



Александр Горбаруков, ИА REGNUM На глобусе США нет России. Одни кухонно-либеральные советы по спасению России от России

«Период после Холодной войны был чрезвычайно неблагоприятен для России. Нет никаких сомнений в том, что Путин стремится вернуть то, что он считает законным местом своей страны, как мировой державы; но без решения внутренних проблем России никогда не быть по-настоящему великой, и бряцание ядерным оружием или личные нападки на иностранных лидеров положения не изменят, это холодный и жесткий факт…

Несмотря на частые утверждения о том, что внешняя политика Путина, например в Сирии, «рассчитана на внутреннюю аудиторию и направлена на сохранение власти», апеллирует к национализму и отвлекает от внутренних экономических неудач, наибольшие проблемы России являются внутренними. И Путин будет проводить 2016 год отчаянно надеясь, что цена на нефть начнет расти. Если она по-прежнему будет находиться ниже отметки $ 40 за баррель, Путину придется ужесточить годовую (и более) финансовую нагрузку», — пишет издание Real Clear World.

«Конечно, подобные долгосрочные перспективы не радуют россиян. Наиболее мудрым решением было бы обратиться к государственному реформированию. Поле для деятельности там широко: вопросы нелиберальной внутренней экономической политики должны решаться наряду с эрозией государственных учреждений в связи с коррупцией, а политика Центрального банка остро нуждается в реформе. Но, как отмечает Андрей Мовчан (Руководитель экономической программы в Carnegie Moscow Center), бюджет 2016 года не оставляет надежд на реформы или развитие жизнеспособных альтернатив использованию природных ресурсов.

Холодная война в свое время дала понять, что долгосрочное планирование и безопасность зависит от того, что происходит в экономической сфере. Другими словами, США и Запад не выиграли бы Холодную войну, если бы Советский Союз не распался из-за экономической системы, которая была построена на песке. В то время как Китай извлек урок из советских злоключений, сама Россия, похоже, его не усвоила.

Вполне возможно, что пересмотру подвергнется, так называемый «неписанный социальный контракт» между президентом и его гражданами, в котором фигурирует повышение уровня жизни граждан в обмен на отказ от некоторых демократических свобод, «закрывание глаз» на коррупцию и игнорирование верховенства права.

Путин сохраняет очень высокие внутренние рейтинги одобрения, но появляется все больше признаков недовольства по отношению к подходу правительства к экономическим вопросам. Эти вопросы варьируются от крупномасштабного эмиграции молодежи до высокой смертности и низкой рождаемости, и резкой тревоги по поводу снижения уровня здравоохранения.

Консолидированная власть Путина дает ему — в отличие от большинства западных лидеров — огромную свободу маневра в краткосрочной перспективе, но он, кажется, не желает использовать эту власть для решения внутренних проблем. В недавнем «Послании Президента» Путин в гораздо большей степени обвинял иностранные силы в экономических проблемах России, чем говорил о необходимости внутренних реформ.

Обязательства Путина в отношении Асада в Сирии становится все более и более дорогостоящим, как с точки зрения крови и денег так и учитывая долгосрочную стратегию… По утверждению российского политолога Дмитрия Тренина, острый кризис внешней политики может спровоцировать крах не только системы, но и всей страны…

Путин будет продолжать влиять на деятельность и поведение в том, что он считает естественной сферой влияния России. Подход России к Украине является напоминанием, что Путин готов пожертвовать экономическими трудностями во имя решения проблем собственной безопасности. Для этого он также пытается очернить США и ЕС всякий раз, когда считает, что это в его интересах. А его недавнее решение объявить расширение НАТО, как угрозу национальной безопасности России, доказывает насколько далеко разошлись два лагеря», — пишет издание RealClearWorld.

«Резкое снижение цен на нефть (сейчас торгуется $ 34 за баррель нефти марки Brent), скорее всего, станет причиной утечки запасов России и подтолкнет правительство к сокращению расходов.

