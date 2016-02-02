2015-й стал для Турции годом потрясений не только во внешней политике и экономике, но и в социальной жизни. Два раза прошли парламентские выборы. Итоги первых выборов 7 июня не реализовались на практике, сформировать правительство так и не удалось. Нестабильность власти и неудача с коалицией привели к бегству капиталов из страны, экономическому спаду. Последовавшие за этим террористические акты внутри страны наполнили сердца людей страхом за будущее.

regnum.ru Александр Горбаруков/ИА REGNUM

Впервые в истории Турции президент страны принял решение (в этих условиях) о проведении вторых досрочных парламентских выборов. Опять-таки впервые было сформировано временное правительство из членов Партии справедливости и развития (ПСР) и независимых депутатов. Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные выборы на 1 ноября. Итоги голосования показали, что ПСР вернула себе право на формирование однопартийного правительства.

Политический листопад 2015 года стал символичным, умер дуайен турецкой политики, 9-й президент Турции Сулейман Демирель, который более сорока лет отдал политической борьбе. Ушли из жизни 7-й президент Турции генерал Кенан Эврен, который был архитектором военного переворота 12 сентября 1980 года и первым президентом после переворота, а также премьер-министр его правительства Бюленд Улусу. В 2015 году Турция потеряла десятки важных активных политиков.

Сюрпризы 7 июня

2015 год в истории Турции останется как год выборов. Согласно Конституции, президент Турции является беспартийным и независимым, он не может оказывать поддержку какой-либо партии и даже намеком высказывать свои симпатии какой-то партии. Выборы 7 июня, ставшие поворотным моментом, проводились в тени политической поляризации.

Президент Эрдоган вышел на площади городов страны, не обращая внимания на все критические замечания общественности о нарушении принципа беспартийности президента. Он упорно использовал приуроченные к выборам церемонии открытия тех или иных общественных сооружений для организации митингов и политических выступлений на них.

Итоги выборов ввергли правящую ПСР в состояние шока. Коррупционный скандал 17−25 декабря 2013-го, баснословно раздутый бюджет нового президентского дворца, доказательства коррупционных схем и VIP-протекций, обсуждение безмерных трат президента — все это сделало свое дело, и 7 июня избирательные урны показали неожиданный результат. Правящая партия, несмотря на то, что в предвыборной агитации были задействованы все имеющиеся в арсенале власти методы, потеряла большинство голосов.

Народ Турции наказал ПСР тем, что отказал ей в поддержке, отказал за то, что она задвинула законы демократии и права на пыльные полки истории. Если годом ранее ПСР набрала 49,9% на президентских выборах, то сейчас она получила лишь 40,8%. Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) впервые в истории преодолела избирательный барьер, а Партия националистического движения (ПНД) продемонстрировала видимый рост числа голосов. Кемалисты из Республиканской народной партии (РНП) сохранили свои традиционные голоса.

Эрдоган идет на перевыборы

После выборов нация ожидала, что ее воля, выразившаяся на выборах, получит воплощение в виде новой власти, нового правительства, однако президентский дворец включил в действие стратегию «повторных выборов». Лидер ПНД Девлет Бахчели отказался создавать коалицию с ДПН, тем самым рухнули все надежды на создание коалиционного правительства с участием 60% оппозиционного блока. Это, в свою очередь, развязало руки ПСР и президентскому дворцу.

Премьер-министр Ахмет Давутоглу начал переговоры с РНП о потенциальной коалиции, которые продлились 32 дня. После обращения к РНП премьер попробовал начать переговоры и с ПНД, однако не предложил им коалиции.

Таким образом, правящая ПСР «успешно» использовала тактику затягивания переговоров на 45 дней, чтобы тем самым соблюсти видимость попыток создания правительства в отпущенные Конституцией 45 дней, а оппозиционные партии, не сумевшие правильно расшифровать тактику ПСР, помогли ей в этой игре. Поскольку за 45 дней правительство так и не было сформировано, Турция впервые по решению президента пошла на повторные выборы, созданное же временное правительство также состояло преимущественно из представителей ПСР.

Выборы 1 ноября удивили даже правящую партию

Накануне выборов 1 ноября Турция искусно накачивалась напряжением и страхом. Президент заявил о завершении мирного процесса с Рабочей партией Курдистана (РПК), и вновь каждый день начали происходить террористические акты. За период с 7 июня Турция потеряла сотни военных, полицейских и просто мирных жителей, павших жертвой террора РПК. В этой внутриполитической обстановке выборы показали результат, который опроверг все прогнозы и опросы.

