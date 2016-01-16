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Нефть ведет Россию к банкротству

Снижение цен на нефть подтверждает худшие опасения российского правительства. Теперь, чтобы спастись, русским придется экономить. Даже министры предупреждают о возможности государственного банкротства, пишет газета Die Zeit.

Как сообщает издание, эксперты уже много лет критикуют экономическую политику российского правительства, его работу с инвесторами и методы бюджетирования. Но настолько плохой, как в последние дни, ситуация уже давно не была. Даже скептики были потрясены, когда российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что государственный бюджет России должен как можно быстрее быть адаптирован к кризисной ситуации. «В противном случае возможно повторение кризиса 1998 года», — цитирует министра Die Zeit.

В результате государственного банкротства 18 лет назад рубль потерял около 80 процентов своей стоимости, а русские почти все свои сбережения. Премьер-министр Дмитрий Медведев спустя короткое время попытался успокоить россиян. «В настоящее время мы не видим в нашей экономике ничего сопоставимого с прошлым кризисом» — приводит газета слова премьера.

Тем не менее, бюджет России в ближайшее время явно будет скорректирован с учетом худших сценариев, полагает Die Zeit.

Россияне стремительно беднеют

Благосостоянию россиян пришел конец. Хотя президент Путин все еще пытается делать хорошую мину при плохой игре, но, когда дело доходит до экономической ситуации, дело дрянь: падение цен на нефть вынуждает российское правительство идти на радикальные шаги в области экономии бюджетных средств. Многих граждан эти решения затронут всерьез и надолго, сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Россияне все больше и больше ощущают кризис на свое шкуре. Мировая экономика не рухнула, но в России уже сокращаются льготы и компенсации для врачей, учителей, многодетных семей, безработных и жертв Чернобыльской АЭС. В ряде регионов не выплачивается вовремя заработная плата бюджетникам — явление, которое многим в России напоминает 90-ые годы, когда пенсионерам и работникам бюджетной сферы иногда месяцами приходилось ждать свои деньги, пробавляясь бартерными сделками и тем, что они вырастили на своих дачах. Именно преодоление этого всегда было центральным аргументом сторонников Путина, пишет SZ.

Россия страдает от конъюнктуры

Российский бюджет лишился половины своих нефтяных доходов. Из-за переизбытка предложения на международном рынке спрос и цена на нефть падают на протяжении нескольких месяцев. Мировые цены на нефть находятся сегодня на самом низком за последние двенадцать лет уровне. Но в отличие от предыдущих лет, страны-члены ОПЕК не сокращают, а увеличивают добычу. Поводом для снижения цен считается сланцевая революция в США, которая и привела к избытку предложения. Кроме того, потребности в энергоносителях таких развивающихся странах, как Китай, сократились после прекращения интенсивного роста их промышленности, передает газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN)

Повода для паники нет

Разумеется, что для инвесторов такие заявления являются серьезным предупреждением. Но хотя риски в России выросли, для паники еще слишком рано. Нынешняя цена на нефть на уровне 30 долларов за баррель (159 литров) хоть и является болезненной для расточительных менеджеров в российском руководстве, для нефтяных компаний угрозы не представляет, отмечает газета Handelsblatt (HB).

Российские нефтяные компании сейчас не особо чувствительны к колебаниям цены на нефть. Так как даже при цене в 15 долларов за баррель крупные российские нефтяные компании по-прежнему останутся в плюсе, добавляет HB.

Россия бросает вызов доллару

Россия рассчитывает сыграть против доллара, введя собственный маркерный сорт для международной торговли нефтью. Сейчас русские разрабатывают собственный индикатор для торговли нефтью, который мог бы стать альтернативой существующей привязке стоимости нефти к «эталону» — американской нефти марки Brent. Этот шаг может иметь значительные последствия для доллара в качестве мировой резервной валюты и мирового господства Соединенных Штатов, передает DWN.

По словам газеты, этот шаг России является частью долгосрочной стратегии по ликвидации зависимости российской нефтяной промышленности от доллара. Это может послужить сигналом и для других развивающихся стран. Китайское правительство также планирует самостоятельно ввести индекс на основе юаня. Россия пыталась некоторое время обеспечивать исполнение международных контрактов на покупку нефти, ориентируясь на нефть марки Urals, но до сих пор эти попытки не увенчались успехом. Смогут ли в принципе планы Москвы и Пекина быть успешно реализованы? Ведь это может подорвать один из столпов, на котором зиждется доллар в качестве мировой резервной валюты, а с ним и статус сверхдержавы США — международную торговлю нефтью в долларах. Интересно будет наблюдать, как Соединенные Штаты (уже при вновь избранном политическом руководстве) станут отвечать на этот вызов. Вполне вероятно, что с помощью второго столпа своего могущества — военного превосходства.