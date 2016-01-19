



Иван Шилов ИА REGNUM

Возможно, новая «перезагрузка» отношений между Москвой и Вашингтоном будет зависеть от того, что конкретно Белый дом от нее получит, заявила бывший госсекретарь США, а ныне кандидат в президенты страны, Хиллари Клинтон. Ее замечания были зафиксированы во время президентских дебатов Демократической партии в понедельник.

«Это зависит от того, что бы я за это получила. Могу вам рассказать, что мы получили в первой администрации [Барака Обамы]. Мы получили новый договор по СНВ — по сокращению ядерных вооружений между США и Россией, мы получили соглашение о доставке припасов нашим войскам в Афганистане через территорию России, которая присоединилась к нашим санкциям против Ирана. Были и другие очень важные обязательства», — заявила Клинтон, отвечая на вопрос «предложит ли она Владимиру Путину новую кнопку «перезагрузки», как она сделала семь лет назад, если станет президентом», — передает USAToday.

Отвечая на вопрос о своих отношениях с Путиным, политик назвала их «интересными» и «уважительными». «У нас бывали моменты жесткого общения друг с другом… Сейчас мы знаем, что у него, мягко говоря, смешанный послужной список. И нам надо разобраться, как дальше иметь с ним дело», — отметила Клинтон.

Напомним, что «русско-американская «перезагрузка» была попыткой администрации Обамы улучшить двусторонние отношения в 2009 году. 6 марта этого года Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров нажали красную кнопку, украшенную русским словом, которое означало «сброс» на русском языке. Лавров тогда объяснил Клинтон, что слово на кнопке на самом деле означает «перегруз», а не «перезагрузку», — пишет издание Sputniknews.

«В марте 2009 года Клинтон поехала в Женеву, чтобы предложить российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову нажать на красную кнопку «перезагрузка». Единственная проблема заключалась в том, что ее подчиненные в Госдепартаменте неверно перевели слово на русский, и вместо «перезагрузки» получилась «перегрузка» — весьма досадная ошибка», — пишет издание American Thinker.

«Перезагрузка 2009 года пришла в тупик в марте 2014 года, когда СМИ описали процесс как «не удавшийся», ссылаясь на присоединение Крыма к России, вооруженный конфликт на Украине и предполагаемое отсутствие сотрудничества России с Соединенными Штатами по Сирии», — пишет издание Sputniknews.

В недавнем интервью «Клинтон также охарактеризовала свои отношения с Путиным как «интересные», частично основанные на «уважении», в некоторой степени «жесткие». Клинтон говорит, что США необходимо встречать Путина лицом к лицу, «как хулиганов», — пишет издание Bloomberg.

«Фаворит демократов Хиллари Клинтон, кренясь влево во внутренней повестке, в вопросах внешней политики выступает куда более воинственно, чем некоторые из ее конкурентов из Республиканской партии, и вызывает опасения своей готовностью выйти на тропу войны с Россией.

Г-жа Клинтон готова сделать свой «госсекретарский» опыт во внешней политике центральным пунктом в предвыборной гонке. В ее «активах» — поддержка военной интервенции в Ираке и Ливии, но именно они ставят ее в прямое противоречие с либеральной базой собственной партии. А после ухода из государственного департамента в 2013 году ее жесткая риторика по поводу России заставляла поднимать брови как «ястребов», так и «голубей».

В ходе сбора средств для своей кампании в Калифорнии в прошлом году бывший главный дипломат США сравнила президента России Владимира Путина с Адольфом Гитлером. А на встрече в начале этого года с мэром Лондона Борисом Джонсоном сказала, что винит европейских лидеров за «малодушие» в отношении Путина.

Консерватор-экономист Пол Крейг Робертс, который служил помощником секретаря казначейства при Рейгане, предупредил, что г-жа Клинтон будет иметь трудности в отношениях с Путиным после сравнения его с Гитлером.

«Когда вы зашли настолько далеко, вы действительно должны дойти остаток пути», — сказал он в интервью Infowars.com. «Я не думаю, что есть другой кандидат, который в конечном итоге станет президентом и который с большей вероятностью пошел бы на войну с Россией, чем Хиллари».

Г-жа Клинтон не единственный кандидат, который занимает жесткую позицию по поводу присоединения Россией Крыма и участия в войне на востоке Украины. Но она «подливает намного больше масла» в дискурс, чем любой другой демократ или большинство республиканцев.

Бывший губернатор Флориды Джеб Буш, который, как ожидается, вот-вот объявит о своем решении баллотироваться в президенты, выступил в Берлине с заявлением, в котором объявил, что Запад должен «отодвинуть» российскую агрессию. Буш назвал Путина хулиганом, который «будет толкать, пока кто-то ему будет отвечать». Вместе с тем он предостерегал от противодействия российскому народу, как это происходило во время холодной войны.

«Я не думаю, что мы должны реагировать на плохое поведение. Уяснив последствия этого поведения заранее, я думаю, мы будем сдерживать агрессию, которая исходит из России», — сказал он. «Постоянный негатив вызовет только «плохое поведение Путина», — говорит Буш.

Г-н Робертс также считает, что г-жа Клинтон говорит не просто жестко, но и «находится в жесткой связке с военно-промышленным комплексом США». Бывший кандидат в президенты от Партии зеленых Ральф Надер недавно назвал ее поведение «крайне корпоративным и милитаристским». Он сказал, что, когда г-жа Клинтон служила в Комитете Сената по вооруженным силам и «никогда не указывала, что какая-либо из систем вооружения ей не нравится».

