Кроме того, СМИ ФРГ активно формировали образ врага, подливая масла в огонь русофобской пропаганды рассказами о том, что Россия якобы является страной антисемитов и взяточников.

myami.ru Фашистская агитационная листовка

Путин выдает себя за спасителя Европы

Российская пропаганда позиционирует Путина в качестве спасителя Старого Света и человека, способного защитить традиционный европейский порядок и предотвратить закат Европы. Недавно он даже заявил, что Россия при необходимости готова предоставить убежище европейским евреям, хотя в его царстве антисемитизм является обычным делом, пишет журнал Spiegel.

Как отмечает издание, Европе в самом деле приходится сейчас нелегко, особенно Германии, где наплыв беженцев и государство, которое оказалось бессильно справиться с этой проблемой, вызвали недоверие населения к полиции и чрезмерной политкорректности. Это также сделало практически невозможным открытое публичное обсуждение возникших в германском обществе сложностей, которые не стоит преуменьшать.

Российская пропаганда рисует закат Запада

Тем не менее, еще большей сложностью является одна страна, которой этого, кажется, недостаточно. Раньше эта страна причисляла себя к Европе, а теперь все чаще предрекает гибель Европы. Толпы специальных квазикорреспондентов российских государственных псевдоСМИ прибывают в Германию для того, чтобы проиллюстрировать конец Запада. Недавно на «Первом» телеканале десять минут рассказывалось о том, как иммигранты похитили и сутки насиловали 13-летнюю немецкую девочку, хотя полиция Германии предполагает, что молодая особа не была ни похищена, ни изнасилована, передает журнал.

«Медийные волны вздымаются высоко и катятся из Берлина в Москву и обратно. На прошлых выходных крупнейший по охвату российский телеканал «Первый» показал сюжет о многократно изнасилованной мигрантами девочке из семьи русских немцев Мало того, что похитители якобы насильно удерживали ее 30 часов, так еще вдобавок немецкая полиция принудила ее дать ложные показания. Пропагандистские машины обеих стран работают на полную мощь, а в обществах множатся теории заговора», передает газета Tageszeitung (TAZ).

Россия винит во всем либералов

Когда дело касается темы беженцев в Европе, российские СМИ предпочитают апеллировать к эмоциям, а не к фактам. Их лейтмотив: Германия наивно полагает, будто сможет интегрировать миллионы мусульман, не потеряв своей идентичности. Закат Европы и шире «разложение» Запада в России давно стали частью национальной идеи, согласно которой европейский цивилизация не достает сил и мужества, чтобы защищаться из-за того, что она стала слишком женоподобной и либеральной, пишет TAZ.

Именно либеральная диктатура, по мнению кремлевских пропагандистов, толкает Европу в пропасть. Не стоит забывать и то, что околокремлевские газеты очень часто используют слово «либералы «. «Либералы» у них — это якобы те, кто своими экономическими реформами вверг Россию в беду в 90-ые годы. Теперь они собираются проделать то же и с Европой, а в Германии они утвердили свою диктатуру, отмечает Spiegel.

При этом, по мнению журнала, важно понимать, что «либералы» — это на самом деле совсем не про Европу. Это про Россию. Уже 15 лет в путинской России «либералы» являются козлами отпущения, на которых можно свалить все трудности в стране. Поэтому карикатура на либеральных европейцев отлично вписывается в общую картину, в том числе в контексте дискуссии о беженцах в Европе, которая является страшилкой для людей у себя дома. Верный вассал президента России Владимира Путина — глава Чечни Рамзан Кадыров недавно назвал либеральную оппозицию «бандой шакалов», мечтающих «уничтожить наше государство», и призвал принудительно «лечить» их в чеченских психиатрических клиниках с помощью «инъекций».

"Что же до евреев, которых зазывает в Росссию Путин, то официально в России предположительно проживают примерно 233 тысячи евреев. Однако они постоянно сталкиваются с проявлениями антисемитизма, который проявляет себя повсеместно в российской повседневной жизни. В том числе и в путинских СМИ, которые не устают обвинять евреев во всех несчастьях мира», передает издание.

О массовом антисемитизме в Германии по данным местного соцопроса: Модест Колеров. Антиеврейское подполье и антирусский консенсус Запада

Об оценках положения евреев в России как одних из наиболее благоприятных.: «Евреи — в Россию! Россия — не только Третий Рим, но и Новый Иерусалим»

Россия — страна взяточников

Помимо антисемитизма российской повседневностью является также мздоимство. Экономисты рассматривают коррупцию как фундаментальною опору системы, а треть граждан считает, что она неистребима. Без взяток в России ничего не делается. И это не преувеличение, сообщает газета Die Zeit.

По утверждению издания, россияне уже привыкли к тому, что с момента вступления в должность Владимир Путин вновь и вновь обещает последовательную борьбу с коррупцией, каждый год внедряя все новые концепции ее искоренения, в то время как элита спокойно обогащается у всех на глазах. Коррупция давно стала просто частью повседневной жизни. Она сопровождает граждан России буквально с колыбели до могилы. Одноместная палата в государственном родильном доме? Бакшиш для врачей. Место в листе ожидания в детский сад? Можно решить без бюрократических проволочек, только заплати. Потом ребенок идет в школу, а директор крадет муниципальные субсидии на ремонт разваливающегося спортзала. В результате деньги на ремонт «добровольно» взимаются с родителей. Ленивый студент покупает диплом провинциального университета, нарушитель подмазывает ГАИ, а инспектор пожарной охраны вымогает у фирмы деньги на лапу, угрожая ей выявлением мнимых нарушений пожарной безопасности. Даже после смерти русские не спасаются от коррупции. Некоторые семьи вынуждены выкупать из моргов останки своих близких. Кого тут могут удивить роскошные часы Пескова или вилла Шойгу? Хотя основной проблемой России являются как раз не коррумпированные муниципальные служащие, а именно продажные элиты.