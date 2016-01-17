На 19 января назначено внеочередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана. В данный момент парламент в отпуске. Депутаты провели свое последнее пленарное заседание осенне-зимней сессии 30 декабря 2015 года. Первое пленарное заседание весенней сессии планировалось на 1 февраля. Но парламенту сейчас не до каникул. Азербайджан, как и другие нефтегазодобывающие страны, включая Россию, после обвала мировых цен на энергоносители, переживает нелегкие времена, хотя в республике существует своя специфика.

Кризис нефтедобычи

Нефтегазовый сектор дает около 95% экспортных доходов Азербайджана, а также около 70% доходов бюджета. При этом в стране — в отличие от ряда других экспортеров нефти — за последние три года наблюдалось падение добычи нефти: в 2013 году извлечено 43,1 млн тонн, в 2014 году — 41,9 млн тонн, а в 2015 году, по некоторым данным, всего 40,7 млн тонн. Тем не менее, Баку с начала 2011 года вплоть до 21 февраля 2015 года удавалось сдерживать курс маната. Но по ходу становилось очевидно, что без девальвации национальной валюты появляется опасность для бюджета страны. В стране вынужденно провели за год две девальвации. Как была осуществлена эта мера в Азербайджане, вопрос дискуссионный как для местных, так и некоторых российских экспертов. Некоторые из них предполагают, что, отпуская манат в свободное плавание, власти Азербайджана ставили цель снизить риски того, что «стране придется идти по пути Греции или Украины», то есть после «нефтяной иглы» пересесть на «кредитную».

В реальности начался разгон инфляции и снижение доходов населения на фоне заметного роста цен на товары первой необходимости. Положение усугубилось тем, что после того, как в октябре 2015 года со скандалом был отправлен в отставку один из самых ближайших соратников президента Азербайджана Ильхама Алиева, глава министерства национальной безопасности Эльдар Махмудов, волна увольнений захлестнула практически весь силовой блок. Это признак политического кризиса. Хотя по одной версии отставки и аресты были вызваны выявленными финансовыми злоупотреблениями через сделки по банковскому кредитованию. Но по другой якобы в окружении Алиева верх взяла группировка, которая подозревала МНБ «в резком сближении с Россией на фоне осложнений отношений Азербайджана с Западом и роста религиозно-политического экстремизма». А что на самом деле — мало кому известно. В разных регионах Азербайджана начались акции протеста, во время которых протестующие выдвигали экономические требования, выступая против повышения цен и безработицы. «Люди в депрессии, все ищут пути выхода из данной ситуации. Есть ли он?», — задает вопрос экономист Рофель Курбанов, которого цитирует портал haggin.az. И отвечает: «Надо вместе искать пути выхода из сложившейся ситуации, но я действенных решений со стороны министерств и ведомств не вижу».

Внешне это не совсем так. Президент интенсивно проводит работу по сокращению, упразднению и реорганизации государственных ведомств, прямо на ходу вливает «свежую кровь» в правящий клан, но, по словам Курбанова, это только электризует ситуацию. К тому же в сложившейся ситуации для позитивного эффекта таких преобразований необходимо время, которого может и не хватить. В ход идут иные аргументы. Бакинский портал minval. az, отмечая, что «начало акций протеста в регионах против подорожания было достаточно неожиданным», фиксирует, что «на примере Сиазани, Ленкорани и села в Физули выяснилось, что в любой момент в стране может возникнуть форс-мажорная ситуация, люди поднимутся на митинг и без оппозиции, подобные ситуации сулят опасные перспективы». При том портал ссылается на мнение бывшего заместителя министра национальной безопасности, председателя Партии свободных демократов Сульхаддина Акпера, согласно которому «акции протеста начались в приграничных или близких к границам районах — Сиазани (Россия), Ленкорани (Иран) и Физули (Армения), что не стоит считать случайным». И спрашивает: «Может против политической власти Азербайджана запущены песочные часы и начался обратный отсчет? Видно, что в стране уже начали провоцировать народ. Ситуация требует от нас, в особенности от политической власти и ее руководства, перейти к действиям, не теряя времени, предпринять решительные шаги. Иначе мы во главе с политической властью должны быть готовы к вероятности того, что Азербайджан проиграет, и мы его потеряем».

Допустим, что в республике действительно существуют и подпольно действуют политические силы, заинтересованные в устранении от власти клана Алиева, которые играют на осложнение внутриполитической ситуации. Проще простого в таком случае попытаться перевести стрелки на других. Председатель партии «Ана Вэтэн», депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы указывает на внешние силы: «Например, в Иране есть некоторые круги, которые стараются навести хаос в Азербайджане. Во время нардаранских событий Хакикатпур высказал некоторые угрозы. В Иране есть подобные люди. Возможно, в России тоже есть находящиеся под влиянием армян люди, которые заинтересованы в напряжении ситуации в Азербайджане. Естественно, Армения наш враг, который с помощью своего лобби старается обострить ситуацию в Азербайджане. Находящиеся под влиянием армян силы делают все возможное для превращения Азербайджана в Сирию, Йемен». Интересно, что в апреле прошлого года на одном из международных мероприятий в Баку заместитель руководителя администрации президента, заведующий отделом внешних связей Новруз Мамедов говорил, что «Азербайджан хотят превратить в Ливию, Сирию», но, по его словам, «этого сделать не удастся».

В то же время аналитики американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor имеют иную версию причин нынешних потрясений в Азербайджане и их последствия. «Президент Азербайджана обладает сильной властью. Однако если цены на нефть будут продолжать снижение, в результате чего экономические трудности еще более усугубятся, то страна не застрахована от нестабильности, то есть новых акций протеста, — полагает Stratfor. — Если акции распространятся на остальные регионы, Азербайджан столкнется с самым серьезным социальным и политическим давлением за последние 10 лет. Официальный Баку до сегодняшнего дня для подавления протестов использовал одновременно и переговоры, и аресты. Что же будет, если силы безопасности выберут более агрессивную тактику или произойдут столкновения между полицией и протестующими? Однако если власти смогут снизить цены или пойти на политические уступки, им удастся погасить протестные настроения и предотвратить большие потрясения».

Так что на внеочередном заседании Милли Меджлиса депутатам предстоит обсуждать проблемы, которые, возможно, впервые стоят в повестке дня за последние 25 лет. Что касается Москвы, то она при наличии разногласий по некоторым внешнеполитическим вопросам с Баку, больше всех заинтересована в сохранении политической и прочей стабильности в соседнем Азербайджане и выступает против «цветных революций» на постсоветском пространстве. Но ход событий в этой закавказской стране вызывает у нас заметное беспокойство — «украинизация» Азербайджана в России никому не нужна.