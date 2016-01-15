



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Ещё один либерал

Откровения либероидного сборища «экономистов» на Гайдаровском форуме, и их оценки достигнутых ими самими «успехов» в деле построения сильной и процветающей России, вызывают в памяти только две старые советские шутки. Во-первых, доколе? Во-вторых, как говорит старая народная мудрость, если бордель перестал приносить прибыль, то менять надо не мебель, а девочек.

«Греф: Россия — проигравшая страна» — с таким заголовком «Ведомости» опубликовали материал о выступлении председателя «Сбербанка» на Гайдаровском форуме. Тут непонятны сразу два момента. Если руководитель одного из самых крупных банков России, в котором контрольный пакет принадлежит государству, заявляет такие вещи, то на своем ли месте находится товарищ? Не пора ли ему отдохнуть, а то переработал, видимо… Во-вторых, если говорить серьезно, то признание Грефа очень ценно на самом деле, так как все годы «независимости» от Советского Союза в России именно либералами проводилась либеральная экономическая политика, которая, по словам одного из ее главных идеологов, привела к тому, что Россия проиграла. То есть, если либеральная политика привела к проигрышу, то не пора ли поменять ее и ее проводников?

И если мы обратимся к нашей недавней истории, то увидим, что сравнение будет не в пользу либералов. При Советском Союзе даже в самые тяжелые годы после войны ежегодно открывались сотни заводов и фабрик, строился военно-промышленный щит страны. Сталин и Берия планировали введение 5-часового рабочего дня, чтобы люди могли заниматься спортом и культурным самообразованием. В 1961 году СССР отправил в космос первого человека. По ВВП к 1980 году мы занимали уверенное второе место за США в мире, и если бы не разрушительная либеральная перестройка, к 90-ым вышли бы на первое. Об этом со всей уверенностью позволяет нам говорить весь опыт последних тридцати пяти лет социально-экономического развития Китая. Но в 1980 году у Советского Союза позиции как в политике, так и экономике были гораздо сильней китайских. И что мы имеем сегодня? Сырьевой придаток не только развитых стран мира, но уже и Китая? А кто к этому привел?

Да зачем ходить далеко, за опытом Советского Союза? Возьмем Россию после дефолта 1998 года. Кто страну выводил из кризиса либерализма? Чубайс? Или Греф? Нет — Примаков, Маслюков и т.д. То есть те люди, которые были как раз идейными оппонентами либералов. Вывели страну из кризиса — и либералы опять оседлали управление экономическим блоком правительства. И вот результат. Либералы заправляли экономической политикой России двадцать пять лет, а сегодня они позволяют себе говорить, что Россия — проигравшая страна. Но если вы расписываетесь в собственной импотенции, так освободите место тем, кто через десять лет с трибуны Гайдаровского форума скажет — «Россия — выигравшая страна». За такими политиками и государственными менеджерами будущее. И если, как говорят злые языки, у Владимира Путина есть какие-то обязательства перед Медведевым после последних президентских выборов, то, на мой взгляд, сейчас наступает такой форс-мажор, который освобождает президента страны от любых обязательств перед не справляющимся со своими обязанностями чиновником — до 2018 года ждать необязательно.

О том, что собой представляет Гайдаровский форум, задаются вопросом многие блогеры. Так, в частности, блогер begemotотмечает: «Гайдаровский форум вполне обоснованно можно назвать «гитлеровским», учитывая те последствия, которые имеет политика собирающихся на этом форуме либералов. Обсуждаем выступления участников форума и разбираемся, почему эти либералы принципиально отказывают в будущем нашему государству?». Такое же определение форуму как «гилеровскому» дал, кстати, в своей первой радиопередаче на канале «Говорит Москва» и экономист Михаил Делягин, с учетом тех последствий, которые политика либералов принесла и приносит России.

Не менее жестко охарактеризовал происходящее на форуме и пресс-секретарь «Роснефти», член Изборского клуба Михаил Леонтьев: «Может, это звучит несколько грубо, но я бы эту встречу назвал «сборищем идейных банкротов». Ситуация доходит до смешного: участники форума не могут ответить ни на один вопрос. У них нет ответов даже на самые простые и элементарные вопросы. Потому что если они откроют глаза и увидят реальность — они должны просто пойти и повеситься».

