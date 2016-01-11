



Александр Горбаруков, ИА REGNUM Природа их независимости

В первой части нашего обзора мы остановились на финансово-экономических трендах наступившего 2016 года. Во второй части рассмотрим политические.

Как показывает развитие событий в первые две недели нового года, Ближний Восток и в 2016 году останется самой острой геополитической проблемой. При этом уже очевидно, что если в прошлом году все основные события в этом регионе концентрировались вокруг Сирии, то в этом начало происходить разрастание очага пожара и на другие страны региона — Турцию, Саудовскую Аравию, Иран.

Рассмотрим сначала ситуацию вокруг Сирии. Сирия сегодня — это кончик иглы, на котором происходит противостояние сил добра и зла. Абсолютно маленькая по территории страна приобретает огромное метафизическое значение. Если на Украине Россия показала восстановление своих позиций на пространстве Евразии, в ближнем зарубежье, на границах Евразийского Союза и Европы, то в Сирии мы видим, что Россия восстанавливает свои позиции мировой державы. Если украинский опыт еще всерьез никто не воспринял, то неожиданное для многих появление российских ВКС в Сирии стало действительно свидетельством глобальных претензий России и ее роли в мире.

Что касается рисков, то главный риск — это вовлечение внешних игроков в наземную операцию на территорию Сирии. Это очень существенный риск. И мы видим, что провокация со сбитым Су-24 преследует эту цель. Та реакция, которую продемонстрировала Россия, достаточно взвешенная. Но мы должны понимать, что в случае повторения такого рода инцидентов Россия может пойти на применение военной силы. И в этих условиях риск наземной операции возрастает, и вовлечение России в конфликт с НАТО.

Второй риск — это расширение территории сирийского конфликта на Турцию и Украину. Уже появилась информация, что Турция перебросила боевиков ИГИЛ на Украину и сконцентрировала их вдоль границы с Крымом через известных татарских деятелей. В Турции ситуация у Эрдогана очень серьезная, потому что та война, которую он развязал с курдами, может перерасти в нечто большее. Тем более, что по планам Большого Ближнего Востока американцев, курды очень много выигрывают от того, что будет образован Курдистан, в том числе, за счет территории Турции. Американцы здесь тоже могут играть свою игру в отношении Эрдогана, которого так же подставят, как Саддама Хуссейна. Если в 2016 году эта ось оформится в горячую, то она разорвет весь Евразийский континент и поставит под вопрос не только сотрудничество Евразийского Союза и Европейского, но и концепцию Нового шелкового пути Китая, основным рынком которого становится Европа, и который должен пройти по территории Евразийского Союза и Ближнего Востока.

Последние теракты в Турции еще больше акцентируют вопрос о том, что Эрдоган в Сирии втянулся не в свой конфликт, и центробежные силы все больше и больше будут подрывать как общественно-политическую стабильность в Турции, так и ее территориальное единство. Сохранить страну в условиях давления мощных внешних факторов Эрдогану будет тем более трудно, что он не собирается отказываться от доктрины неоосманизма.

Данный тренд отмечает в статье «Теракт в Стамбуле: в Турции начался «ползучий переворот» и Станислав Тарасов: «Эрдоган ведет очень рискованную игру: обострение конфликта с курдами и нагнетание внутриполитической напряженности открывают «коридор возможностей» для так называемых «третьих сил», которые могу находиться как внутри правящей ПСР, так и за ее пределами. По всем признакам в стране стали просматриваться элементы «ползучего переворота», которые могут осуществить как сторонники Эрдогана, так и его противники».

Третий серьезный внутренний нарыв на Ближнем Востоке в начале этого года произошел между Саудовской Аравией и Ираном после казни саудитами шиитского проповедника. Подробно об этом мы писали в материале «Война идет в дом к спонсорам терроризма: Саудовская Аравия идет ва-банк»: «Когда главным застрельщикам войны на Ближнем Востоке стало понятно, что в Сирии после вмешательства России уже все понятно, никто им Сирию не отдаст, они пошли по самому неприятному для себя, но последнему оставшемуся сценарию — не чужими руками разжечь войну, а самим втянуться в войну с Ираном. Сейчас они кажутся себе крутыми парнями. Но на самом деле все уже окончено.

Если саудиты дойдут до войны с Ираном, на нем можно будет поставить крест. Вполне возможно, что вызвавший множество интерпретаций и слухов последний визит госсекретаря Керри в Москву был именно реквиемом по саудовской государственности. Кстати, именно после этого визита Вашингтон отозвал из Турции двенадцать своих истребителей, хотя они были туда поставлены только в середине ноября. Т. е. сначала расчет был один, а потом, после визита в Москву, все поменялось с точностью на 180 градусов. И именно в день визита Керри в Москву саудиты создают свою коалицию. Случайность, конечно… Тоесть ответ на вопрос «зачем саудиты это сделали?» прост. Война уже пошла к ним: разгром ИГИЛ в Сирии вернет гидру на Родину».