ПСР получила 49,5% голосов и 317 мест в парламенте, вновь став единоличной партией в формировании правительства. Тогда как голоса оппозиционных партий продемонстрировали полное поражение.

Лишь РНП сохранила свои голоса и 134 депутатских кресла, тогда как ДНП с 13,1% в июне опустилась до 10,7%, и вместо 80 депутатских кресел получила лишь 59. Но самое большое поражение ожидало ПНД. Число их сторонников уменьшилось с 16,2% до 11,9%, а количество депутатских мест сократилось вдвое, составив лишь 40. Не прошло и месяца после выборов, как было сформировано новое правительство, и 24 ноября премьер-министр Давутоглу огласил состав кабинета министров.

Коррупция

В последние дни года, 24 декабря ПНД подала в пленум парламента предложение о «расследовании коррупционного скандала, подтасовки фактов, подкупа, запугивания, монтажа данных и заговора 17/25 декабря. Предложение поддержали РНП и ДПН, однако ПСР, имея большинство голосов, отклонила его. В ответ на это оппозиционные партии заявили ПСР, что после этого власти уже не смогут называть операцию 17−24 декабря попыткой переворота, как не смогут и использовать выражение «параллельное государство», которое власти до этого упорно приписывали Фетхуллаху Гюлену и его сторонникам.

Турция потеряла своего корифея

2015-й стал годом значимых утрат для турецкой политики. 17 июня ушел из жизни Сулейман Демирель, 9-й президент Турецкой Республики, оставивший глубокий след в истории страны. Демирель 10 лет и 5 месяцев был премьер-министром и 7 лет президентом Турции. Он пришел в политику в 38 лет: на его долю выпали перевороты, свержение власти, политические запреты и аресты. Случалось так, что в своей борьбе он делал шаг назад, но никогда не сдавался и не отказывался от борьбы.

Вопреки всем, кто его свергал и арестовывал, он восставал и вновь избирался, возвращаясь в активную политику. Он смог 6 раз уйти, чтобы вернуться в 7-й раз навсегда. Демирель завершил свою политическую карьеру в должности президента страны. Это была очень колоритная, яркая фигура, которая всегда привлекала и вызывала симпатии народа. Демирель запомнился тем, что был очень терпим к тем, что выступал против него, кто критиковал его, он был подлинный демократ и полемист.

За долгую карьеру на него обрушилось больше всего критики, но и популярность его была очень высока. Он запомнился и тем, что, несмотря на шквал критики, никогда не пытался бороться с прессой и предоставлял ей полную свободу слова. Ни на одного журналиста за годы своего правления он не подал в суд и не потребовал извинений. Демирель был представителем великой когорты турецких политиков, таких как Бюлент Эджевит,Неджметтин Эрбакан,Альпарслан Тюркеш и Тургут Озал. Ушел со сцены последний из корифеев и лидеров своей эпохи.

Мрачная картина в экономике

Минувший год был обуреваем мрачными тучами. После выборов 7 июня случился инцидент с российским самолетом, который крайне негативно сказался на турецкой экономике, не успевшей еще оправиться от выборной нестабильности. Потребительная инфляция в Турции в 2015 году увеличилась на 8,8%, тогда как в 2013 году этот показатель равнялся 7,4%, а в 2014 — 8,2%.

Провал внешней политики страны лег тяжелым бременем на экспортеров. В 2015 году экспорт товаров и услуг из страны сократился на 25%, при этом самое существенное падение было в отношении России, Украины, Азербайджана и Ирана.Политические проблемы со странами-соседями и конфликты в регионе нанесли тяжелый удар по экспортной составляющей экономики страны. В денежном эквиваленте экспорт продукции сократился за год на 8 миллиардов долларов.

Напряженность в отношениях с Дамаском и инцидент со сбитым российским военным самолетом, последовавшее введение эмбарго на ввоз турецких товаров в Россию, а также существующие спорные и нерешенные моменты с другими странами региона — все это негативно отразилось на экспорте турецких товаров. Со многими другими странами региона отношения были далеки от гармоничных и ранее, и потому в совокупности падение экспорта в страны региона сократилось на 25%.

