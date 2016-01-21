Британия опять вспомнила об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Дело тянулось ровно десять лет, на протяжении которых островные СМИ много раз объявляли о «поставленной в нем точке», называли заказчиков, исполнителей и «тех, кому просто это выгодно». Базировались домыслы, правда, на основании «источников, близких к…» и «пожелавших сохранить свою анонимность». И даже вполне осязаемая фигура британского дознавателя не придала конкретики выступлениям журналистов, а только напустила больше туману над здешними информполями.

Судейский молоток

Доклад коронера Роберта Оуэна, возглавлявшего (и продолжающего возглавлять) следственную группу по делу Литвиненко, лег на стол британского премьера сегодня, 21 января, а предварительная работа с общественным мнением, больше похожая на артподготовку перед наступлением, началась еще 19 января.

«Дипломаты из внешнеполитического ведомства Великобритании советуют премьеру страны не вводить новый пакет санкций против России, в случае, если следствие представит доклад, указывающий на то, что бывшего сотрудника ФСБ заказало Российское государство», — заявила The Guardian. Фразы в газетном тексте составлены были таким образом, что должны были сказать все, ничего впрямую не говоря. «Мы все знаем, хотя не возьмемся ничего утверждать, чтобы не мучиться с доказательствами и раскрытием источников» — ход мыслей примерно такой. Британские газетчики, разумеется, знают, кого следствие хочет обвинить, и в курсе, какую выгоду можно извлечь из этого обвинения. А если в дипведомстве до этого не догадаются, то лучше, конечно, подсуетиться и подсказать ходы заранее.

«Дипломаты посчитают, что дело нужно спустить на тормозах ввиду сложившейся в мире ситуации», — написали корреспонденты Патрик Винтур и Люк Гардинг.

«Сложившаяся ситуация» — это Сирия.

Это осознание «Вы хоть понимаете, что вы натворили?» и желание откорректировать сотворенное с помощью не своих сил и средств. Великобритания тактики «таскать каштаны из огня чужими руками» придерживается ровно столько времени, сколько существует.

«Вдова Литвиненко Марина вместе с ее адвокатом Беном Эммерсоном почти наверняка потребуют новых жестких мер в отношении России. Как минимум экстрадиции подозреваемых в совершении заказного убийства Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна из России в Лондон, но надежды на то, что эти просьбы будут удовлетворены, близки к нулю, — подчеркивало издание. — Литвиненко уже не оживить, большинство дипломатов и агентов спецслужб, которые могли бы интересовать Скотленд-Ярд в связи с этим делом, территорию Соединенного Королевства давно покинули. Попытаться ткнуть пальцем в сторону Путина, чтобы каким-то образом продемонстрировать его причастность к гибели экс-агента? Такая задача перед следствием не ставилась».

И лучше ее не ставить, пришли к выводу корреспонденты. Доказать «знал-не знал» все равно не удастся, а разозлить «русского медведя» подозрениями без доказательств — крайне бесперспективная и даже вредная вещь. Россия сейчас Великобритании (и другим странам антиигиловской коалиции) нужна как оружие, способное сокрушить экстремизм и терроризм, исповедуемый самозваным государством, наводящим ужас не только на Ближний Восток, но и привыкшую жить в обстановке повышенной комфортности Европу.

На основе изучения «источников, близких» к той же Guardian, можно с уверенностью сказать, что в Туманном Альбионе рассчитывают на Кремль как на силу, способную создать единый фронт против ИГ. Реальный, мощный, разящий кулак, бьющий метко, но изящно и при этом выполняющий неблагодарную работу за свой счет. Кроме того, обнародование сведений о содержании доклада дает возможность британским дипломатам (по их мнению, разумеется) поторговаться с президентом РФ о будущем Сирии в целом и будущем Башара Асада в частности. Размахивая этим козырем, англосаксонские деятели из внешнеполитического ведомства королевства рассчитывают призвать Путина к «благоразумию и отказаться от поддержки сирийского лидера». Ни в коем случае ни слова о шантаже — на Даунинг стрит, 10, в резиденции Дэвида Кэмерона, уже поняли, что шантаж есть самый бесполезный метод из всех возможных вариантов ведения переговоров с главой Кремля. Просто оказать мягкое давление с далеко идущими последствиями.

