Необычный указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы, запрещалось жениться, издал 20 января 1714 года царь Петр I. По его распоряжению отпрыски дворянских родов отправлялись за счет государства за границу, где обучались различным наукам.

Жан-Марк Натье. Петр Первый — первый Император Всероссийский. 1717 г

В основном это были кораблестроение и навигация. Будущий император во время своего Великого посольства 1697−98 гг. впервые выехал за границу. Побывав в Голландии, Англии, Германии и Италии, он завербовал на российскую службу сотни специалистов по корабельному делу, закупил военное оборудование. Сам работал плотником на верфях в Амстердаме под именем Петра Михайлова и лично участвовал в строительстве фрегата «Петр и Павел». Корабельный мастер Клас Поль, под началом которого больше четырех месяцев трудился Петр, даже выдал ему аттестат, в котором значилось, что ученик «был прилежным и разумным плотником, также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании, прилаживании, натягивании, плетении, конопачении, стругании, буравлении, распиловании, мощении и смолении поступал, как доброму и искусному плотнику надлежит», а также «не только что под моим надзором корабельную архитектуру и черчение планов его благородие изучил основательно, но и уразумел эти предметы в такой степени, сколько мы сами их разумеем».

В детстве у Петра фактически не было возможности получить образование. Это кажется фантастичным, но наследник трона по ряду причин не смог научиться даже грамотно писать — и до конца дней своих делал грамматические ошибки. И это при том, что его отец Алексей Михайлович слыл образованнейшим правителем, книгочеем! А отпрыск, что называется, попал под зубец истории — тогдашний московский патриарх Иоаким боролся со всем иноземным и отстранил от двора учеников Симеона Полоцкого (известного польско-литовского богослова и поэта), обучавшего старших братьев Петра. Младшему же в наставники достались малограмотные дядьки, поскольку школьных или университетских педагогов в России тогда еще не было, как не было и самих школ, и университетов. Эти дядьки и учили, как могли, наследника грамоте. Недостатки базового образования Петру пришлось позже компенсировать самообразованием и практическими занятиями. Возможно, эти личные комплексы, а также мечта о сильной и просвещенной России заставили Петра издать такой забавный указ в 1714 году, который запрещал недорослям жениться.

«Я предчувствую, — говорил Петр I, — что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы».

Историки делят реформаторскую деятельность Петра на два периода — до 1715 года и после — до кончины императора в 1725 году. Особенностью первого этапа они называют спешку и не всегда продуманный характер, что объяснялось ведением Северной войны. Реформы проводились насильственным методом, часто не приводили к желаемому результату и направлены были в основном на модернизацию уклада жизни. Вот и появился в 1714 году указ о запрете жениться неучам. Известны и другие забавные повеления царя Петра. Например, одним из указов жителям Санкт-Петербурга запрещено было подбивать обувь гвоздями и скобами, дабы не портить деревянных мостовых новой столицы. Другой указ предписывал правила поведения на ассамблеях: есть умеренно, а пить — вволю, пока ноги держат, и, если отказали ноги, пить сидя. За границей морякам запрещалось напиваться, чтобы не позорить своё государство и флот. Но указ предписывал нарушителя не наказывать, если пьяный моряк лежал головой по направлению к своему судну: до корабля «не дошёл, но стремился». Еще одним указом господам сенаторам царь запретил читать свои речи, а только говорить своими словами «дабы дурь каждого видна была всякому». Дам император тоже не обошел вниманием — повелел им числить зубы мелом, а не чернить их специально, чтобы подчеркнуть модную в то время бледность кожи.

А вот указ, совсем не смешной, а поучительный, который и позаимствовать не грех. Издан он в том же 1714 году, в апреле и определяет, сколько лет должен отслужить дворянин или купец, дабы получить право приобретать недвижимость.

«Ежели кадет пойдет в службу воинскую и получит себе службою деньги, на которыя себе захочет купить деревни, дворы, или лавки, то ему вольно купить, однакож по седьми лет службы его, — сказано в Указе, — буде же в гражданской службе будучи, то по десяти лет службы его; буде же в купечестве, мастерстве будучи, то по пятнадцати летех. А кто ни в чем вышеписанном не будет, тому никогда невольно, даже до смерти».

Что касается просвещения, то Петр I вел планомерную борьбу за приобщение дворянства к образованию и светской культуре. Стали появляться светские учебные заведения, была основана первая русская газета, появились переводы многих книг на русский язык. Успех по службе Пётр поставил в зависимость от образования. В Москве им была открыта школа математических и навигационных наук. В 1701—1721 появились артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Санкт-Петербурге, горные школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 году учеников приняла первая в России гимназия. Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии». Предполагалось создать по две таких школы в каждой губернии, где обучение должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для подготовки священников — сеть духовных школ.

Царем-реформатором были созданы новые типографии, в которых с 1700 по 1725 год напечатали более 1300 наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского книгопечатания). Произошли изменения в русском языке, в который вошли более 4000 новых слов, заимствованных из европейских языков. А в 1724-м Пётр утвердил устав Академии наук, которая открылась через несколько месяцев после смерти ее основателя.