В этом году в России бюджет рассчитан с учетом средней цены на нефть $ 50 за баррель; и министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство будет готовиться к сокращениям, если цена упадет до $ 30. Русские «Ведомости» недавно цитировали проект предложения министерства, которое видит выход в сокращении расходов бюджета на 5% по всем направлениям.

Российская экономика в этом году переживает дефицит бюджета в размере 3% от ВВП. При понижении этого уровня президент Владимир Путин приказал правительству обесценить рубль, чтобы сбалансировать бюджет. Аналитики Банка Merrill Lynch указывают в своем исследовании, что рубль необходимо ослабить до 94 рублей за доллар, если Россия хочет сохранить свой бюджетный дефицит ниже 3%.

После сокращения роста экономики на 3,8% в прошлом году, министерство экономического развития России ожидало возвращение к росту около 0,7%. Но с дальнейшим падением цен на нефть, экономика может сократиться еще на 3%.

В интервью немецкой газете Bild, опубликованном в понедельник, Владимир Путин стремился развеять опасения связанные с экономическим кризисом. «Мы считаем, что будем постепенно приближаться к стабилизации и подъему экономики», сказал он, добавив, что правительство инвестирует в отрасли высоких технологий и отечественного производства, которые должныобеспечить рост в будущем.

В отличие от 1990-х годов, Россия гораздо лучше подготовлена к рецессии — уровень задолженности низки, а запасы составляют в сумме $340 миллиардов в золотых и валютных резервах. Но они могут быть израсходованы в ближайшее время. Министр финансов Силуанов предупредил в прошлом месяце, что России, скорее всего, придется задействовать примерно 52 млрд $ к концу 2016 года, чтобы справится с государственным дефицитом», — пишет WashingtonPost.

«Представьте, что вы президент страны, которая погрузилась в экономический кризис, политика пошла по наклонной, коррупция стала безудержной. Что вы сделаете, чтобы сохранить общественную поддержку не решая этих проблем? У «поистине народного» президента России Владимира Путина, несмотря на все эти проблемы, по-видимому, есть ответ: создать легенду об «окружении врагами», а также регулярно освежать и обновлять список соперников.

В противопоставлении «мы против них"достаточно только определить (иногда весьма смутно), кто эти остальные. Это могут быть как внутренние, так и международные организации. Учитывая «спящую народную агрессию», которую обнаружили социологи, эта стратегия вполне вероятно может быть эффективной.

В течение последнего десятилетия «враги» включают в себя: грузин, российские протестующие группы, «организованные на Западе» и окрещенные «пятой колонной», украинцев, террористов, совсем недавно в список включены и турки. В то время как внимание к той или иной группе не стабильно, в официальной риторике и в контролируемых государством СМИ враждебность к США и НАТО присутствует и культивируется…

Идеологическая изоляция русских росла в течение многих лет, и с учетом изменений в восприятии угроз и врагов, эта стратегия, похоже, стала эффективной. С 1989 по 1994 год, менее 40% опрошенных россиян считало, что Россия имела врагов; в 2013 году, что показатель вырос до 78%.

В то же время, абсолютное большинство опрошенных утверждают, что они не чувствуют гордость за достижения страны в экономических или социальных вопросах. Тем не менее, Россия поймала импульс связанный с восстановлением статуса великой державы — это стало источником народного доверия и усиливающейся гордости за российские вооруженные силы. Но по-прежнему не ясно, как долго будет длиться страх связанный с «кольцом врагов» и эйфория «Крым наш», — пишет издание USNews.

«Экономика России может вступить в мертвую фазу благодаря сочетанию таких факторов, как: низкие цены на энергоносители, правительственная бесхозяйственность, коллапс рубля и западные санкции.

В недавно опубликованном документе, озаглавленном «Крушение России: Худший кризис после распада СССР», показано как сегодняшний кризис в России отличается от предыдущих: дефолта в 1998 году и мирового экономического спада в 2008—2009, и как российские лидеры усугубляют проблемы, игнорируя мрачные экономические реалии.

