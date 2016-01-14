



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Слезливый крокодил удивляется, что Россия не видит в нём миротворца

«Президент России Владимир Путин заявил, что его страна не преследует цели стать сверхдержавой. Эта задача, по его словам, просто не стоит на повестке дня. Страна стала крупным игроком на мировой арене, несмотря на упоминание президентом США Бараком Обамой России как «региональной державы» в 2014 году. В интервью 5 января немецкой газете Bild Путин заявил: «Мы не претендуем на роль сверхдержавы. Эта роль очень дорога и бессмысленна». Интервью состоялось после того, как американо-российские отношения ухудшились и США были названы угрозой национальной безопасности России.

Российская экономика, добавил Путин, является пятой в мире по объему и шестой по покупательной способности. И хотя за последнее время экономические основы покачнулись, он уверен в репутации своей страны», — пишет издание TheQuartz.

«Демократия, возможно, и не переживает лучшие времена, но она по-прежнему жива в России. Примечательно, что Гайдаровский экономический форум назван в честь одного из отцов российских демократических реформ Егора Гайдара. На форуме обсуждались наиболее актуальные вопросы текущей повестки, включая вопрос о распространении политических протестов. Вместе с этим, по данным ВЦИОМ, 52% россиян считают, что «тяжелые времена» еще впереди», — пишет The Daily Beast.

Пресса США также отслеживает народные настроения: «Магомед Толбоев, бывший советский пилот бомбардировщика, чувствует, что отношения между Россией и США стали хуже, чем они были даже во времена холодной войны. В те дни его работа заключалась в способности поразить авиабазу США в Турции с помощью ядерного удара.

«Был какой-то предсказуемый порядок во время холодной войны. Два лагеря, два лидера — все зависело от них. В настоящее время существует так много разных игроков, многие из них не находятся под контролем одной из сторон. Северная Корея или множество сил, борющихся за господство в Сирии… Таким образом, растет не только напряжение между Москвой и Вашингтоном, вырастает сложная, многогранная рознь. Это очень тревожно».

Опасения господина Толбоева отражают мнение многих россиян, которые говорят, что впервые с момента распада СССР они чувствуют, как сгущаются тучи и усугубляются антиамериканские настроения. Пожилые россияне говорят, что они уже проходили через это и могут выдержать снова; но молодежь кажется более встревоженной.

И хотя страх времен холодной войны по поводу обмена ядерными ударами с США, возможно, еще предстоит, тема «горячей войны» стала одной из основных в вечерних выпусках новостей и ТВ-шоу. Кремль сохранил в секрете российское участие в восстании Восточной Украины, но громко рекламирует военную интервенцию в Сирии в течение последних четырех месяцев. Опросы показывают, что россияне в подавляющем большинстве поддерживают эту политику, но опросы отражают тревоги из-за аналогий с первой зарубежной катастрофой — девятилетней войной в Афганистане…

«Я чувствую страх каждый раз, когда переключаю каналы на своем телевизоре, — говорит Наталья Кнорре — уборщица из Москвы. — Смотря новости, я просто не могу испытывать оптимизм».

Критики утверждают, что военные страхи и антиамериканские настроения были искусственно созданы массивной кремлевской пропагандистской машиной. Практически каждый канал вещания подчеркивает провокационный характер политики США в отношении России, в том числе упоминая расширение НАТО на восток, планы по установлению системы противоракетной обороны в Европе, поддержку революции на Украине, введение санкций и снабжение повстанцев, борющихся за свержение режима Асада в Сирии.

Противостояние противнику стало официальной политикой после Нового года. Россия опубликовала новую доктрину национальной безопасности, которая впервые явно называет США в качестве «враждебного» государства. В продолжительном интервью немецкой газете Bild президент Владимир Путин объяснил свое представление о мире, оставляя мало сомнений, что видит именно США в качестве основной угрозы России.

«В то время как г-н Путин вступает в трудную битву с Западом, он толкает открытую дверь для большинства россиян», — говорит Алексей Мухин директор московского независимого Центра политической информации. Опросы общественного мнения показывают, что антиамериканские настроения достигли 68% в октябрьском опросе независимого «Левада-центра».

«Общественное мнение не изменилось. Жаль, поскольку мы наслаждались почти двумя десятилетиями нормального диалога с Западом и чувством физической безопасности, которого не было никогда прежде. Никто в России на самом деле не хочет идти по этой дороге, но наша историческая память стучится в дверь», — говорит он.

Россия сталкивалась с повторяющимися разрушительными вторжениями на протяжении регулярных промежутков времени в своей истории — от монголов до Наполеона и Гитлера. Продолжительная холодная война, противостояние с США — это живая память, которая, кажется, приобретает новую жизнь в условиях текущего кризиса.

«Россия почти всегда чувствовала себя особняком и пребывала в оборонительном настроении. Ошибкой было бы ожидать рациональной реакции на такие вещи, как расширение НАТО. Все эти старые животные чувства живут в нас, и Путин просто «оседлал» эти эмоции».

Некоторые россияне рассматривают сегодняшний антиамериканизм просто как официальное позерство без каких-либо корней. «Я не чувствую в себя хоть сколько-нибудь «антиамериканства» и не вижу его в моем кругу друзей, — говорит Надежда Мамонова, офисный работник из Москвы. — Это просто наверху решают, кто нам нравится, кто нет, в чьей песочнице мы собираемся играть и чьи игрушки воровать».

Г-н Мухин соглашается, что российские государственные средства массовой информации играют важную роль в раздувании подобных настроений, но он также утверждает, что частые заявления должностных лиц из Пентагона и НАТО, провозглашающих Россию «экзистенциальной угрозой», сильно помогли закрепить установки Кремля в умах российских зрителей.

«Я не знаю, о чем они думают, когда они раскручивают этот барабан о «русской угрозе» и объявляют о необходимости наращивать силы НАТО в Европе и так далее. Может быть, они думают, что это напугает россиян, но это не работало в советские времена, так почему бы должно сработать сейчас?» — говорит он.

Толбоев, бывший пилот бомбардировщика, также утверждает, что лидеры должны срочно переучивать уроки холодной войны. «Суть в том, что США и Россия — две страны, которые определяют климат во всем мире», — утверждает он. «Они должны разделять ответственность, как это делалось в те дни, — сесть и договориться, как жить вместе и управлять всеми неизбежными кризисами. Все зависит от этого», — пишет The Christian Science Monitor.

Существует русский сайт [ИноСМИ], который переводит пропагандистские русофобские статьи западных СМИ на русский язык и публикует их, так чтобы россияне могли увидеть своими собственными глазами, как западные СМИ пишут ложь о них изо дня в день…

Это довольно странно, потому что кто нуждается в пропаганде, если россияне сами могут прочитать западные СМИ и воочию убедиться, что вся демонизация Путина — это ложь. Есть несколько шоу (политические дебаты) на российском телевидении, на которые приглашают западных журналистов или политиков, на одном из них часто бывает смешной американский журналист Майкл Бом, который олицетворяет и озвучивает всю западную пропаганду в спорах со своими российскими коллегами. Это выглядит довольно сюрреалистично; глядя на него, видишь худшие политические стереотипы, связанные с американцами: высокомерие, доверчивость и невежественность. Он стоит там и «вещает» высокопоставленным российским политикам, объясняет им «реальную» российскую внешнюю политику и «реальные» цели, стоящие за их действиями, оспаривая все, что они говорят. Человек с отвратительными нарушениями в самоиронии. К сожалению, это так же смешно, как и печально, и страшно», — пишет Counterpunch.