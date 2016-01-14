В то время Британия была империей, владевшей половиной мира. Время разительных социальных контрастов и потрясений, когда бок о бок оказывались вопиющая нужда и роскошь напоказ, нищета и богатство, тяжкий ручной труд и праздность. И то и другое считалось естественным порядком вещей: каждый знал своё место на лестнице эксплуатации.

lewis-carroll.ru Льюис Кэрролл

Одним из тех, кому в этих условиях удалось в полной мере проявить свои творческие возможности, был ныне почти легендарный писатель Льюис Кэрролл. Этот загадочный человек создал волшебный сюрреалистичный мир, населенный персонажами из глубин воображения.

Чарльз Лютвидж Доджсон родился в многодетной семье в доме приходского священника в деревне Дарсбери, графство Чешир. Его родственники имели в основном высокое социальное положение и происходили из Северной Англии и Ирландии: по большей части армейские офицеры и англиканские священники. А его дед даже имел сан епископа. Дед по отцовской линии погиб на войне, и отец Чарльза, отказавшись от военной службы, поступил в Университет, где проявил выдающиеся способности в математике и получил двойную ученую степень, но толком ею не воспользовался, а, женившись на кузине, зажил умеренной жизнью приходского священника. Он исповедовал идеи англокатолицизма и внушал эти принципы своим восьмерым детям. Но Льюис Кэрролл не до конца принимал отцовские учения и испытывал антипатию к идеям англиканской церкви.

Цитата из м/с «Алиса в стране чудес». реж Ефрем Пружанский. 1981. СССР Алиса и кролик

Льюис Кэрролл заикался, порок развился к семи годам, примечательно, что он полностью пропадал в присутствии детей. Предполагается, что птица Додо из сказки об Алисе — это сам автор, так как Чарльз Доджсон не мог без запинки произнести собственную фамилию. Однако сохранились сведения, что Кэрролл легко пел на публике, умел пародировать и мог быть хорошим рассказчиком. Такой феномен, действительно, нередко встречается, хотя эти способности и не вяжутся с описанием Кэрролла как человека застенчивого, одевавшегося в серое, и всегда носившего черные перчатки. В молодости Кэрролл был весьма привлекательным: высокий рост, темные волосы, голубые или серые глаза (они меняли цвет), но до конца своих дней он так и оставался холостяком.

Кэррол пошел по стопам отца: унаследовав склонности к точным наукам, он окончил тот же колледж, что и отец. И впоследствии был приглашен на должность лектора по математике, которую занимал в течение двадцати шести лет. Несмотря на занятия теоретической математикой и хороший заработок, работа тяготила его, а студенты воспринимали его уроки как нудную, но необходимую обязанность. Но Кэрроллу нравилась спокойная и несколько отрешенная академическая жизнь — работу в колледже он так никогда и не покинул. Кроме математики Кэрролл занимался фотографией, был писателем, логиком, а потом, разделив наклонности отца, стал диаконом, но от посвящения в сан все же отказался.

В 1856 году Генри Лидделл, только что назначенный декан колледжа Крайстчерч (ChristChurch) прибыл с семьей в Оксфорд. Кэрролл подружился с ними, в особенности с женой декана Лориной и ее четырьмя детьми. Принято считать, что прототипом Алисы послужила дочь декана Алиса Лидделл, но сам Кэрролл всегда отрицал это, утверждая, что персонаж ни с кого не списан. Известно, что из первых строк стихотворения во второй книге «Алиса в зазеркалье» складывается ее имя. Не исключено, что он выбрал это имя из-за того, что по-гречески оно означает истина (aletheia).

Проводя время с детьми, чтобы скоротать время, Кэрролл придумывал разные забавные истории, и, поддавшись на уговоры девочек, особенно Алисы, в 1865 году все же записывает их на бумаге, озаглавив «Приключения Алисы в подземелье». Вскоре Кэрролл предлагает записи издательскому дому Макмиллан, который и принял их в печать. Название сочли слишком зловещим для маленьких детей. Книгу хотели назвать «Алиса в стране фей» и «Звездный час Алисы», но, наконец, остановились на названии, которое теперь известно на весь мир — «Приключения Алисы в стране чудес».

