После «закрытия» для жителей России массовых туристических направлений — Турции и Египта — заметно оживился вьетнамский туристический рынок. По данным аналитиков АТОР, в новогодние праздники рост запросов от потенциальных российских туристов показали Индия, Таиланд и Вьетнам, сообщает сайт Tourprom.ru.

Река Меконг. Вьетнам

«Мы ожидали еще большего туристического бума из России. И даже опасались, сможем ли мы осилить такое количество туристов. Хватит ли у нас ресурса. Хотя, в последнее время российская направленность стала одной из важнейших. В большинстве отелей, особенно в курортных зонах, работают русскоговорящие специалисты. И часто даже не один человек. В кафе, ресторанах, магазинах есть меню, ценники на русском языке. И отношение самое благожелательное», — отмечает сотрудник фирмы «Анекс Тур» Антуан, работающий с русскими туристами в курортном Нячанге.

Но два фактора серьезно помешали этому буму. Во-первых, почти две трети туристического потока из России во Вьетнам приходится на фирмы, попавшие под запрет в результате опять же событий в Турции и Египте. Речь идет о «Пегас Туристик», «Анекс Тур» и «Корал Тревэл», которых исключили из реестра туроператоров. Я сам работаю в одной из этих компаний и наблюдаю процесс изнутри. И второе — это резкое падение курса рубля в России. Когда мы услышали на днях, что российский Совет Федерации обсуждал вопрос о введении фиксированного курса рубля по отношению к доллару, то нас это очень обнадежило. Что касается длительности перелета, то ведь россияне летают и в соседний Таиланд, и на Кубу. И потом, откуда лететь. Если из восточных регионов России чартерами, то не такой уж длителеный перелет», — рассказал он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как отметила сотрудник фирмы «Фокус-групп», осуществляющей туры по всему Вьетнаму Сурия, вьетнамцы борются за каждого русского туриста. «Обратите внимание, что есть уже и постоянные клиенты, в том числе, семейные пары, среди которых немало пожилых, которые уже несколько лет приезжают отдохнуть в один и тот же отель в курортных городах. И отношение к русским самое внимательное. Вьетнам имеет потенциал для расширения российского туристического направления. И оно разное: пляжный отдых, посещение исторических мест, шоппинг», — прокомментировала она корреспонденту ИА REGNUM.

Только в 2015 году во Вьетнаме приняли около 130 тысяч наших соотечественников. А в 2009 году их было 50 тысяч, такие данные приводит сайт Tourprom.ru со ссылкой на издание Tuoi Tre News. Хотя, пока настроения вьетнамских туоператоров в отношении потока из России, скорее, озабоченные, чем оптимистичные, сами они намерены приложить все усилия, чтобы Вьетнам стал реальной альтернативой Турции и Египту для россиян.