Подобной трактовки придерживаются и другие эксперты. Так, в частности, Федор Лукьянов в статье «Кровавая деконструкция» отмечает: «Быстрая эскалация конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, едва ли не гражданская война в населенных курдами регионах Турции, скандал в Германии из-за агрессивного поведения мигрантов с Ближнего Востока и обусловленный этим рост ксенофобских настроений, хаос в Ливии и Йемене, расшатывание Египта, где возвращение военных к власти не вернуло прежнюю стабильность, — все это новости буквально первых дней года. Начало многообещающее…

2015-й и начало 2016 года показали, что при всех острейших разногласиях и даже взаимной неприязни интересы и представления внешних по отношению к Ближнему Востоку сил совпадают в большей степени, чем между ними и региональными игроками. У каждого из последних есть собственная повестка дня, отличная как от устремлений великих держав, так и от планов ближайших соседей. Привести все эти интересы к общему знаменателю, вероятнее всего, невозможно. Вопрос на ближайшие месяцы — сумеют ли внешние силы выработать какую-либо скоординированную стратегию поведения в отношении ближневосточных коллизий. Эта стратегия может быть любой: совместное вмешательство или согласованное дистанцированное, селективное вовлечение, — главное, чтобы она была общей. В противном случае региональный кризис будет разрастаться, захватывая новые страны и превращаясь во все более глобальную проблему».

Вместе с тем, возможности той же Саудовской Аравии серьезно выиграть на подбрасывании дров в костер войны на Ближнем Востоке, по мнению многих экспертов, ударят прежде всего по ней. В частности, такого мнения придерживается Герман Стрельцов: «КСА, затеяв конфронтацию с Ираном и разорвав с ним всяческие отношения, начали игру уже третьем фронте. Первые два это Сирия и Йемен. Все это требует весьма серьезных финансовых ресурсов, которых, как известно, становится все меньше, резервы тают как снег по весне, хотя до нее еще далеко. Разумеется, финансовые возможности КСА и Ирана просто не сопоставимы, но на стороне Ирана вполне может сыграть Россия, а вот что касается саудитов, то здесь возможны варианты. Особенно красноречиво об этом говорит представитель госдепа США Джон Кирби — «США не собираются «успокаивать» Саудовскую Аравию, а Иран «может делать и больше для поддержания стабильности в регионе».

Другими словами, если вдруг запахнет жаренным, то США будет запасаться попкорном. Создается впечатление, что настроения в саудовском истеблишменте близки к истерическим. И даже так называемая коалиция, созданная для операции в Йемене и которую профинансировали саудиты, оказалась пустой тратой денег, так как никакой реальной пользы в достижении целей КСА, она не принесла»

Вторая точка мирового геополитического напряжения, которая все более и более выходит на второй план, — это Европа. При том даже не в связи с гражданской войной на Украине, а непосредственно исходя из серьезного политического кризиса внутри самой Европы, связанного с потерей ею своей геополитической, национальной и государственной идентификации, которая привела к проблеме массового наплыва беженцев и последовавшим затем вспышкам насилия и расовой нетерпимости, прежде всего, со стороны как ни странно самих беженцев к местному населению.

Украина перестает быть самой горячей точкой Европы. Лучшее тому свидетельство — открытые письма хунтовских карателей в соцсетях, где они уже размышляют о том, что пора бежать и желательно туда, откуда нет выдачи России. Что особенно показательно, даже нынешняя бандеровская Украина ими уже не рассматривается как-то место, откуда выдача невозможна: «Есть вариант, который советует большинство — уезжать отсюда. Куда и как — не знаю. Но это возможно. Да, может привести к выдаче в РФ. Но разве оно более вероятно, чем выдача из Украины? В этом не уверены даже украинцы. Нужно думать, господа. Время не на нашей стороне…»

В последних словах — вообще крик крысьей души, если не последний писк устрицы. Надежды на то, что Россия рухнет, как это говорили доморощенные киевские геббельсы, растаяли полностью, а вот крах Украины становится всё более зримым. Поэтому самые дальновидные из сторонников хунты уже пакуют «тревожные чемоданы» и прокладывают на картах «крысиные тропы». Мест ведь на шлюпках очень мало…» — отмечает Александр Дмитриевский в статье «Кравчук почуял течь».

Данный тренд осознают и хунтовские политологи: «Последние месяцы показывают, что поток событий резко ускоряется, поскольку тонут все. Все глобальные игроки оказались в позиции пожарников, которые заливают дыры в лопающейся ткани мировой системы международных отношений. В Киеве должны отдавать отчет, что мигрантская волна вообще нас уже утопила в европейской повестке».

Поэтому отнюдь не Украина становится второй мировой проблемой, а внутренняя ситуация в самой Европе. Сегодня становится все более очевидным, что Европе готовят большую внутреннюю гражданскую войну, запустив в нее только в Германию более полутора миллионов здоровых мужиков. А параллельно этому процессу издали и практическое руководство для немцев, что им делать в той ситуации, когда их женщин начинают по сотне в день насиловать при полном бездействии полиции. Речь идет о первом за многие десятилетия издании в Германии книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». То есть так как надежд на официальные структуры у здоровой части немецкого истеблишмента не осталось, то они осуществили прямое обращение к немецкому народу, пусть и в такой радикальной форме. Но, видимо, других вариантов не осталось вообще.

Как видно, хаос постепенно захватывает все более обширные пространства Евразии, не оставляя сомнений в том, кому данный процесс наиболее выгоден. Об этом, кстати, еще в 2007 году писал известный блогер Авантюрист в своих многочисленных и очень аргументированных материалах о двух вариантах американской Реконкисты. Ответ ведущих держав Евразии пока запаздывает, что мы и наблюдаем во все более снижающемся уровне жизни.