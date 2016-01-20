«Единая Россия» все-таки решила вернуться к практике губернаторов-«паровозов» на думских выборах. Пусть и с оговоркой, что их будет лишь около пяти. Новый информационный повод в который раз реанимировал старую дискуссию, насколько «спортивным» можно считать такое поведение. Между тем дискуссия, как это часто бывает, на шаг отстает от реалий. Ведь еще прошлые парламентские выборы показали куда более сложную схему — с «паровозами» для «паровозов».

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Практику, когда губернатор в качестве «паровоза» ведет на выборы партийный список, критиковали давно, но не вполне справедливо. Вряд ли избиратели, не в первый раз наблюдающие такой подход, могут в массе своей обманываться и всерьез верить, что глава региона оставит свою должность и перейдет на работу в Думу. Более того, если губернатор популярен, симпатизирующие ему граждане вряд ли хотели бы, чтобы он уходил с нынешнего поста ради депутатского мандата. То есть ни о каком введении избирателя в заблуждение речь на самом деле не идет.

Отметим, что за помощью к «паровозам» (то есть популярным или статусным политикам, возглавляющим списки, но не собирающимся становиться депутатами соответствующего уровня после победы) обращаются не только «единороссы». Для примера спустимся «этажом ниже» и посмотрим на региональные выборы. Списки ЛДПР во многих региональных и даже муниципальных кампаниях традиционно возглавлял сам Владимир Жириновский. Сергей Миронов также прибегал к такой схеме, в 2015 году лично поведя «Справедливую Россию» на выборы, например, в Новосибирской области и на Ямале. КПРФ в регионах использует такую тактику гораздо реже (хотя бы потому, что ее избиратель меньше ориентирован на персоналии), но и здесь такие прецеденты имеются. Так, широко известный и авторитетный в левопатриотической среде депутат Госдумы Николай Харитонов, политическая карьера которого была связана с Новосибирской областью, возглавлял списки КПРФ на выборах в региональные парламенты Марий Эл (в октябре 2009 года), Республики Алтай (в марте 2010 года), Оренбургской области (в марте 2011 года).

Но, собственно, дело не в том, этична ли подобная тактика. Ни для кого не секрет, что уже на думских выборах — 2011 привлечение именно губернаторов-«паровозов» к кампании во многих регионах не очень себя оправдало. Многие заметили, что в списках той же «Единой России» лидерами региональных групп подчас выступили уже не губернаторы, а федеральные министры и вице-премьеры. А вот на другую особенность тогдашних списков «партии власти» обращают внимание реже. Тогда во многих региональных группах более заметную роль стали играть главы городов, из «старожилов». Возможно, в регионах, где остались популярные «тяжеловесы» среди мэров и глав районов, такую тактику при формировании списков «ЕР» применят и теперь.

На будущих выборах наверняка будет учтен и другой опыт. Как показывает практика, успешная кампания сильного одномандатника повышает и результат его партии в том же округе. Неспроста еще осенью 2015 года представителями «единороссов» озвучивалась идея, чтобы близкие партии кандидаты не шли на выборы самовыдвиженцами.

Но, как бы то ни было, есть немало регионов, где понадобятся «локомотивы» для самих губернаторов-«паровозов». Штабам «партии власти» придется это учитывать.