Но и огромный Китай был не способен переварить такое количество свеженапечатанной бумаги, и биржи Поднебесной рухнули в августе 2015 года, потянув за собой весь мир.

В сентябре, когда мир ожидал повышения ставки ФРС, в Вашингтоне решили не повышать её и прямо сказали, что внимательно смотрят на ситуацию в Китае. Но уже в декабре глава ФРС Джанет Йеллен, намекнула, что ФРС больше не интересует Китай, а вместе с ним и оставшийся мир. Низкая 0,25% ставка ФРС обеспечивала низкую доходность от инвестиции в финансовые инструменты, в том числе в самую ликвидную ценную бумагу — казначейские обязательства США. Повышение ставки привело к движению капитала туда, где он может сохраниться, и даже принести небольшую, но гарантируемую, прибыль.

С таким решением мир ушёл на празднования рождественских и новогодних праздников. 4 января поднялась уже описанная выше волна, топящая весь мировой финансовый рынок. По многим показателям сейчас ситуация напоминает азиатский кризис конца 1990-х, однако есть существенные отличия, которые могут привести к глубочайшей мировой депрессии и, прежде всего, это — уже полностью сформировавшийся кризис перепроизводства. Ситуацию усугубляют низкие, по существу нулевые процентные ставки, отсутствие потребительского роста, дефляция и огромная денежная масса, которую никто не знает, куда деть.

ФРС продолжит поднимать процентную ставку, но достаточно осторожно, пытаясь контролировать спровоцированное им цунами. Мировые рынки продолжит лихорадить, многие страны третьего мира окажутся на грани глубокой рецессии. Если в ближайшее время цена нефти не поднимется до $50, Бразилия и Венесуэла вынуждены будут объявить дефолт. Падение может продолжиться несколько лет. В конечном итоге США приведут мир на грань гиперинфляции, которая поглотит излишнюю денежную массу, после чего мировой гегемон рассчитывает начать новый виток экономического роста — на своих условиях и под полным своим контролем.