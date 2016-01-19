Если бы Путин не смог пойти на президентские выборы и не назвал преемника, только 3% россиян предпочли бы поддержать Сергея Шойгу и 30% — Дмитрия Медведева. Такой результат исследования компании «Башкирова и партнеры» уже вызвал жаркие споры в блогосфере. Вроде бы, все ясно. Данные социологов должны обрадовать премьер-министра и огорчить министра обороны. Но если все наоборот? Что если цифры от «Башкировой и партнеров» говорят о как раз большем потенциале Шойгу, да и уже сейчас сыграют на руку именно ему?

voentelecom.ru Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу

Россия после Путина: Шойгу — лидер сегодня, Медведев — лидер завтра

Мы не знаем, насколько репрезентативным было данное исследование. В открытом доступе данных об этом нет. Поэтому сложно обсуждать сами цифры, которые в этих материалах указаны. Но вот о популярной трактовке этих цифр можно поспорить уже сейчас. Например, по данным этой группы социологов, 67,5% опрошенных считают, что «демократия имеет свои недостатки, но в длительной перспективе лучше любой другой политической системы». СМИ, опубликовавшие эти выкладки, сразу делают вывод: вот он, хороший сигнал для Дмитрия Анатольевича. Получается «в длительной перспективе» будет востребован образ «либерала Медведева», который многие россияне (если верить опросам других служб) не готовы оценить сегодня.

Стоит однако задаться вопросом — а что сами респонденты понимали под демократией? Например, сотрудники «Левада-центра» уже проводили исследование на эту тему. В марте 2015 года самая большая группа, 36% опрошенных, считали, что это «общественное устройство, при котором все, независимо от своего положения в обществе, обязаны соблюдать законы». 34% полагали, что это «общественное устройство, при котором власть заботится о нуждах людей». И лишь 19% главным признаком демократии считали ситуацию, когда «властные органы избираются на свободных альтернативных выборах». Причем доля опрошенных, выделяющих именно последний признак демократии, с января 2012 года сократилась примерно на треть (тогда она составляла 28%). Получается, что для большинства опрошенных демократия — это сочетание «диктатуры закона» с патернализмом. Популярность именно такого понимания демократии говорит о перспективах, прежде всего, тех политиков, которые олицетворяют «сильную руку». Это может стать хорошим политическим подспорьем и Путину, и Шойгу. Впрочем, и для Дмитрия Анатольевича не все так пессимистично. Если он убедит сограждан, что «либерал Медведев» — ему не только не родственник, но даже не однофамилец.

Немного перефразируя Стругацких, в мире информационных войн, ни один прогноз не остается долго без хозяина. После появления слухов, что Сергей Шойгу «подставит плечо» Медведеву и войдет в федеральную часть списка «Единой России», предположения о невысоком электоральном потенциале министра обороны будут на руку тем, кто не хочет реализации такого сценария. Но снова зададимся вопросом — а нужно ли участие в кампании «единороссов» самому Шойгу? Буквально с каждой неделей «партии власти» прочат все более сложную кампанию. Если «Единая Россия» получит не слишком впечатляющий результат, с этой неудачей будут ассоциироваться все федеральные лидеры списка, а не только первый номер — Медведев. И чем выше их влияние, тем существеннее будет удар по их авторитету. А ведь и Кремлю их популярность еще может пригодиться. С другой стороны, если именно они «вытянут» кампанию «единороссов», часть лавров все равно достанется Медведеву, как лидеру списка. Так нужно ли Шойгу доказывать кому-то сейчас свой электоральный потенциал, если само участие в предвыборной кампании «партии власти» мало что принесет ему самому? По крайней мере, на существующих условиях.

Как бы то ни было, дебаты на тему «Медведев против Шойгу» хорошо вписываются в дискуссию, начатую внесистемной оппозицией — о «России после Путина». Политические цели самой дискуссии понятны. Мобилизация принципиальных противников существующей власти, которым напоминают, что решающая «битва за будущее» — не в 2024 или 2018 году, а уже на носу. Впрочем, мобилизационные возможности данной темы тоже ограничены. На кухне политических баталий 2016 года это только «комплимент от шеф-повара». Что будет «основным блюдом», мы скоро увидим.