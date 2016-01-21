



Виктор Корецкий. «Наши силы неисчислимы». 1941

В предыдущей публикации на тему Гайдаровского форума «Либерал признался: Россия проиграла. Менять Россию или либералов?» мы рассмотрели данное мероприятие с точки зрения отношения либералов к стране, которой именно они во многом управляют последние двадцать пять лет. Следовательно, все претензии по поводу даунов и шиферов они должны предъявлять только себе, больше некому. Но это только одна часть проблемы, сиюминутная. Есть и другая, гораздо более важная.

Зачем либералам понадобился Гайдаровский форум в нынешнем виде? Ответ прост — демонстрация силы. Демонстрация сплоченности. Демонстрация публичная (http://riafan.ru/496280-itogi-gajdarovskogo-foruma-upravlyaet-li-kabinet-medvedeva-rossiej):

«Число тех, кто считает необходимым «нормализовать» отношения с Западом путем «сдачи» интересов 146 миллионов граждан Российской Федерации, достаточно велико и в обществе, и во власти. Тех, кто считает, что «сопротивление бесполезно», особенно в длительной исторической перспективе, наверное, еще больше. И эти настроения в чистом и вполне концентрированном виде были отражены как раз на Гайдаровском форуме — а где же еще прозападным либералам публично озвучить те мысли, которыми они делятся между собой: правда, уже не на кухнях, а в высоких кабинетах?»

Думаете, это нам, народу или среднему классу России послание? Смешно — они нас видали в гробу в белых тапках. Это послание Путину:

«Массированным атакам «президентская Россия» подверглась на Гайдаровском форуме, где бывшие и действующие правители страны открыто изгалялись в стремлении опорочить государство и власти, продемонстрировав твердую приверженность восстановлению отношений с Западом как альтернативе нынешней конфронтации».

Это ему демонстрируется, что их много, а вот он ничего с этим сделать не может. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на творившийся на Гайдаровском форуме антироссийский шабаш отметил только, что «экспертная дискуссия — это всегда позитивный процесс, так как в рамках этой дискуссии происходит цивилизованный обмен мнениями и ищется истина».

Как отмечает блогер oohoo (http://oohoo.livejournal.com/197849.html):

«Вот вы можете себе представить главу «Дойчебанка» или «Сити-групп», который вдруг выдаст на публику — «Мы все — дауншифтеры (то есть гнать нас надо, перспектив у нас никаких, а ИТ-система устаревшая и никудышная»). Даже если они и в самом деле именно так и думают, то вслух никогда не скажут, в отличие от главы Сбербанка Грефа. Но и это еще цветочки. Можно ли представить себе в любой демократической стране главу правительства, он же лидер ведущей парламентской партии, который в год выборов выходит с манифестом: «У нас все плохо, но может быть еще хуже!»? Министр финансов вдруг начинает запугивать повторением дефолта как в 98-м. При этом глава Счетной палаты, наоборот, пытается по мере сил успокоить и опровергнуть алармистские вопли — не оппозиции, а людей при власти. Сюр! Нонсенс!»

И если мы вопрос ставим таким образом, то далее логика следующая. А есть ли у Путина команда, которую точно так же можно собрать в одном месте и так, чтобы она продемонстрировала свою силу не на уровне народа, а на уровне элиты? Готова ли «Единая Россия» поддержать Путина, или Медведев и там перехватил управление? А что у нас с ОНФ? Они так и будут всякой мелочевкой заниматься или все-таки чем-нибудь серьезным займутся?

В России полно талантливых, умных, профессионально подготовленных людей, которые сейчас занимаются ничем. Почему? Да потому что никто не дает. Нет лифтов. Они все остановлены либералами и застыли на верхних этажах. Оттуда иногда спускаются и забирают наверх только своих. Вот взяли наверх Глазьева. Но ведь это только для отвода глаз, чтобы успокоить патриотов. А если взять реальный аппаратный вес Глазьева и отставленного Кудрина? Не побоюсь этого слова, но России нужна социальная революция — в плане подъема наверх тех, кому действительно дорога страна. Чтобы через 10−15 лет ни один «управленец» не посмел сказать, что Россия — проигравшая страна.

