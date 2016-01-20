Восемь из десяти убитых оказались гражданами ФРГ. По подозрению в совершении теракта турецкие власти арестовали 9 человек, трое из которых являются гражданами России. Предположительно сам подрыв совершил террорист-смертник из Сирии. Хотя Россия выразила Турции соболезнования в связи с гибелью людей, в Анкаре произошедшее стало предлогом для поисков «русского следа» и обвинений Москвы в попытках создать в Сирии «вассальное государство».

Иван Шилов ИА REGNUM

Москва соболезнует

Сразу же после трагедии 12 февраля пресс-служба федерального канцлера Германии Ангелы Меркель опубликовала от ее имени развернутое соболезнование близким всех жертв теракта.

«Я скорблю о наших соотечественниках и глубоко сопереживаю близким погибших, которые испытывают непереносимую боль утраты, сознавая, что их любимые люди никогда больше не вернутся из так прекрасно начинавшегося путешествия в Стамбул. Сегодня удар террористов обрушился на Стамбул, прежде на Париж, до того на Копенгаген, Тунис и множество других мест. Места преступлений международного терроризма разнообразны, но цель всегда одна: разрушить свободную жизнь в свободном обществе. Террористы не только враги всех свободных людей, они враги рода человеческого — неважно в Сирии ли, Турции ли, Франции ли или Германии. Но именно свобода и наша решимость бороться с терроризмом вместе с нашими международными партнерами поможет нам победить», — приводит слова Меркель официальный сайт посольства ФРГ в России.

Россия также резко осудила теракт в Стамбуле, назвав его «циничным преступлением», и выразила соболезнования семьям погибших, а также вновь указала на необходимость формирования единого фронта для борьбы против терроризма, передает электронный журнал Europe online-magazine.

«Это преступление, для которого нет никаких оправданий, еще раз продемонстрировало беспощадность международного терроризма. Жертвами этого постыдного преступления стали мирные граждане, в том числе иностранцы», — цитирует издание заявление российского МИДа.

Австрийский информационный ресурс Salzburg24 включил соболезнование российской стороны в свою подборку «Международная реакция на теракт в Стамбуле», наряду с соболезнованиями от США, ФРГ и Ирана.

Эрдоган винит Россию

Однако, несмотря на сочувствие Москвы, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поспешил объявить именно Россию виновницей случившегося в Стамбуле. По его словам, Россия пытается построить на территории Сирии «вассальное государство», поэтому ответственность за теракт, который, предположительно, совершил террорист-смертник из Сирии, лежит на ней, сообщает информационный портал Status quo news(SQN).

Примечательно, пишет сайт, что сразу же после нападения террористов Эрдоган в ходе встречи с турецкими дипломатами в Анкаре подверг острой критике именно Россию. По мнению турецкого лидера, россияне стремятся любой ценой создать на севере Сирии в провинции Латакия, населенной туркменами, свой протекторат. Поэтому Турция и оказалась на острие атак со стороны всех террористических групп из Сирии, с которыми необходимо решительно бороться всеми доступными средствами.

«Цель России вовсе не борьба против «Исламского государства». Совсем наоборот. Россия хочет построить в сирийской провинции Латакия вассальное государство для того, чтобы обеспечить себе регион присутствия. Для этого Россия бомбила и бомбит здесь наших туркменских братьев и сестер. С этой точки зрения уничтожение российского истребителя не было причиной ухудшения наших двусторонних отношений, а лишь благоприятным предлогом», — передает SQN высказывание турецкого президента.

Эрдоган уже заверил своих сограждан, что его страна будет делать все возможное, чтобы выстоять и победить в борьбе с террористами ИГИЛ, отмечает газета Die Zeit.

Турция вязнет в конфликтах

Турция переживает кризис за кризисом из-за необходимости одновременно воевать с ИГИЛ и курдскими повстанцами на фоне обостряющегося конфликта с Россией, отмечает газета Der Tagesspiegel (TS).

По словам издания, Россия упорно поддерживает сирийского диктатора Башара Асада, обеспечивая его политическое выживание, в то время как турецкая ближневосточная политика явно потерпела фиаско. Отношения Турции с Ираком, Ираном, Израилем и Египтом напряженные. Более того, ситуацию усугубляет перманентный кризис в отношениях Турции с Россией и ее союзником Асадом, длящийся с начала 2015 года.

Если Анкара во что бы то ни стало стремится сместить сирийского диктатора Асада, то Москва, напротив, готова его всесторонне поддерживать, вплоть до предоставления ему убежища в России в случае необходимости, добавляет газета Süddeutsche Zeitung.

Проблем Турецкой Республике добавило также уничтожение турецкими ВВС российского истребителя на фоне фундаментальных российско-турецких противоречий по поводу Сирии, отмечает TS.

Анкара упорно ищет «русский след»

Сразу после теракта турецкая полиция арестовала 9 человек по подозрению в причастности к террористической организации «Исламское государство». Среди подозреваемых оказались трое россиян. Аресты предполагаемых соучастников преступления состоялись в городах Анталия и Измир, передает журнал Focus.

Кроме того, в средиземноморском городе Анталия представители правопорядка также изъяли у россиян многочисленные документы и компакт-диски. Российское консульство подтвердило факты задержания российских граждан, дополняет журнал Spiegel.

Участие российских граждан в террористической атаке вполне вероятно. По оценкам американского аналитического центра Soufan Group, число россиян в рядах ИГИЛ достигает 2,4 тысячи человек, многие из которых, вероятней всего, чеченцы. Учитывая, что турецкие власти стараются держать ход расследования в тайне, информационная утечка об аресте россиян вызывает подозрения в политической заинтересованности турецкой стороны. В конце концов, отношения между Анкарой и Москвой в настоящее время резко ухудшились. Уже после того, как Кремль ввел в ноябре против Турции санкции в связи с уничтожением российского истребителя, президент Владимир Путин пригрозил Анкаре дальнейшими последствиями, не уточнив, какими именно, напоминает журнал для суверенитета Compact.

По мнению издания, хотя правительство «неоосманской империи» Эрдогана вряд ли может всерьез возлагать ответственность за нападение в Стамбуле на Россию, Анкара тем не менее, вероятно, хочет создать впечатление, будто именно Кремль стоит за атаками своих граждан из террористической организации. Ведь уже после начала российских воздушных налетов на позиции «Исламского государства» в Сирии осенью прошлого года западная пресса стала активно обвинять Москву в том, что она наносит удары не по ИГИЛ, а по так называемой умеренной оппозиции.

Турецкая полиция использовала теракт в Стамбуле в качестве предлога для ареста 65 подозреваемых в Анкаре, Измире, Адане, а также на границе с Сирией. Все задержанные подозреваются в подготовке к совершению терактов, передает Compact.

Турция симулирует жертву

Подозрение вызывает то, что спустя всего несколько часов после трагедии в Стамбуле турецкие власти уже объявили, что предполагаемым террористом-смертником был 28-летний гражданин Сирии, который родился в Саудовской Аравии. Кроме того, удивляет, что все следы на месте преступления были ликвидированы коммунальными службами почти сразу после нападения террориста. Не исключено, что за терактом в Стамбуле стоят турецкие спецслужбы, которые стремились выставить Турцию в качестве жертвы ИГИЛ, чтобы скрыть факты поддержки «Исламского государства» со стороны Анкары, пишет интернет-портал Zur Zeit.