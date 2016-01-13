Теракт в Стамбуле в районе центральной площади Султанахмет унес жизни десяти человек, 15 ранены. Все жертвы являются иностранцами, восемь из них — граждане ФРГ, один — Перу. Как сообщает Reuters, сейчас специалисты пытаются определить причину взрыва, тип взрывчатого вещества, идут поиски организаторов взрыва, отрабатываются разные версии, на что, заметим от себя, необходимо определенное время. Однако власти Турции как-то быстро начали массово арестовывать лиц, которые подозреваются в причастности к террористической группировке ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в РФ) и подготовке теракта. Полиция считает, что арестованная группа занималась разведкой и поиском потенциальных мишеней для террористической атаки. Сообщается, что лидером группы является гражданин Турции. Одновременно принято решение о депортации некоторых сирийцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии, по словам премьер-министра Ахмета Давутоглу, он являлся членом ДАИШ. В этом как раз и проявляется «странность». Если ранее правоохранительные органы вели оперативную работу по выявлению группы террористов, то почему они оказались неспособными осуществить упредительные меры и предотвратить взрыв в Стамбуле? И не получается ли так, что после теракта власти решили сразу и быстро «отчитаться», арестовав группу граждан, которая находилась в оперативной разработке? А если потом выяснится, что она не имела к этому никакого отношения? Во всяком случае, как сообщают источники ИА REGNUM в Стамбуле, власти знали о готовящихся терактах, так как жители города через смс-рассылки и электронные письма получали не только предупреждения о возможных акциях, но и призывы не посещать места массового скопления людей.

Напомним, что летом прошлого года в Анкаре был устроен кровавый теракт и тоже с использованием «живой бомбы». Власти молчали несколько часов, чтобы потом официально объявить о возможной причастности к этому Рабочей партии Курдистана (РПК), а турецкая авиация в качестве акта мести совершила боевой налет на позиции курдов в Ираке. Но позже пришли сообщения, что ответственность взяла на себя «революционная народно-освободительная партия» — организация крайне левого толка, известная в Турции еще с 1980-х годов. По оценке турецких экспертов, атмосфера хаоса, воцарившаяся в стране, позволила Партии справедливости и развития победить на внеочередных парламентских выборах и сформировать однопартийное правительство. Если мыслить по аналогии, то это позволяло предполагать повторения в будущем такой скверной комбинации. Поэтому, когда накануне теракта в Стамбуле Давутоглу заявил, что «президентская модель правления станет лучшей системой для Турции», намекая на то, что на весну или лето намечено проведение референдума по трансформации политической системы страны из парламентской в президентскую, эксперты почти открыто предупреждали о надвигающемся форс-мажоре.

Не случайно и то, что лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу не только резко критикует турецкое правительство за бездействие в связи с терактом в Стамбуле, но и задает вопросы, на которые власть не находит ответа. «Бомба взрывается в центре туризма, в районе Султанахмет, и вы не приняли никаких мер. Тогда что вы делаете? — восклицает Кылычдароглу. — Вы наложили запрет на информацию о теракте до того, как уехали машины скорой помощи. Это правительство не способно управлять страной». Пока что его слова — это глас вопиющего в пустыне, поскольку власти запретили СМИ публиковать информацию о взрыве в Стамбуле, публиковать интервью специалистов с критическими вопросами. Зато работают западные СМИ. Так, директор по вопросам международной безопасности аналитического центра «Азиатско-тихоокеанский фонд» Саджан Гохель в интервью CNN заявил, что считает место взрыва не случайным. По его словам, он «произошел на площади, являющейся важным местом для туристов и важной культурной ценностью для истории Турции», и «теракт нацелен на создание экономических, политических и социальных последствий для страны». Конечно, удар по турецкому туризму нанесен сильнейший. Страна переживает экономические трудности, связанные как с глобальными кризисными явлениями, так имеющими местную специфику. Но теракт вписывается и в другую сложную внутриполитическую мозаику Турции, где на юго-востоке после срыва летних мирных переговоров с РПК, пишет немецкая газета Tagesspiegel, бушует гражданская война.

Анкара, примкнув в американской коалиции по борьбе с ДАИШ, формально находится в состоянии войны с этой радикальной исламистской группировкой. Поэтому ее обвинения в организации теракта в Стамбуле, будь то в адрес РПК или в адрес ДАИШ, выглядят вроде бы логично и обоснованно. Одно время власти требовали от Запада признать РПК и ДАИШ террористическими организациями, беря на себя обязательства доказать, что политические организации сирийских курдов являются «продолжением РПК». Но для Анкары ситуация стала фатально складываться, когда сначала Запад, а потом и Россия стали сближаться с сирийскими курдами. Недавно Давутоглу заявил, что «территория Сирии не должна стать частью империалистических амбиций России», не упомянув при этом, как относятся к сирийским курдам США и их партнеры, имеющие налаженные связи с курдской политической партией «Демократический союз» (PYD) и выступающей за самоуправление на севере Сирии, граничащем с Турцией. «В Анкаре очень опасаются того, что это может стать причиной нового стремления к автономии у турецких курдов», — отмечают некоторые турецкие эксперты. Когда российский МИД заявил, что «курдов, противостоящих террористической угрозе в Сирии и Ираке, нельзя исключать из процесса мирного урегулирования в Сирии», турецкие курды интерпретировали это как вероятную поддержку со стороны Москвы.

После теракта в Стамбуле у Анкары был велик соблазн обвинить во всем курдов. Но проблема в том, что внутренние острые проблемы Турции стали пересекаться с проблемами, сложившимися по периметру ее границ, когда РПК обвиняет Анкару в стремлении обострить ситуацию в стране и в сотрудничестве с ДАИШ, «действия которой используются как предлог для наступления на курдов». Поэтому направленный против западных туристов в Стамбуле теракт, а также поспешные обвинения Анкары в этом ДАИШ воспринимаются как сигнал Западу о готовности вести на данном этапе борьбу — или декларировать ее — против ДАИШ, так как Запад не поддержал планы закрыть возглавляемую Селахаттином Демирташем прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН). И теперь ДАИШ объявлен главной угрозой, что находит поддержку на Западе, для которого борьба турецкой армии с курдскими формированиями как в самой Турции, так в и в Ираке и в Сирии является нежелательным фактором.

Эрдоган ведет очень рискованную игру: обострение конфликта с курдами и нагнетание внутриполитической напряженности открывают «коридор возможностей» для так называемых третьих сил, которые могу находиться как внутри правящей ПСР, так и за ее пределами. По всем признакам в стране стали просматриваться элементы «ползучего переворота», который могут осуществить как сторонники Эрдогана, так и его противники.