«Если председатель группы Роберт Оуэн придет к выводу, что в смерти Литвиненко непосредственно виновно Российское государство (а такой вердикт весьма вероятен), тогда Кэмерон окажется под мощным давлением. Ему придется вводить новые санкции против РФ, и это неминуемо ухудшит и без того не братские отношения между Москвой и Лондоном, — такое предположение за день до обнародования результатов работы следователей высказала другая английская газета, The Telegraph. — Время предания огласке материалов дела выбрано крайне неудачно. Дэвид Кэмерон сконцентрирован на попытках добиться установления мира на Ближнем Востоке, на следующей неделе представители ведущих держав мира (России в том числе) вновь соберутся в Вене на переговоры по вопросу «как нам положить конец войне в Сирии». Война эта не только унесла уже около 300 тысяч жизней сирийцев, но и спровоцировала мощнейший миграционный кризис в Европе, подобного которому с момента окончания Второй мировой не было. Без России урегулировать конфликт не получится, это уже очевидный факт. Москва на основе своих военных заслуг перед Асадом может и надавить на него. В британском МИДе полагают, что сигналы от России о том, какими она обладает возможностями для погашения конфликта в САР, звучат все явственнее. И потому сегодняшний приоритет — это улучшение отношений с Кремлем, а не возведение новых барьеров, которые не позволят сторонам договориться».

Предупреждение газет, по-видимому, окажется нелишним: сегодняшняя Guardian, комментируя брифинг, посвященный докладу следственной группы, отмечает, что дипломатам предстоит крепко подумать, как поступить «с той бомбой, что представлена Оуэном».

Доклад выглядит как вереница предположений, изобилующих терминами «возможно», «с большой степенью вероятности», «скорее всего», «есть основания полагать». Все эти предположения в глазах общественности выглядят обвинениями, хотя и не имеют официально такого статуса. Возможность взорваться у такого заряда — нулевая. Так бомба ли это вообще?

«С большой долей уверенности можно сказать, что это была операция ФСБ, возможно, одобренная (Николаем) Патрушевым (главой секретной службы в 2006 году) и также президентом Путиным», — цитирует сегодняшняя Guardian озвученные на брифинге материалы заключения следствия.

«Многие организации Российского государства могли иметь целью убить Литвиненко. Не следует забывать и о том, что существовал личный антагонизм между ним и Путиным».

«Представляется возможным, что Луговой имел намерение убить Литвиненко еще в 2004 году».

«Футболка с надписью «Ядерная смерть стучится в вашу дверь», отправленная Луговым российскому изгнаннику Березовскому в 2010 году, может подтверждать причастность Лугового к убийству Литвиненко».

«Предположение о том, что Литвиненко могли убить по заказу русской мафии, тоже не являются неправдоподобными».

И так далее, и так далее.

Ни одного утверждения, не сопровожденного смягчающими формулировками. Это позволяет судить только об одном: доказательств вины как кого-либо из персон, названных выше, так и неназванных лиц, следствию добыть не удалось. Иначе бы документ, сопровождающий направление материалов в суд, непременно среди первых фраз должен был бы иметь вот эту:

«Следствием установлено, что лица Х (Y, Z etc.) в составе группы по предварительному сговору осуществили убийство гражданина L…». С конкретным перечислением действий каждого и оценки степени его вины. На Дауниг-стрит 21 января было представлено литературное произведение, жанр которого, пожалуй, можно назвать «предположительной неуверенностью». Когда уголовное дело требуется политически окрасить, по-другому не получается. Неопределенность, позволяющая не считать дело закрытым и намекающая на то, что следствие можно продолжить и «накопать, при случае, новых фактов», служит именно для использования ее в политических переговорах.

«Если вы будете себя правильно вести, и мы договоримся с вами по Сирии на наших условиях, мы объявим результаты расследования недостаточными для того, чтобы уважаемых людей мировая общественность причисляла к преступникам-убийцам».

«Если ваше поведение нас не устроит, мы отправим дело на доследование и докажем, сами знаете что».

На случай не той реакции Кремля, на которую рассчитывают в резиденции британского премьера, у «прогрессивной прессы» уже имеется обличительный текст.

«Не станет большой неожиданностью, если Путин и иже с ним просто отмахнутся от выводов сэра Робертса, назвав их антироссийской пропагандой, какие бы усилия этот уважаемый бывший судья ни проявил, готовя свое заключение. Одним из наиболее заметных негативных качеств российского президента является то, что неопровержимые доказательствами российских незаконных действий он все же «опровергает». Путем бессовестной лжи. Он лгал об отсутствии российских войск в Крыму, когда Москва проводила незаконную аннексию полуострова. И продолжает лгать, заявляя о непричастности России к уничтожению «Боинга» МН17, несмотря на наличие улик, указывающих на то, что лайнер сбит ракетой «Бук» российского производства». Это — все та же Guardian в своей «упреждающей» статье 19 января.

При условии некоторого перефразирования английской газеты, «не будет неожиданностью, если российская сторона заявит, что так называемые итоги так называемого разбирательства она не примет ни в каком виде». Нарушений при ведении расследования найти не составит труда: они сами о себе кричат в тексте доклада. Начиная, например, с фактического отказа от презумпции невиновности.

Скорее всего, Кэмерона сами следователи об этом уже предупредили, а дальше — не их забота. Заказ выполнен. Сумеет ли из него британский премьер извлечь какую-то выгоду для своей страны, мы узнаем уже очень скоро. В Вене.