Конфликт с Россией

24 ноября турецкий истребитель F-16 на границе с Сирией сбил российский бомбардировщик SU-24, и этот удар вмиг разрушил турецко-российские отношения, последнее десятилетие находившиеся на пике своего исторического развития. Можно сказать, что Россия открыла в отношениях с Турцией новую страницу летописи, более напоминающую летопись времен холодной войны.

Президент России Владимир Путин, выступив с первым заявлением в связи со сбитым российским самолетом, сказал, что этот шаг Турции будет иметь самые серьезные последствия для двухсторонних отношений. В своей речи он употребил в отношении Турции очень жесткое выражение из риторики времен холодной войны — «удар в спину от пособников терроризма».

Потери Турции от последствий инцидента со сбитым на границе с Сирией российским бомбардировщиком будут значительно выше, нежели потери России. Негативные последствия этого шага уже начали отражаться на экономике и, как следствие, уровне жизни населения страны. Печально и то, что виновные в этом инциденте не считают должным ответить за этот шаг, как и за многие другие свои шаги. Этот инцидент останется в памяти как действие, последствия которого власти Турции не смогли просчитать.

Преследования журналистов

Темы ареста журналистов, давления на СМИ и запретов на социальные сети часто возникали в повестке дня в Турции в минувшем году. Был наложен запрет на доступ к социальной сети Twitter и видеохостингу YouTube.

Отчет комитета защиты журналистов (CPJ) со штаб-квартирой в Нью-Йорке констатирует, что положение журналистов в Турции и Египте резко ухудшилось за 2015 год. В 2014 году Турция освободила из тюрем десятки журналистов, но в 2015 году число вновь арестованных журналистов выросло вдвое.

В конце ноября были арестованы главный редактор газеты Cumhuriyet («Республика») Джан Дюндар и анкарский представитель газеты Эрдем Гюль. В отношении этих журналистов было начато расследование из-за публикации в газете информации о фурах, принадлежавших Национальной разведывательной организации, которые перевозили в Сирию оружие и деньги.

Обвинения, выдвинутые в адрес Джана Дюндара и Эрдема Гюля, звучат так — «Получение с политическими или военно-разведывательными целями информации, которая должна сохраняться в тайне ради безопасности государства или ради внутри — и внешнеполитической пользы страны», «Разглашение с политическими или военно-разведывательными целями информации, которая должна сохраняться в тайне ради безопасности государства или ради внутри — и внешнеполитического престижа и пользы страны» и«Сознательное пособничество террористической организации, не будучи членом этой организации».

Депутат РНП от Анкары Али Хайдар Хакверди вынес вопрос ареста Джана Дюндара и Эрдема Гюля на парламентское обсуждение. Депутат обратился к вице-премьеру Тугрулу Тюркешу со следующими словами: «Вы высказывались по этой теме и освещали ее в своем выступлении на ТВ и после этого стали вице-премьером, а Джан Дюндар и Эрдем Гюль после освещения этой темы оказались в тюрьме. В ходе вашего выступления вас спросили: «Что перевозили в фурах, в них перевозили оружие, как Вы говорили ранее по ТВ?» Вы ответили тогда: «Клянусь Богом, что это оружие было не для сирийских туркмен», но тогда для кого везлось это оружие? Если Джан Дюндар и Эрдем Гюль арестованы по обвинению в разглашении государственной тайны, почему такой же процесс не был инициирован против вас?»

В сентябре минувшего года была проведена масштабная операция против холдинга Koza и принадлежащей холдингу медиагруппы İpek, приближенной к Фетхуллаху Гюлену. Широкий резонанс в мире вызвали полицейские операции по захвату принадлежавших медиагруппе İpek офисов телеканала Kanaltürk TV, а также редакций газет Bugün и Millet в Анкаре и Стамбуле и требование властей прекратить вещание телеканала и издание этих газет. Позднее против медиахолдинга Koza-İpek было выдвинуто обвинение в «отмывании средств, полученных незаконным путем, и пособничестве террористической организации» и назначено внешнее управление.

Девять журналистских объединений, среди которых профсоюз журналистов Турции (TGS), сообщество журналистов Турции (TGC), ассоциация журналистов Европы (AEJ) потребовали от правительства Турции освободить всех арестованных журналистов и внести изменения в законодательство о свободе освещения событий на парламентском уровне.