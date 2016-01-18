



Иван Шилов ИА REGNUM

Менее чем за десять месяцев до выборов депутатов в Государственную думу Российской Федерации компания «Башкирова и партнеры» провела исследование, посвященное электоральным установкам граждан России. Принципиальным отличием этого исследования от исследований других компаний были вопросы о том, какое решение Владимира Путина в контексте президентских выборов им представляется оптимальным.

Исследование показало, что только около половины респондентов — 53% — считают, что В. В. Путин должен выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ, запланированных на 2018 год. Неожиданно много — 15% опрошенных — уверены, что он должен сосредоточиться на подготовке преемника и отказаться от собственного выдвижения.

При этом более трети респондентов затруднились в выборе того, что им хотелось бы порекомендовать Путину: идти на выборы или готовить преемника на пост президента. Важно отметить, что и эта треть неопределившихся почти целиком остается в лояльном поле — лишь 2,5% респондентов считают, что президентом должен стать человек, никак не связанный с правящей политической элитой.

Многие социологические исследования изучают так называемые «рейтинги вторых предпочтений». В компании «Башкирова и партнеры» пошли дальше и сформулировали перед респондентами ситуацию, в которой Владимир Путин, в силу объективных причин, а не собственного решения или политического кризиса, не сможет пойти на выборы 2018 года.

Результаты оказались более чем сенсационными.

В том случае, если действующий президент не сможет по объективным причинам принять участие в выборах, 30% россиян хотели бы поддержать выдвижение Д. Медведева.

Ближайший его конкурент С. Шойгу, обладающий куда более высокими рейтингами личного доверия, в качестве самостоятельного кандидата в президенты, не опирающегося по объективным причинам на авторитет Владимира Путина, набирает лишь 3%.

И вовсе неожиданностью стали результаты ответов, согласно которым потенциальные избиратели назвали именно Д. Медведева, уже успевшего дважды побывать премьер-министром страны и один раз ее президентом, «политиком, которого они узнали с новой позитивной стороны» с рейтингом 14% — против 4% у С. Шойгу.

Возможно, разгадка кроется в том, что, по данным того же опроса компании «Башкирова и партнеры», российский избиратель имеет диаметрально противоположные взгляды на дилемму «демократия или сильная рука» в стратегическом и тактическом горизонтах — это еще один вопрос, который обычно отсутствует в других исследованиях.

На вопрос о том, что непосредственно сейчас важнее для России — демократические свободы или сильная власть — лишь 35% респондентов выбрали демократические свободы. И одновременно 67,5% считают, что демократия имеет свои недостатки, но в длительной перспективе лучше любой другой политической системы. Детальные замеры социодемографических показателей указывают, что это не разные группы населения, а одни и те же люди дают два этих ответа — одна группа «вложена» внутрь другой. Треть населения, затруднившаяся ответить, — это те, кто просто не задумывается над этими темами, и они отказались ответить сразу на оба вопроса.

Вот почему в тактическом горизонте, рейтингах сегодняшнего доверия и одобрения деятельности бесспорным фаворитом выступает Сергей Шойгу, а куда менее авторитетный сегодня в глазах большинства Дмитрий Медведев выступает желаемым лидером «России после Владимира Путина».