«Российские власти последовательно утверждают в течение последних нескольких месяцев, что экономический кризис в России достиг дна. Тем не менее, краткий анализ исходных данных российской экономики и наиболее реалистичные модели развития ситуации, предполагают, что кризис не только далек от завершения, а, на самом деле, находится только в начальной фазе. Это означает, что экономика имеет все шансы оказаться на пути по нисходящей спирали. Западные санкции и"кредитная блокада"заставили российские корпорации сливать валютные резервы, так как они должны были погасить большое количество долгов в иностранной валюте в течение относительно короткого периода времени», — говорится в докладе, который был опубликован под эгидой «Брюссельского Центра Европейских Исследований Вильфреда Мартенса».

Десять лет назад, Путин пообещал превратить Россию в государство высокотехнологичного и диверсифицированного экспорта. Но Россия остается в значительной степени зависимой от экспорта сырьевых товаров: нефти и природного газа. В то же время, согласно докладу, «российская отрасль потребительских товаров остается, в основном, неконкурентоспособной»…Также неконкурентоспособность российских экспортных потребительских товаров означает, что страна не в состоянии воспользоваться своей слабеющей валютой, и сделать свои товары более привлекательными для иностранных покупателей.

Резкое замедление деловой активности в России вызвало шок в потребительском секторе. Российская промышленность была не в состоянии удовлетворить спрос на многие товары первой необходимости, и русские должны были удовлетворять свои основных потребностей с помощью импорта. «По данным официальной статистики, в годовом исчислении инфляция в течение первых трех четвертей 2015 года составила 20%», — говорится в докладе Мартенс-центра, в котором также указывается на «серьезные сомнения» в том, что кремлевские деятели корректно освещали данную ситуацию.

«Есть много признаков того, что в 2015 году россияне существенно сократили покупку товаров длительного пользования, и что значительная часть населения тратилась только на продукты питания», — говорится в докладе.

Существующие тенденции свидетельствуют о том, что экономика должна испытать намного худшие потрясения, прежде чем появится надежда на ее выздоровление. Производители, например, не торопятся реагировать на меняющиеся обстоятельства. В докладе говорится о российской автомобильной отрасли, которая сократила производственные планы на 2015 год только на 10−15%, хотя продажи снизились на протяжении 2015 года на 30−40%.

«Проблема в том, что снижение внутреннего рыночного производства и сферы услуг пока не соответствует резкое снижению спроса на внутреннем рынке», — говорится в докладе. «Эти секторы сохранили производство, надеясь на сравнительно быстрое восстановление, движимые опытом прошлых кризисов, а также учитывали постоянные заверения со стороны властей о том, что «Россия прошла дно кризиса».

Десятилетняя реализация стратегической идеи расширения государственного сектора экономики, и превращения государственных инвестиции в ключевой фактор экономического роста просто не сработали. Есть серьезные факторы, которые, скорее всего, потянут экономику дальше по спирали. Уничтожение внутреннего спроса заставит производителей увольнять людей и снижать заработную плату, в результате чего снова упадет внутренний спрос», — говорится в докладе.

У российских политиков останутся несколько финансовых рычагов для того, чтобы стабилизировать экономику — среди которых есть и идея «печатать деньги в массовом масштабе», — говорится в докладе. Потенциал массивного выброса рублей Центральным банком в экономику России навевает воспоминания о самых мрачных днях в начале 1990-х годов, когда экономика России была брошена на произвол судьбы на фоне распада Советского Союза», — пишет издание Eurasianet.

«В своем интервью с Bild, однако, г-н Путин подтвердил гарантии, которые он озвучил на пресс-конференции в декабре, о том, что российская экономика выходит из кризиса, несмотря на низкие цены на нефть и западные санкции. «Мы считаем, что постепенно будем наблюдать за стабилизацией и подъемом экономики», — цитирует Владимира Путина New York Times.

«Китайские рынки также пережили падение в 2,2% с начала года. А рубль имеет не худший показатель. Мексиканский песо и южно-африканский рэнд также упали на 5% в этом месяце», — успокаивает читателей журнал Forbes.