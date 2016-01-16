



regnum.ru Коллаж ИА REGNUM

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил депутатам Народного собрания, что проект российского газопровода «Южный поток» в его первоначальном варианте остался в истории, но может быть реализован как газопровод «Болгарский поток». В этой связи комментатор софийской газеты «Стандарт» Белчо Цанев указывает, что «подобного рода сигнал из России получил премьер-министр Борисов» и приводит его любопытное высказывание: «Сейчас все увидят, что Эрдоган не хороший, а я не плохой». При этом издание в качестве главных причин, по которым Москва будто бы намерена возобновить «поток», называет две: резкое ухудшение отношений между Россией и Турцией, и рецессию китайской экономики, из-за которой буксует «Сила Сибири».

Другие болгарские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьера сообщили, что, во-первых, в начале декабря 2015 года София приступила к обсуждению с Европейской комиссией возможностей и условий строительства «сокращенного варианта» газопровода «Южный поток», который «позволит решить проблему, связанную с нормами законодательства ЕС в области энергетики». Во-вторых, некоторые российские СМИ начали утверждать, что «как минимум с осени минувшего года между российскими и болгарскими властями ведутся переговоры по вопросу о возобновлении этого проекта». В свою очередь министр энергетики России Александр Новак заявил, что «проект строительства газопровода «Южный поток» остановлен, переговоров по нему не ведется» хотя «с Болгарией мы всегда общаемся в разных форматах».

Напомним, что 1 декабря 2014 года президент России Владимир Путин сообщил, что Москва отказывается от строительства «Южного потока», а глава «Газпрома» Алексей Миллер констатировал, что «проект больше не актуален». О чем тогда ведет переговоры министерство энергетики России с Софией? Министр экономики Болгарии Божидар Лукарский, комментируя слухи о возвращении интереса к реализации проекта строительства газопровода, говорит, что «Южный поток» был заморожен, а не прекращен» и заявляет, что «может подтвердить, что наш проект — строительство газораспределительного центра — обсуждался на правительстве и признан перспективным». Правда, речь идет, похоже, о строительстве газораспределительного центра «Балкан», который может наполняться как из российской газовой трубы, а через интерконнекторы с Грецией и Турцией, по словам Борисова, «в один из дней поступит азербайджанский или туркменский газ». На этом завершается первый акт спектакля, связанного с утечкой информации, организованный болгарской стороной.

Второй акт развивает этот сюжет, но уже на турецком направлении. Новак неожиданно заявил о готовности продолжить работу над проектом «Турецкий поток», если к нему проявят интерес зарубежные партнеры». По его словам, «Еврокомиссия и министры энергетики европейских стран работают над этим вопросом». Но без согласия Москвы продолжать дальше развивать сотрудничество с Турцией в энергетической сфере на фоне политического конфликта из-за сбитого Анкарой российского бомбардировщика не имеет смысла. Однако, как цитирует российского министра «Интерфакс», с нашей стороны «мы готовы к реализации такого проекта, если будет окончательно проявлена заинтересованность от европейских и турецких партнеров». Интрига второго акта в том, что это заявление по времени совпало с новостью о возможности возобновления строительства «Южного потока», который считается предтечей «Турецкого потока». Поэтому складывается впечатление, что Россия как ни в чем не бывало разыгрывает два сценария заполнения газом южного коридора — болгарский и турецкий.

Третий акт. Стало известно, что министерство экономики и развития России разработало проект постановления о правилах изъятий из санкционного списка для турецких компаний, в отношении которых не будут действовать запреты, введенные указом президента России. В этой связи первый заместитель министра Алексей Лихачев сообщил, что в МЭР с просьбой включить их в перечень изъятий обратились «Сбербанк» и несколько крупных компаний. Сообщается также, что Москва планирует отменить часть санкций против турецких компаний, которые участвуют в проектах в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. В этой связи в Турции многие экономисты и политологи заявляют об успешной работе в Москве «турецкого экономического и политического лобби» и проводят тезис, согласно которому Москва и Анкара «оказались в ловушке западных провокаций», а «через партнерские отношения в экономике можно будет со временем вернуться и к былому политическому доверию между двумя странами, но только через какое-то время».

По словам известного турецкого политолога Дженка Башламышлы, «сам факт того, что Россия решила смягчить позицию, несомненно, не только значительно снимет напряжение между странами», но и — добавим от себя — активизирует работу российского лобби в структурах правительства Турции, которое «должно принять ответные меры и воспользоваться шансом наладить отношения». Кстати, как сообщают источники ИА REGNUM в Турции, в скором времени Москву посетит большая делегация турецких бизнесменов, которая готовит инициативы для налаживания отношений.

Большая политика в публичном отношении часто строится на двусмысленных нюансах, сознательно организованных утечках информации со ссылкой на «доверительные источники». Правила тут не писаны, часто бывает так, что информация имеет только зондирующий характер с целью проверить реакцию партнера или общества. Кого-то это сбивает с толку, особенно если речь идет о неумышленной утечке, что остро ставит проблему способности властных структур — в том случае когда утечка исходит от них — оберегать секреты. Если выясняется, что осуществлена организованная утечка, то есть, сознательно запускается наведенный на определенную цель «информационный снаряд», то это превращается в политический спектакль, когда экспертам приходится выявлять главного режиссера и следить за развитием сюжетов от первого акта до последнего, чтобы угадать главный замысел, особенно когда по ходу развития сюжетов возникают новые смыслы, а о старых забывают.

Описанный нами выше информационно-политический спектакль пока что завершается необычной по всем признакам промежуточной концовкой. Как заявила пресс-секретарь председателя правительства России Наталья Тимакова, «никаких корректировок санкций против Турции в настоящее время не планируется», а «правительство выпускает документы, связанные с их реализацией» и будет «неуклонно следить за исполнением указов и постановлений в части ограничительных мер».