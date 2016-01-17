Украинская трагедия близка к своей развязке. В течение последнего месяца Москва резко активизировалась на украинском направлении. В качестве причин подобной активизации можно предположить следующие. Во-первых, Москва увидела фундаментальную слабость хунты, все больший раскол элит из-за недостатка внутренних источников финансирования и нарастающий вал внутренних проблем, результатом которых может быть только исчезновение Украины в нынешнем виде с политических и географических карт мира.

Флаг Новороссии — объединения Донецкой народной республики и Луганской народной республики

Во-вторых, события в мире, в частности, в Сирии, также показали Москве, что на самом деле Запад не так силен, как пытается это показать. Запад в настоящее время не существует в виде единого центра власти, силы и проекции военной мощи. Готовность Запада идти на компромисс также как и на Украине обусловлена ростом внутренних проблем, распадом прежде монолитной элиты из-за снижения источников дохода, а также слабостью военной машины. Кроме того, Запад в отличие от России потерял ясность понимания стратегических целей как в Европе, так и на Ближнем Востоке. И в ситуации, когда события в мире стали стремительно развиваться, подобная заторможенность начала приводить к потере темпа и стратегического доминирования. Соответственно, Запад вынужден подстраиваться под тех, кто этот темп задает, а это сегодня Россия и, частично, Китай.

Концентрация в октябре-декабре 2015 года на сирийском направлении позволила Москве серьезно нарастить свой мировой геополитический вес, в результате чего получить преимущества для решения на своих условиях многих других проблем, одной из наиболее важных из которых выступает украинский кризис. И вот уже в конце 2015 года Москва снова взялась за украинскую проблематику. Сначала Владимир Путин 26 декабря 2015 года назначил бывшего спикера Государственной думы РФ, постоянного члена Совета Безопасности РФ Бориса Грызлова полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Азамата Кульмухаметова, который не имел сколько-нибудь серьезного аппаратного веса в Москве и выполнял роль представителя России в Трехсторонней контактной группе с апреля минувшего года.

И сразу после новогодних каникул, 11 января Борис Грызлов совершил визит в Киев, где провел встречу с Петром Порошенко. Детали встречи не известны до сих пор, что вполне естественно — значит, речь шла о действительно ключевых вещах. Тем не менее, как отмечает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский — «Грызлов ехал не для того, чтобы встретиться с Кучмой. Он мог с ним увидеться в Минске через 20 часов. Я не сомневаюсь, что встреча с Порошенко, о которой сообщили СМИ, состоялась. Без приглашения украинского президента он не мог бы приехать — это совершенно очевидно. У Порошенко есть интерес менять формат взаимодействия с Путиным. Ситуация на Украине критически ухудшается, и продолжение этого безумного курса, который проводит сегодняшняя власть в Киеве уже чревата не то что катастрофой для украинских граждан, а проблемами для самих нынешних лидеров страны"(http://gorodskoyportal.ru/news/russia/21346183/).

Визит Грызлова в Киев стал первым холодным душем для укронациков, поскольку показал им, насколько вымышленная ими мифология процесса далека от реального положения дел. Вторым отрезвляющим и ломающим шаблоны укронациков событием стала шестичасовая встреча помощника президента РФ Владислава Суркова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд под Калининградом, о которой до сих пор также нет никакой информации, если не считать пары дежурных комментариев для прессы, которые, тем не менее, тоже дают пищу для размышлений, если читать их внимательно.

Перед встречей с Сурковым Нуланд отметила цель встречи: «Первый вызов — прекратить убийства людей, чтобы можно было перейти к другим частям минских договоренностей, включая политическое решение, реальные выборы в соответствии с украинским законодательством, которое соответствует стандартам ОБСЕ, отвод зарубежной военной техники и военных и возвращение контроля над границами». То есть, заморозка военного конфликта, потом выборы по новому законодательству (то есть, федерализация страны) и только затем возвращение контроля над границами. И если в случае с Грызловым шаблон ломало то, что представитель «воюющей» России спокойно и свободно прилетел в «осажденный» Киев, то встреча под Калининградом вообще довела укропитеков до состояния белого каления — судьбу Украины решали без самой Украины.

«Суть переговоров достаточно ясна. Как оправдана и тревога СМИ Хунты. Да и самой Хунты. Режим Порошенко очень беспокоит сближение позиций Вашингтона и Москвы — и отнюдь не на тех позициях, которые изначально озвучивали США, к минским договоренностям относившиеся скептически» — отмечает украинский эксперт Михаил Онуфриенко (http://fapnews.ru/219524-vstrecha-surkova-i-nuland-konets-krovavomu-rezhimu-i-novaya-ukraina/).То есть, повторяется ситуация Мюнхена и раздела Чехословакии, когда делегацию из Праги вообще оставили за дверями конференции и позвали только тогда, когда судьба страны уже была решена высокими договаривающимися сторонами.

«Прошедшие в Калининградской области переговоры между Владиславом Сурковым и Викторией Нуланд уже были названы конструктивным мозговым штурмом. Судя по всему, целью штурма было согласование мер по принуждению Петра Порошенко выполнять то, что он подписал. Только так США в целом и Виктория Нуланд в частности могут «победно» выйти из украинского конфликта», — отмечает Геворг Мирзаян в статье «Виктории нужна была победа» и поясняет почему.

