



i.ytimg.com Алексей Кудрин обещает нефть по 16 долларов. Удивительно, что не по минус 16, а рубль — не по 100500

Четверг, 21 января 2016 года: за первые 30 минут рубль рухнул более чем на два рубля, до 84,5 рублей за доллар. В последующие полтора часа рубль в моменте оказался на уровне 85,92 р./$. Самым популярным словом в лентах новостей стало «обвал». Можно представить, что редакторы уже заготовили заголовки под конец дня со словосочетанием «чёрный четверг». Правда, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не видят обвала, но его тут же попытались высмеять.

Однако к полудню представление было окончено и рубль начал укрепляться. Паника не получилась, «чёрный четверг» тоже, да и самого обвала действительно не было. Но что же было?

В то время как рубль падал на 5%, тихо и незаметно для прессы начал свой рост рублёвый индекс российских акций ММВБ, его долларовый собрат РТС поначалу падал, но на незначительные 0,5%, а в конце закрылся на 0,83% выше закрытия среды 20 января. Рубль к этому моменту всё же подешевел на 2,3%. ММВБ подорожал в четверг на 2,68%.

Рубль резко начал падать в начале торговой сессии, в условиях отсутствия крупных продавцов валюты, которые ушли с биржи несколько дней назад. В среду 20 января председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль находится на уровнях, достаточно близких к фундаментальным значениям, эти же «фундаментальные значения» как раз являются максимальными падениями рубля в четверг — 84−85 рублей.

За последние две недели рубль заметно подешевел, и это связано только с почти 20% падением цен на нефть. Однако рубль, и эта тенденция наблюдается уже полгода, падал гораздо медленней, чем нефть. В результате за последние месяцы рублёвая стоимость нефти упала с уровня 3100−3300 рублей до 2200−2300 рублей, что говорит о почти 30% укреплении рубля. В то же время расчётная рублёвая цена нефти для бюджета находится в диапазоне 3300−3400 рублей.

Если принимать бюджетные расчёты Минфина, то комфортная для бюджета стоимость рубля находится на уровне 120−130 р./$. Понятно, что такая девальвация рубля не приемлема, а учитывая свободно плавающий курс рубля невозможна. Однако же укрепление рубля позволяет ЦБ постепенно наращивать рублёвую массу в экономике, сдерживая рубль на «фундаментальных значениях».

Возможно, что пока аналитики гадают, будет ли ЦБ применять валютные интервенции для укрепления рубля, монетарные власти, наоборот, начали осуществлять небольшие скрытые рублёвые интервенции. Косвенно об этом может говорить два факта: увеличение за последние две недели ЗВР на $200 млн и рост фондовых индексов на фоне падения рубля.

О том, что рубль, даже в условиях подорожания нефти, может надолго остаться ниже 80 рублей к доллару, в Давосе подтвердил председатель ВТБ Андрей Костин. «Я не ожидаю существенного укрепления рубля, хотя при отскоке нефтяных цен какая-то корреляция вверх возможна. Но на уровень 60 руб. он никогда не вернется», — отметил один из самых информированных банкиров России.

Если предположение верно, то в ближайшее время монетарные власти только будут усиливать подобные операции, постепенно насыщая экономику необходимой ликвидностью. Если же цены на нефть снова резко пойдут вниз, а некоторые международные банки в последние время предрекают цены на уровне аж $10 за баррель, ЦБ снова даст рублю падать, и искать новые ценовые диапазоны.

Однако дальнейшее падение рубля будет ещё медленней относительно стоимости нефти, а возможно, мы даже сможем наблюдать рост рубля на фоне падающей нефти. Это будет вызвано притоком иностранного капитала в сильно недооценённые российские активы. Но тогда в ситуацию также будут вмешиваться регуляторы, насыщая экономику ликвидностью и не давая рублю укрепляться.