Надер также обвинил Клинтон в том, что она «практически в одиночку» толкала президента Обаму на кредитование военной поддержки США во время свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который привел к хаосу в стране, распространившемуся по всему региону и приведшему к закреплению террористической армии «Исламского государства»…

Критика Надера эхом отозвалась в комментариях некоторых из республиканских соперников миссис Клинтон, в том числе сенатора Рэнда Пола (Кентукки), который сказал, что она ответит не только за атаки на соединения США в Бенгази, но и за другие далеко идущие последствия ее политики в Ливии.

Для либеральных активистов внешняя политика г-жи Клинтон подтверждает опасения, что она на самом деле их повесткой дня особо не интересуется. «Мы, безусловно, видим, насколько правой Хиллари становится, когда дело доходит до внешней политики», — говорит Алли Мак-Кракен, координатор феминистской антивоенной группы Code Pink. Она отмечает, что Клинтон — скорее «генерал, чем дипломат», особенно что касается поддержки вторжения в Ирак, развертывания операций в Афганистане и Ливии и потенциального удара по Ирану.

«Я надеюсь, что левые окажут на нее давление и заставят пересмотреть текущую позицию», — говорит г-жа Мак-Кракен. «Я надеюсь, что будет оказано давление не только в рамках внутренней политики и поддержки прав женщин здесь, в США, но и с поддержки женщин всего мира, и это означает, что силовые варианты развития политики будут исключены», — пишет WashingtonTimes.

Одним из величайших парадоксов внешней политики администрации Обамы является та степень, с которой Вашингтон начал 2009 год — с прицелом на нормализацию прохладных отношений с Россией, и тем, как они были закончены в 2015 году — с худшим показателем со времен холодной войны. Можете быть уверены, что вина Вашингтона не абсолютна, но она значительна.

Конечно, международное сообщество должно было обуздать свой энтузиазм немногим ранее, учитывая, что все усилия сошли на нет благодаря довольно неблагоприятному инциденту, когда государственный секретарь США Хиллари Клинтон представила Сергею Лаврову большую красную кнопку, которая должна была означать «перезагрузку» между Вашингтоном и Москвой, но на которой на самом деле писалось: «перегруз» на русском языке.

Шесть лет, одно присоединение Крыма, уйма экономических санкций, одна гражданская война на Украине, и вот мы вернулись к политике советской эпохи. Неотъемлемой частью вашингтонского пиара на протяжении последних трех лет являлось внедрение идеи, согласно которой Владимир Путин оказался «изолирован» на мировой арене. Добавим к этому тонкие напоминания в СМИ и на киноэкране о том, что Америка нуждается в сохранении немного «здоровой русофобии» в рамках дозволенного… Это, как оказалось, работает только на внутреннем рынке, но не на международном уровне.

Россия укрепила связи с Китаем, запустила банк БРИКС, укрепила союз с Ираном (еще при его «изоляции») и работала на дедолларизацию всех операций на нефтяных и финансовых рынках. Вступление Москвы в сирийский конфликт и применение политики здравого смысла в подходе к прекращению многолетней проблемы нашло отклик у таких стран, как Франция, и у всех остальных, кто понимает, что путь борьбы с террором заключается в том, чтобы убивать террористов, а не вооружать их.

Действительно, успешная попытка Кремля «разбудить» мир до того, как Вашингтон и его региональные союзники фактически усугубят войну в Сирии и вооружат сомнительные повстанческие группы, заставила международное сообщество пересмотреть свою позицию относительно того, кто является «хорошей» сверхдержавой на самом деле.

Теперь мем о том, что «Путин изолирован», официально мертв, и даже союзник США — Япония готова «впустить гостя в дом». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, высказал мнение, что помощь русских имеет решающее значение для решения нескольких кризисов на Ближнем Востоке», — пишет Financial Times. Г-н Абэ также заявил, что готов прибыть в этом году в Москву или пригласить российского президента в Токио. Указывая на напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, войну в Сирии и угрозу радикального исламизма, Абэ сказал: «Мы нуждаемся в конструктивном участии России».

Бывшая «восьмерка» исключила из своих рядов Россию после присоединения Крыма и военной поддержки сепаратистских повстанцев на восточной Украине. Но, несмотря на то, что Япония присоединилась к экономическим санкциям, Абэ дал понять, что хочет работать с Путиным.

«Как председателю G7, мне нужно искать решения, касающиеся стабильности в регионе, а также во всем мире», — сказал он, имея в виду продолжающийся территориальный спор Японии и России по поводу Курильских островов. Я считаю, что правильный диалог с Россией и взвешенный диалог с президентом Путиным очень важен».

Как единственная азиатская страна в клубе богатых демократий, Япония постарается извлечь выгоду из своего членства в G7 и саммита, который пройдет в мае.

Но подобные настроения скорее помогут попасть Японии в черный список в Вашингтоне. Интересно, как долго еще ждать того, как Абэ получит вежливый звонок от Обамы с напоминанием о том, какую серьезную «угрозу» представляет Путин для международного мира и безопасности.

Или, быть может, Белый дом сделает шаг назад и задумается над десятилетиями внешней политики ошибок в сочетании с неуместным (и весьма отталкивающим) осознанием своей «исключительности», которая уже покидает Америку, оставив этой сверхдержаве лишь «изолированность?» — пишет издание Zerohedge.