Цитата из к/ф «Алиса в стране чудес». реж Тим Бёртон. 2010. США Шляпочник и Алиса

Кэрролл, как уже упоминалось, не был в восторге от принципов англиканской церкви. Отказавшись от сана, который был обязателен при его должности, он, тем не менее, все равно остался преподавать в университете с разрешения декана. Истинной причиной такого поведения мог стать осадок от отцовских нравоучений, его собственный интерес к теософии, любви к математике и логике. Подобная «взрывная смесь» казалась скорей мистической, чем религиозной. Есть подозрение, что именно информацию о древних мистиках Кэрролл и закодировал в книгах об Алисе. Из его дневников пропали также четыре тетради, которые были изъяты неизвестными лицами по непонятным причинам. Весь недостающий материал относится к периоду между 1853 годом, когда ему было 23 года и 1863 годом, когда ему исполнилось 32. Считается, что дневники были изъяты членами семьи после его кончины. Была найдена одна недостающая страница, датированная 8 июля 1863 года, на которой, как предполагалось, содержалась информация о том, что Кэрролл сделал предложение 11-летней Алисе Лидделл. Это может выглядеть шокирующее в категориях морали XXI века, но не следует забывать, что в викторианскую эпоху девушкам разрешалось выходить замуж с 12 лет.

Кэрролл водил дружбу с прерафаэлитами, увлекался фотографией — всего он сделал не менее 3000 снимков. Сохранилось меньше половины — в основном фотографии маленьких девочек, в том числе обнаженных. Эти изображения использовались, чтобы заклеймить Кэрролла как педофила. Но в викторианскую эпоху они скорее считались олицетворением прелести и невинности. А Кэрролл делал свои фотографии только с разрешения родителей и всегда в их присутствии. Для многих фотографов снимки обнаженных детей были обычным делом. На рождественских викторианских открытках они символизировали святость и дух рождества. Утверждают, что Кэрролл был человеком высокодуховным и не видел в своих фотографиях ничего дурного, воспринимая их только эстетически.

Джесси Уилкокс Смит. Алиса в окружении нескольких персонажей книги

Были ли сказки об Алисе аллегориями мистических и гностических размышлений Кэрролла? Имели ли они более глубокий подтекст? Некоторые исследователи предполагают, что у Кэрролла была эпилепсия височных долей головного мозга. Возможно, он страдал от сильных изнурительных мигреней и эпилептических припадков.

Человек иногда может даже не понимать, что с ним происходит и считать увиденное реальностью, меняя сознание и самовосприятие. Например, постоянное изменение в размерах — возможно эти видения, как раз, относятся к заболеваниям — макропсии и микропсии, признаки которых проявлялись у самого Кэрролла. Это неврологическое состояние получило весьма уместное второе название — «синдром Алисы в стране чудес». При этом отклонении человек воспринимает объекты не такими, какими они являются в действительности. Например, сознание страдающего этим недугом воспринимает футбольный мяч равным по размеру мячу для гольфа, и наоборот.

Познания в логике, предмете, который он считал безукоризненным, практически вынуждали писателя найти такое объяснения своим видениям, которое он мог бы понять сам. Но героине, выступающей как его альтер эго, он позволяет оспаривать собственные логические сомнения словами «Я не могу в это поверить, я не верю в невероятные вещи», и сам же парирует от лица черной королевы — «Я сама порой верю в шесть невероятных вещей еще до завтрака». Сама королева Виктория прочла произведения об Алисе и утверждала, что ей они понравились.

catgallery.ru Чеширский кот

В своем путешествии Алиса встречает кота. В астрологии кот — это тот же лев, способный исчезать и материализоваться то в одном, то в другом мире. В разговоре с Алисой кот говорит — «Ничего не поделаешь, мы все здесь сумасшедшие: и ты, и я». Алиса спрашивает — «Откуда ты знаешь, что я сумасшедшая?». На что кот отвечает — «Иначе бы ты тут не очутилась!» А затем исчезает, пока от него не остается одна улыбка — отражение сознания. Позднее Кэрролл будет обращаться к пограничным состояниям между сном и бодрствованием в своей книге «Сильви и Бруно».

Педофил, продукт невинного века, убеждённый холостяк, не снимавший перчаток или застенчивый и нелюдимый логик с возможными отклонениями в психике? Почему так резко оборвалась дружба с Лидделлами, почему они не горевали о его кончине в 1898 году, и даже его муза Алиса не присутствовала на его похоронах? Ответы, увы, погребены вместе с Льюисом Кэрроллом.

Описывал ли Кэрролл свои призрачные видения, кодировал ли тайные послания, или просто выдумывал сюрреалистические логические сказки для своих слушательниц, но людям он запомнился именно благодаря историям об Алисе: «Приключения Алисы в Стране чудес» (1864), «Сквозь Зеркало и Что там увидела Алиса» (общепринятое в России название «Алиса в Зазеркалье» (1871). Остальные его произведения также интересны, но не настолько популярны: труды по математике «Элементарное руководство по теории детерминантов» (1867), «Эвклид и его современные соперники»; «Дублеты, словесные загадки» (1879), «Математические курьёзы» (1888); а также литературные произведения: «Месть Бруно» (основное ядро романа «Сильви и Бруно») (1867), «Сильви и Бруно» (часть I) (1889), «Алиса для детей» и «Круглый бильярд»; «Восемь или девять мудрых слов отом, как писать письма» (1890).