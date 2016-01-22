



Снятие санкций с Ирана.

Заседание ЕЦБ.

Иррациональное поведение рубля.

16 января в Вене глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявили о вступлении в силу соглашения, снимающего с Ирана экономические и финансовые санкции, связанные с ядерной программой. В нем также отмечается, что остаются в силе санкции и ограничения, которые не связаны непосредственно с иранской ядерной программой.

По оценкам Центрального банка Ирана, в течение 10 дней после снятия санкций все иранские банки подключат к системе SWIFT, а страна получит доступ к 32,6 млрд долларов замороженных ранее активов. Ожидания скорых поставок дополнительных объемов иранской нефти на международные рынки (0,3−0,5 млн баррелей в сутки) спровоцировало снижение к 20 января цен на нефть марок BRENT и WTI до 27,08 долл и 27,53 долларов соответственно. Однако они к 22 января поднялись до 31 доллара на фоне вливания Народным банком Китая 60,8 млрд долларов (через операции обратного РЕПО) в финансовую систему страны, что повысило аппетит инвесторов к риску.

21 января ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по кредитам и депозитам в еврозоне без изменений на уровне 0,05% и минус 0,3% соответственно. Давление на евро оказали слова Марио Драги, который заявил о возможной переоценке денежно-кредитной политики в еврозоне на следующем заседании, которое состоится в марте. У главы ЕЦБ вызывают опасения снижение цен на нефть и возросшая неопределенность относительно перспектив развивающихся рынков. Низкие цены на нефть оказывают давление на инфляцию, которая в декабре составила 0,2%(г/г), оказавшись в 10 раз ниже таргетируемого ЕЦБ значения. В марте ЕЦБ для повышения инфляции в еврозоне, вероятно, расширит ежемесячный объем покупок активов на 10 млрд евро и снизит на 10−15 б.п. ключевую депозитную ставку в еврозоне. На следующей неделе пара EUR/USD может закрепиться ниже уровня 1,08.

На этой неделе колебания пары USD/RUB выходили за пределы нормальной рыночной волатильности и были отчасти иррациональными. Доллар, открыв неделю на уровне 78,42 рубля, к 21 января поднялся до 85,92 рубля. К 22 января на фоне роста цен на нефть доллар США опустился ниже 80 руб.

Обвал рубля до минимума текущей недели был спровоцирован заявлением Эльвиры Набиуллиной, которая 20 января заявила о том, что ЦБ РФ не планирует проводить интервенций на валютном рынке. Невмешательство ЦБ РФ в ситуацию на валютном рынке можно объяснить тем, что он не контролирует цены на нефть, которые снижаются по причине сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти. По словам Набиуллиной, согласованные действия ЦБ и Минфина позволят преодолеть новые вызовы, которые встают перед бюджетной и денежно-кредитной политикой из-за изменения внешней конъюнктуры.

Несмотря на то, что регулятор таргетирует инфляцию, а не валютный курс, последний его несколько беспокоит. Слабый рубль — это повышенные инфляционные ожидания и низкие доходы населения РФ. Из-за высокой волатильности курса рубля к резервным валютам российские компании и банки сейчас играют в валютные игры, а не работают на реальный сектор экономики. Полагаем, это временное явление. Нас обнадеживает оценка ЦБ РФ, который ожидает замедления роста цен в РФ с 12,9% до 9,7−10% годовых к концу января 2016 года. Вероятнее всего на следующей неделе Банк России ставку сохранит без изменений, а в марте — может ее резко снизить, например, с 11% до 9%. Если к 29 января колебания доллара будут проходить вблизи уровня в 85 рублей, то Банку России придется поднять ключевую ставку до (или выше) 12%.