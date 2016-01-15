В первые дни нового года украинский сегмент интернет-пространства забурлил. Один за другим на различных сайтах патриотического толка стали появляться тексты, посвященные теме примирения украинцев и русских. Все они были написаны как под копирку, по одному и тому же шаблону, но это — совсем другая история. Кроме площадной брани в адрес готовых протянуть руку дружбу русских, обвинений в том, что призывы к примирению — дело рук ФСБ, и грязных инсинуаций по поводу общего прошлого украинцев и русских и их естественного братства, весь этот печатный мусор объединяло одно обстоятельство. Общий смысл всех без исключения филиппик сводился к одному-единственному тезису: мириться с русскими нельзя ни в коем случае до тех пор, пока они… не заплатят.

Флаг Украины

Мотив «Россия нам должна» для украинского общественного сознания и официальной пропаганды новейшего времени отнюдь не нов. Содрать с России плату уже пытались в связи с Крымом: «Крым-то, конечно, наш, но пусть они нам за него заплатят» (А. Яценюк даже обозначил порядок цифр — миллиардов пятьдесят). Или с российским газом: «Без их вонючего газа мы, конечно, обойдемся — сколько там той зимы! — но, если они хотят, чтобы мы его у них покупали, пускай нам заплатят». Или с Донбассом: «Донбасс — это Украина! Пусть они нам за него заплатят». И так далее.

Попытки продать России дружбу между украинским и русским народами, тем не менее, прежде не звучали. Точнее, не дружбу, а отказ от нее. Это, надо признать, новое слово в идеологической обработке населения, можно сказать, ноу-хау в «майданном» наборе пропагандистских штампов и клише. Его появление на фоне ряда других признаков и тенденций дает основания полагать, что в одном из самых высоких киевских кабинетов началась подготовка к корректировке позиции в отношении России, к отказу от политики конфронтации и изоляции, к постепенному восстановлению диалога и сближению позиций по некоторым вопросам.

В окружении П. Порошенко вызрела идея идти на диалог с Кремлем. Объяснение такого поворота следует, думается, искать не в русофильстве президента и кого-то из его «хлопцев» или «кошельков-гаманців», а в области голого прагматизма, заставляющего делать даже то, чего делать не хочется. Для Банковой и для ее нынешнего хозяина наступили очень непростые времена. Вот-вот предстоят суровые схватки с внутренними оппонентами, причем схватки, не предполагающие компромиссов. Тот, кто выйдет из них победителем, получит все. Тот, кто проиграет, рискует, наоборот, всего лишиться. Ситуация такова, что поддержка не просто нужна, а необходима как воздух. Европа уже дала понять, что в киевские дрязги не полезет. Американцы, если и полезут, то вполне могут назначить победителем какого-нибудь очередного Сеню. Без Москвы никак не обойтись. Москва способна помочь и готова это сделать.

У П. Порошенко сегодня есть проблемы, которые, не договорившись с В. Путиным, не решить, договорившись же, можно снять с повестки дня без лишних слов и треволнений. Заработав на этом не только моральный, но и вполне реальный капитал в его денежном выражении. Едва ли не главная из них — урегулирование конфликта в Донбассе. Демонстративно не выполнять «Минские соглашения», не уставая при этом тыкать пальцем в сторону России, обвиняя в срыве мирного процесса именно её, как это делалось Киевом в 2015-м, больше не удастся. Д. Байден чётко и однозначно велел предпринять действия по обеспечению выборов в местные органы власти в ДНР-ЛНР, включая внесение изменений в Конституцию и принятие законов об особом статусе Донбасса и о выборах. Если этого не сделать, мера ответственности может оказаться самой серьезной, вплоть до досрочной отправки на отнюдь не почетную политическую пенсию. Время не ждёт, все надо сделать до конца зимы, в крайнем случае в марте. Вот и пришлось заканчивать новогоднюю гулянку, не дожидаясь Крещения.

Готовясь к повороту в сторону Москвы, порошенковские технологи, естественно, взялись просчитывать возможные риски и подводные камни. И сразу поняли, что без предварительной подготовки пойти на такой шаг будет для президента крайне небезопасно. Было решено протестировать настроения «активистов» и общественное мнение. Запустив в информпространство пару-тройку провокационных материалов на тему: «Ребята, давайте жить дружно!», стали ждать: что же будет. Реакция оказалась предсказуемой. Со стороны украинских радикалов посыпался шквал призывов никогда-никогда-никогда, ни за что, ни за что, ни за что не мириться с русскими. Пришлось П. Порошенко на пресс-конференции 14 января даже бормотать какие-то полуобъяснения-полуизвинения по поводу его встречи с Б. Грызловым. Вставив в них, правда, ключевые слова, раскрывающие новую тактику Киева по отношению к Москве: «Готов встречаться с кем угодно!..»

…Был анекдот. Президент Украины В. Ющенко пришел к президенту России Д. Медведеву просить скидку на газ. Тот подумал-подумал и говорит: «Ладно, так и быть, дадим скидку. Только одно условие выполни». В. Ющенко обрадовался: «Выполню, конечно, выполню. Говори скорей, какое условие?» Д. Медведев: «А такое. Я стану перед тобой, руки опущу, а ты поцелуй мне руку». В. Ющенко загрустил, потом говорит: «Будь по-твоему. Сделаю, как велишь. Но перед этим у меня просьба будет…» «Какая же?», — спрашивает Д.Медведев. «Руку-то я тебе поцелую, но ты встань на табуретку. Никогда еще ни один гордый укр ни перед кем не опускался на колени».

Похоже, что новому поколению гордых укров, как в свое время В. Ющенко, пришла пора просить табуретку. Ищущий да обрящет!