Конечно, Путин не отправит Медведева и Ко в отставку. Ему надо демонстрировать стабильность, что все под контролем. Во что играет Путин? По сути, в ту же игру, в которой он выиграл в 1990-х и стал президентом России. В чем заключалась игра? Версия спорная, но, как говорится, ИМХО.

Ельцин, как грамотный управленец, видел, что его срок приближается к концу и надо что-то делать. Поставить наверху человека, который сможет усмирить (и примирить) кланы и возглавить их. Он долго смотрел и пробовал (Черномырдин, Примаков, Степашин), но все было не то. И тут, уже неважно кто, кто-то подсказал, что в Питере сложилась группа, которая грамотно все разруливает, и во главе этой группы стоит Владимир Путин. Ждать Ельцину было больше нельзя. Время показало, что ставка Ельцина сработала. Он не ошибся. Путин стал тем лидером, который постепенно, но взял бразды правления в свои руки.

Сейчас Путин делает то же самое на глобальном уровне. Он показывает всем главным мировым элитам, что именно он тот человек, который может послужить гарантом бесконфликтного и не кровавого разрубливания (разруливания) тех узлов, которые сложились в мире. Но вместе с этим растут и ставки России как территории, которая является тем базисом, который должен лежать в основании «нового мира». Похожее мнение в адрес Путина есть и у некоторых других политических экспертов (http://oohoo.livejournal.com/197849.html):

«Путин … вырос в политике по клановым правилам компрадорской бюрократии и строго их придерживается. А то, что смог еще и для силовиков стать лидером, правильный пиар выстроить для народа — так этим он еще более ценен, при условии, что продолжает исполнять главную функцию — вопросов безопасности и для национального компрадорского бизнеса, и для внешних партнеров из банкстерских кланов или таких же, как он или Буши «решал». Как бы ни было неприятно осознавать это беззаветным патриотам-бессребреникам (как я, например;), но именно такой Кремль и только такой Путин мог в наше беспримерное предкризисное время не просто сохранить политическую самостоятельность, а оказаться востребованным в качестве гаранта баланса интересов … всех стран — и «первого», и «второго», и «третьего» мира. И опять Россия оказалась в той же центральной, хотя и все еще страдательной роли, как и во Второй мировой перезагрузке, но без горячей войны, что особенно приятно».

Еще ранее блогер oohoo писал (http://oohoo.livejournal.com/31107.html):

«В отсутствие формальных институтов координации резко возрастает значение политики неформального лидера «второго мира» — России. Между тем международная политическая субъектность России есть величина скорее потенциальная, нежели действительная. Россия и российская «элита» выступает субъектом лишь в части поддержания остатков ялтинского статус-кво. Отсюда защита системы ООН, международного права и демонстрация военного потенциала. И это немало на данном этапе.

Однако в том, что касается не пассивной обороны, а активного воздействия на мировые процессы, федеральная политическая элита является скорее объектом воздействия. Тем не менее этот пассивный субъект является владельцем ключевого ресурса, от которого зависит успех «евроатлантической стратегии» в отношении остальных стран «второго мира». Поэтому как все четыре субъекта с Запада, так и все крупные субъекты геополитики с Востока пытаются как максимум захватить этот ключевой ресурс и как минимум не дать захватить этот ресурс своим глобальным конкурентам.

Последнее получается лучше, поэтому стал возможен как временное состояние этот оксюморон — «суверенная либерал-демократия». Таким образом, можно уверенно утверждать, что все глобальные линии фронта проходят сегодня через Россию, через Москву, через Кремль. Примерное равенство сил, сложившееся на всех фронтах, оставляет нам, русским, надежду на то, что мы сможем удержать баланс и повлиять на ситуацию в стране, а значит и в мире».

