



Выросшее при «сухом законе» в США поколение морально и физически здоровых людей захотело попробовать вкус пива

16 января 1920 года была принята 18-я поправка к Конституции США, запрещающая продажу спиртных напитков. Закон лишал лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным.

Первые антиалкогольные законы в США начали принимать еще в середине XIX века. К началу XX-ого века подобные законы начали действовать в 13-ти штатах США. Как правило, их поддерживали жители сельской местности — благочестивые протестанты. В 1910-е годы антиалкогольную риторику начали активно использовать политики. Это помогало повышению рейтингов во время выборов.

Особо отчаянно поддерживали запрет фармацевты и аптекари, правда, совсем не из гуманитарных соображений. В то время они активно продвигали на рынке тонизирующие препараты, в которых использовалась колумбийская кока. Кокаин тогда не был под запретом и находился в прямой конкуренции со спиртным.

Уже через несколько лет запрет на алкоголь, или его ограничение, действовал более чем в 30-ти штатах. И вот, в 1919 году была принята поправка к Конституции, запрещавшая производство и употребление алкоголя. Даже сторонники удивлялись, как быстро удалось добиться запрета. К слову, президент Вудро Вильсон был отчаянным противником поправки, и даже наложил на нее вето, но конгрессмены сумели-таки «протащить» «сухой закон».

Вскоре в США стала популярна шутка комика Филдса: «Однажды я был вынужден обходиться несколько дней лишь едой и водой. Это было ужасно».

Были закрыты тысячи пивных заводов, сотни водочных… Конечно, многие были несогласны с таким положением дел, но сухой закон дал и очевидный положительный результат: в книге «Современная Америка в 1925 году» отмечалось, что число арестов сократилось в 3, 5 раза, а в Филадельфии опустели тюрьмы — число заключенных сократилось с 2000 до 474. В целом преступность в США снизилась на 70%.

Сухой закон всё же не был таким уж сухим. Пить люди продолжали, но тайно. У небогатых людей популярностью стала пользоваться настойка из экстракта ямайского имбиря в простонародье называвшаяся «джейк», содержащая до 85% этилового спирта — вроде русского «Боярышника». Власти решили бороться с «джейком» путем добавления в состав ингредиентов, делающих его горьким. Фармацевты пытались обмануть власти и добавили в него промышленный пластификатор, думая, что он не токсичен. В итоге, множество людей стали инвалидами.

Но самым главным отрицательным последствием сухого закона стал, конечно, расцвет мафии. Именно криминальные элементы контролировали подпольную торговлю алкоголем. Как самый матерый бутлегер больше других прославился Аль Капоне. Созданное этим итальянским эмигрантом преступное сообщество включало в себя более тысячи гангстеров и, как минимум, половину чикагских полицейских. Уровень коррупции зашкаливал. Нужно было около 250 тысяч полицейских, чтобы следить за исполнением закона и еще около 100 тысяч, чтобы следить за самими полицейскими.

Для ввоза спиртного гангстеры создали целый флот, и лишь 5% контрабанды удавалось перехватить. Алкоголь приносил мафии до 2 млрд долларов дохода в год. Весь позитивный эффект сухого закона сводился на нет. К тому же, простой народ счастливым себя явно не чувствовал. Как-то в 1931-ом году президент Гувер пришел на игру вашингтонской команды на чемпионате США по бейсболу. И с трибун ему закричали: «Мы хотим пива! Мы хотим пива!». Гувер в ответ просто рассмеялся, и на второй срок его не переизбрали.

В 1933-м году власть в лице президента Рузвельта всё-таки сдалась. Конгресс США принял новую поправку к Конституции, которая отменяла действие «сухого закона». Так что, попытка сделать «как лучше» путем строгого запрета завершилась предсказуемым провалом. Хотя, особо стойкие штаты, такие как Миссисипи, продержали запрет до 1966 года.