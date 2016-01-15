



santehland.in.ua Практичная чёрная раковина: грязь сразу не видна

Ознакомление со статьей некоей Карины Орловой «Старой гвардии тут не место», а также со всем тезаурусом проблем, поднятых на «Эхе Москвы» ее коллегами (Каспаровым—Кашиным—Белковским) по либероидному лагерю, обязательно для всех, кто чувствует себя настоящим либералом. Но вызывает два побочных эффекта. Во-первых, желание пойти помыться после общения с этим «информационным продуктом». Во-вторых, изжогу от острого главного вопроса, который рано или поздно появляется перед любым информационным ассенизатором: «Должен ли он разбираться в сортах фекалий, или может в своей работе обойтись просто пониманием того, что фекалии — они и на «Эхе» не более чем фекалии?»

Возня навозных жуков в банке, несомненно, интересна с точки зрения отдельных направлений «клинической» биологии. Более того. С точки зрения интересов государства, с точки зрения наблюдения за идеологическими испарениями навозных жуков — это тоже очень важно: надо знать, чем они «дышат» и как. В этом плане рядовой гражданин России даже не представляет себе, как много соответствующего информационного продукта российская либерошизоидная оппозиция поставляет наблюдающим за ней «ученым», «лаборантам» и «аспирантам». Если бы не этот «рупор», сколько бы понадобилось средств на воссоздание аутентичного общения между собой политических навозных жуков! А тут — все на ладони, только общайтесь на здоровье, а мы вас и кормить хорошо будем, и поить, и вообще — всякие плюшечки раздавать…

Поэтому роль Венедиктова и «Эха Москвы» трудно переоценить — не случайно именно он становится из года в год одной из главных фигур Всемирного форума русскоязычной прессы, проводимого ТАСС, — трудно представить себе более крупную фигуру, которая бы собой олицетворяла всю мощь концепции Русского мира. Приезжают люди издалека, видят перед собой шевелящуюся шевелюру главного идеолога Русского мира, можно сказать, «отца Русской демократии» — и все у них становится на круги своя. А например, Изборский клуб и близко не подпустят к Всемирному форуму русскоязычной прессы, — там совсем другие символы Русского мира.

Поэтому в контексте «плюшечек», междусобойчик жуков-либералов между собой ничего интересного не представляет, будь то позиция Кашина, Белковского, Каспарова или юной поросли в лице Орловой. Никакого содержания в позициях Кашина или Белковского нет, один только «стук» на Каспарова. Что касаемо подпрыгиваний Каспарова на «имперскость» России, то тут комментарии излишни — вся многовековая, в том числе, глубоко дохристианская история России-Руси говорит о том, что эти пространства рождают только один тип государственного устройства — Империю, и не моськам гавкать на слона, как учил народный баснописец.

А вот предложение Карины Орловой о введении возрастного ценза на занятие политикой — «запретить занимать государственные должности и вообще иметь какое-то отношение к построению новой государственности надо всем, кто старше, ну скажем, 1980-го года рождения» — мне представляется очень здравой и своевременной идеей. Но только в одном случае: если либералы начнут с себя, личным примером покажут не только верифицируемость этой идеи, но и ее фальсифицируемость. Уверен, если у них это получится, нам не будет стыдно, что такие люди в нашем обществе останутся. Правда, убежден, что называть себя либералами в этом случае они откажутся сами. Добровольно. На чем проект «Эха Москвы» можно будет считать выполнившим свою историческую миссию, а Венедиктову дать очередную государственную награду, на этот раз открыто.