Специально отмечу, что написано это в 2008 (!) году, то есть более семи лет назад. Это очень высокое качество политического прогноза и аналитики. Михаил Хазин рассматривает этот же вопрос, но с другой стороны (http://khazin.ru/khs/2197942):

«Мировая финансовая элита на дух не переносит лично Путина, а альтернатива им, «новые изоляционисты», не верят окружению Путина, про которое они точно знают, что те работают на финансистов, и поэтому не могут слишком доверяться самому российскому лидеру. С которым в других условиях могли бы работать, о чем они тоже прямо говорят. Отметим, что, если Путин уйдет, это не решит проблему. Если на его место придет представитель финансистов, то мы станем «подножным кормом» для тех, кто будет за наш счет пытаться выйти из кризиса. А если сторонник «изоляционистов», то ему все равно придется чистить государственный аппарат. Пока эту задачу можно решить без большой крови. Но если нынешнее раздвоение (когда политическое руководство обращается к одной из антагонистических сил в мировой элите, а экономическое — к другой) не закончится в ближайшее время, нас ждут крайне тяжелые времена».

То есть Путин, несомненно, видит главную проблему медведевского правительства, но держит его для поддержания того баланса, который позволил ему на базе старой системы строить свою, в том числе и на глобальном уровне управления. Вот только если на глобальном уровне все игроки представлены кланами, институтами, клубами, где выбытие одного игрока, по сути, ничего не меняет, то у нас Путин персонально представляет Россию. И это, конечно, самый тонкий и, соответственно, самый опасный момент, так как известно — «что там, где тонко, там и рвется». Федор Пашин отмечает:

«В воздухе опять запахло либеральной смутой, появилось предчувствие краха режима, как это было накануне 1991 года. Предвестниками возможных перемен выступают не только виртуальные информационные признаки, но и внутриполитические и международные реалии. В СМИ и интернете громче, увереннее проявляется позиция системных либералов. Голос недавних сподвижников президента из числа министров и других руководителей звучит все реже. Вчерашние заядлые апологеты Кремля «уходят в тень» или занимают другие политические позиции. На экранах телевидения с заметной частотой замелькало лицо главы правительства страны, кандидатура которого на переходный период вполне устраивает «коллективный» Запад. Знаковые информационные генералы своими хитроумными словами и делами подают должные знаки системным либералам, окопавшимся во власти или в оппозиции, но действующим по единому замыслу смены хозяина Кремля. Сторонники президента во властных структурах все больше не понимают его решений и шагов.

Чем хуже становится сегодня внутриполитическая обстановка в России, тем все очевиднее вероятность реализации пагубных сценариев для всех народов России, что не может не побуждать к поиску путей выхода из создавшегося положения. Между тем открыто в поддержку действующего президента выступают немногие. Прямо обвинить представителей пятой колонны в антигосударственных действиях, предложить их привлекать к судебной ответственности решился, пожалуй, только Рамзан Кадыров и его ближайшие сподвижники по власти в Чечне».

Становится ли Путин заложником системы или у него еще есть люфт для маневра? Беснование либералов — это от осознания собственной силы или от уверенности Кремля, что все под контролем и что на этих политических букашек можно не обращать внимания? Представляет ли Путин на мировом уровне в споре с мировыми кланами только себя или есть все-таки тот Русский Орден, главой которого он выступает? Пока эти вопросы остаются без ответа. России, несомненно, нужен политический Юрий Гагарин — это честь и слава нашей эпохи, но должен быть и Отряд космонавтов (как ядро Ордена) и партия как передовой отряд. Только где этот Отряд?

Где он, путинский, альтернативный уполномоченному лишь 5 процентами народа, но правящему Гайдаровскому и компрадорскому, — где он, мыслящий, работающий, воюющий с мировым терроризмом — Патриотический и Социалистический форум? Где он, настоящий, представляющий 95% населения нашей страны?