«Визит Нуланд является свидетельством очень простого и абсолютно закономерного тренда — усталость Запада от саботажа Киевом процесса урегулирования ситуации на Донбассе постепенно превращается в желание Украину за это наказать. У Виктории Нуланд нет никаких оснований упрямиться и мешать подписанию этих соглашений. Дело в том, что порученное ей направление она на сегодняшний день провалила. Майдан не привел к созданию на Украине антироссийского «маяка прогресса» — скорее универсального пугала, которым активно пользуется Путин для продвижения своих идей на постсоветском пространстве. Санкции против России также не сработали — их цель (принуждение Москвы к возврату в старую матрицу российско-западных отношений) не была достигнута. А летящие щепки серьезно ослабили влияние США на Россию.

И, наконец, провозглашенная американцами изоляция России не сработала — после путинского «шага конем» в виде начала сирийской операции, как в том числе демонстрации готовности бороться с экстремизмом на стороне юридически легитимных режимов, страны третьего мира стали активно искать благосклонности Путина. А столкнувшаяся с целым рядом проблем Европа не только активно ищет общий знаменатель с Москвой в украинском вопросе, но и порывается завершить санкционную войну и начать выстраивать нормальные отношения с восточным соседом» (http://expert.ru/2016/01/16/nuland-nuzhna-pobeda/).

Данная тенденция не осталась незамеченной и в Киеве: «Если в результате Минска-3 нам таки впарят широкую автономию Донбасса, то при изменении Конституции нужно сразу давать широкую автономию всем регионам Украины. Уж если гулять, так гулять. Мы сразу облегчим себе решение проблем в будущем одним махом. Иначе, потом опять придется менять Конституцию под Галицию, Закарпатье, Волынь, Полесье, Киев, Подолье, Слобожанщину, Одессу вплоть до широкой автономии Бобринца и Шепетовки. Так же мы сразу одним махом решим все проблемы настоящего и будущего. Каждому региону свой суд, свою армию и полицию, свои отношения с внешним миром, свои праздники. И все будут довольны. Правда, непонятно, зачем тогда Киев с Верховной Радой и президентом, и что это за такая независимая Украина» (http://hvylya.net/analytics/politics/merkel-putin-i-poroshenko-sozdayut-konfederatsiyu-hutorov-ukrainyi.html).

В условиях, когда Москва наращивает темп, вполне естественно, как полагает, например, Ростислав Ищенко, что «США нащупывают пути к компромиссу и пытаются пойти на какие-то уступки. Это не первый случай — за последние три месяца это уже вторая встреча Нуланд и Суркова, до этого Керри прилетал в Сочи, американцы пытались договориться о том, как конфликт закрыть и пытаться сохранить лицо. Оба раза эти предложения оказались не такими, какие могут устроить Россию. После этих встреч США поменяли свою позицию по Украине, выступили с заявлениями о том, что Киев должен выполнять соглашения.

Это повторил и Байден в Киеве. Сейчас Порошенко впервые заявил, что Минские соглашения должны начинаться с проведения конституционной реформы. То, что у США поменялась позиция, и они начали давление на Киев, это факт. Можно предположить, что во время этой встречи проговаривались варианты совместного давления на Киев, того, как США будут заставлять своего киевского «клиента» вписываться в Минск (http://www.politnavigator.net/rostislav-ishhenko-ssha-nachnut-davit-na-poroshenko-posle-vstrechi-nuland-i-surkova.html).

Ну, а последние новости из Киева только подтверждают обоснованность новой активизации Москвы на украинском направлении и сближение позиций всех основных заинтересованных сторон (Россия, США, Германия, Франция) по ликвидации «киевского котла»: «Петр Алексеевич просто стервенеет, лишь бы продавить через Раду пресловутые изменения в Конституцию «об особом статусе оккупированного Донбасса». Объявлен всеобщий депутатский сбор — хоть больными, хоть мертвыми, но все в под купол. Своих — БПП-шных и «Нарфронтных» — ломают через колено, грозя компроматом и посадить рядом с Корбаном.

Фракции Тимошенко предлагают должности. Мелких по три. Но много. А ей нужна всего одна — но большая по пять. Но завтра. В общем, тяжелый случай. А вот чужих приманивают баксом. Говорят, на Ляшко больно смотреть: захлебывается слюной. Но вроде решил радикально поднимать ставки до последнего. На предметные переговоры пока не идет только «Самопомич». Хотя не понятно, сколько она еще выдержит столь массированную осаду."Оппоблок» аж пузырится от счастья: все вернулось, они опять при деле и при бабле. В общем, все те же гнилые варианты, что и при позднем Кучме и раннем Януковиче» (http://hvylya.net/analytics/politics/zapad-poobeshhal-petru-poroshenko-nobelevskuyu-premiyu-mira.html).

То есть все идет к тому, что в нынешнем году Россия закроет проблему Украины, а Запад снимет антироссийские санкции, о высокой вероятности чего сразу после переговоров Суркова и Нуланд заявил координатор госдепартамента по санкциям Дэниел Фрид. Вот только с учетом коррумпированности украинских элит надо осознавать, что возникающее решение временное. Оно носит все равно тактический характер, так как даже федеративная Украина, но повернутая на Запад — это не решение проблемы.

Стратегическим будет только такое решение украинского вопроса, когда страну возглавят действительно пророссийские элиты, а не продажные элиты «Оппоблока», но таких элит не просматривается даже на горизонте. Соответственно, дело может свестись опять к пресловутому газовому бизнесу, когда украинские элиты будут зарабатывать на российском газе и финансировать антироссийские СМИ и антироссийские настроения в обществе. Но для этого ли проливал кровь Донбасс?