Гайдаровский форум оказался показательным не только с точки зрения саморазоблачения либералов и их роли в том, что «Россия — проигравшая страна». Падение цен на нефть на мировых рынках вынудило правительство озвучить и экстренные меры по борьбе с увеличением дефицита бюджета. Эти меры оказались ожидаемы: правительство Медведева поставило себе очередную «сверхзадачу» — провести секвестр бюджета на 1 трлн рублей или на 10% за счет пенсионеров, социального блока, за счет приватизации в личную собственность олигархов и чиновников наиболее лакомых кусков госсобственности. Причина — неправильно сверстанный бюджет на 2016 год в части цены на нефть — 50 долларов за баррель, когда уже около 30. В связи с этим возникает закономерный вопрос — зачем правительству сокращать 1 трлн доходов, если в бюджете без движения лежит целых 10 трлн долларов, о чем все уши прожужжали экономисты-государственники летом-осенью 2015 года?!

В частности, об этом говорит председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов: «У нас в течение года будет еще много сюрпризов, связанных с изменениями цен на нефть и колебаниями курса рубля. И что, кабмин теперь будет каждую неделю собираться, чтобы согласовывать эти изменения и вновь править бюджет? Такого еще не было в истории нашего государства — чтобы несколько раз в течение года правительство сначала принимало проект бюджета, а потом его пересматривало. С моей точки зрения, нам необходимо менять всю денежно-кредитную политику с тем, чтобы поступления в бюджет шли из внутренних источников».

Не менее жесткие оценки стратегии правительства по выходу из кризиса прозвучали и из уст зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева, который заявил, что «антикризисные» рецепты, предлагаемые экономическим блоком правительства, отражают вопиющую некомпетентность его представителей: «Я не знаю, на чем был основан оптимизм наших министров-монетаристов в ходе бюджетных проектировок. Очевидно, что цена на нефть будет снижаться и, по некоторым прогнозам, достигнет $20 за баррель.

Продемонстрировав свою прогностическую несостоятельность, экономические власти начинают паниковать и метаться. И ничего лучшего, чем сокращение расходных статей бюджета, а также реализации ликвидных госактивов они придумать не смогли. Приватизацию в сложившихся условиях я бы сравнил с «гениальной» идеей «продать последние штаны». Взять, например, «Роснефть», участие государства в акционерном капитале которой планируется сократить на 19,5%. Продать этот пакет — все равно что отправить в суп «курицу, несущую золотые яйца». Давайте пустим с молотка «Газпром», «Роснефть» и другие стратегические активы. А завтра что будем делать, учитывая, что кризис явно будет иметь затяжной характер? Кремль продадим?».

То есть логика наших правительственных чиновников не просто «день простоять да ночь продержаться», а еще и наварить на этом в своих частных интересах. Как отмечаетВладислав Жуковский: «Пора снять розовые очки и понять, что все заклинания правительства о том, что завтра будет лучше, чем вчера, что мы нащупали дно и оттолкнулись — это в чистом виде пиар и «промывка мозгов». Кризис пришел всерьез и надолго. Хотя он толком в России даже и не начался, он только-только набирает обороты. Нынешний кризис у нас — это пересечение трех мощнейших макротенденций: с одной стороны циклический кризис, который обусловлен исчерпанием восстановительного роста после кризиса 2008−2009 гг. С другой стороны — структурный кризис всей нашей так называемой «экономики трубы». И третий мощнейший кризис — это кризис общественно-экономической формации, когда, по большому счету, уровень развития производственных отношений не соответствует развитию производительных сил.

Это вопрос о том, кому служит правящий политический режим, чьи он интересы отстаивает. Служит он социально-трудовому большинству и малому бизнесу, частной собственности и социально-ориентированным интересам, либо же служит низкопередельному сырьевому офшорно-олигархическому деиндустриализированному капиталу. И беда вся в том, что никакой из кризисов никто даже не устраняет и не пытается это сделать. Более того — российские чиновники похожи на сборище зомби, которые своими руками делают все возможное, чтобы ситуацию довести до той красной линии, после которой уже не будет возможности ничего изменить».

Оценки экспертов достаточно красноречивы. Не вижу необходимости их как-то дополнять и пояснять. Ситуация удручающая. Но не в экономике России, что хотелось бы подчеркнуть, потому что при смене медведевской команды все достаточно быстро, как в примаковско-маслюковский период, встанет на свои места, а в управлении экономикой страны на уровне правительства. И данная ситуация вызывает все больше вопросов к президенту страны. Мы видим, как глава государства отменно справляется с внешнеполитическими рисками и угрозами для России на сирийском и украинском направлении. Авторитет России на мировой арене растет. И это со скрипом признают даже наши «партнеры». Но что мешает убрать уже давно не справляющихся со своими обязанностями правительственных «девочек» и поставить другую команду? Ответа на этот вопрос нет. Но если так дело пойдет и дальше, то в 2017—2018 годах стране уже будет не до побед в Сирии и Украине. А там и выборы… Не под выборы ли правительство решило начать саботировать решение глубинных социальных и финансово-экономических проблем развития страны, чтобы вновь провернуть рокировку?