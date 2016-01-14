



Лиса Алиса. «Приключения Буратино», СССР, 1975

Анализ мировой новостной ленты конца 2015 и начала 2016 года говорит о многом, но больше всего о том, что вступивший в свои права 2016 год будет очень нескучным, и это, мягко говоря…

Финансово-экономические тренды

«Хеллоуин в январе» — так прокомментировал происходящий обвал на мировых рынках управляющий директор манильской First Grade Holdings Астро дель Кастильо. Причина нынешнего кризиса — банальное перепроизводство товаров и отсутствие спроса. Сказывается нежелание тех потребителей, кто может платить, менять телевизоры и машины как перчатки. Массовый потребитель приходит к пониманию, что если товар придется менять через один-два, максимум три года, то и стоить этот товар должен недорого. К товарному кризису более всего причастна «мировая фабрика» — Китай, поэтому вполне закономерно, что кризисные явления бьют по нему в первую очередь.

Так, еще в декабре 2015 года (то есть только за один месяц) власти КНР потратили почти 108 млрд. долларов на поддержание курса юаня. А всего в 2015 году — около 500 млрд. долларов, в результате чего ЗВР КНР сократились до 3,3 трлн долларов. Но этого оказалось недостаточно. На падении китайского фондового рынка сказались и заявления представителей властей КНР, в частности, главы Центра исследования развития при Госсовете КНР Ли Вея. Он заявил, что Китаю будет сложно в период с 2016 по 2020 годы достигнуть экономического роста выше 6,5%: «В последние 30 лет, благодаря реформам и политике открытости ВВП Китая рос темпами по 10% каждый год. По сравнению с этим 6,5% — не такая большая цифра, однако и таких темпов роста будет сложно достигнуть».

В результате, с 1 января 2016 года начался очередной сильный обвал юаня, который продолжается с перерывами и по сей день. Фондовый рынок Китая в ходе торгов 11 января продолжил падение — один из основных китайских индексов, Shenzhen Composite упал на 4,6% за день. В годовом исчислении Shenzhen Composite снизился уже на 18%. Резкое снижение ЗВР и обвал основных китайских индексов привел к тому, что власти страны стали бороться с возрастающим бегством капитала путем ограничения продажи иностранной валюты. Китайские банки получили устное распоряжение властей об ограничении продаж долларов США для физических лиц и компаний. Так, в Шанхае в банке среднего размера клиенты не могут купить более $5 тыс. в день без предварительного заказа.

Понятно, что данные меры носят искусственный и временный характер, так как надо лечить не симптомы болезни, а ее причины. А вот с этим, как показывает развитие ситуации в экономике КНР, не все так просто. Как отмечает в этой связи блогер crimsonalter: «Это четкий показатель того, что компартия КНР проблему финансовых рынков до конца не решила и при первой же возможности они снова начинают падать. С юанем тоже не все гладко, но отключение от валютных торгов особо ретивых западных банков пока дает положительные результаты».

То есть если дело пойдет такими темпами — по 500 млрд долларов в год, то оставшихся ЗВР КНР хватит всего на 4−5 лет, после чего о «первой мировой экономике», «мировой фабрике» и «юане как мировой валюте» придется забыть надолго, если не навсегда. Объем китайского импорта в 2014 году, по данным ЦРУ, составил почти 2 трлн долларов. Соответственно, для трехмесячного объема импорта ЗВР Китая должны быть не ниже 500 млрд долларов. Это если подходить формально. Если же подходить с точки зрения психологии, то 500 млрд долларов — это явно не та сумма, которая позволит КНР хоть о чем-то говорить с США на равных. Надо минимум 1−1,2 трлн долларов.

Падение китайского фондового рынка оказало негативное влияние на все мировые активы. Так, американский индекс S&P 500 по итогам первых четырех торговых сессий 2016 г. показал рекордное падение и рухнул на 4,9%, а Dow Jones в этом году потерял уже более 900 пунктов. Эксперты называют начало 2016-го худшим для мировых экономик за последние четыре года. Вслед за фондовыми рынками падение было зафиксировано и на рынке сырья — стремительно теряют в цене металлы и нефть, которая упала до минимума за 12 лет — до 33 долларов за баррель. И так как никто из ведущих нефтедобывающих стран темпы добычи нефти снижать не собирается, а на рынок пойдет еще нефть из сланцев США и из Ирана, то следует ожидать дальнейшего снижения цен на нефть. Остановить данный процесс может только война на Ближнем Востоке — поводов хоть отбавляй.

О том, что в экономике США тоже идут очень серьезные кризисные явления, свидетельствуют и другие очень тревожные симптомы. «Что же произошло 31 декабря. Финансовый рынок США переполнен сейчас плохими долгами — долгами организаций, которые уже фактически являются банкротами и никогда не смогут отдать эти долги. Если фонды и банки, которые держат мусорные облигации такого рода, честно покажут мёртвые долги на своих балансах, они сами будут вынуждены признать себя банкротами, со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями.

Разумеется, банкротиться никому не хочется, поэтому фонды делают хитрый трюк: так как балансы у них проверяют только раз в месяц, перед последним числом месяца они берут взаймы надёжные бумаги и показывают их на своём балансе. Перед концом месяца они идут на специальные аукционы и берут там на один день взаймы ценные бумаги высшей категории надёжности. Эти ценные бумаги предъявляются инвесторам и регулирующим органам, а на следующий день сдаются обратно на аукцион. Конкретно 31 декабря 2015 года фонды взяли взаймы надёжных бумаг на рекордные 475 млрд долларов» — отмечает блогер Фриц Морген.

То есть, по его словам, на рынке взаимных фондов набухла дыра в полтриллиона долларов, которую фонды вынуждены теперь постоянно маскировать, чтобы избежать банкротства. Аналогичного рода конвульсии финансовых организаций можно было наблюдать в 2007 году, перед началом предыдущей волны кризиса. Но если в 2008 году мировую экономику удалось оттащить от края пропасти за счет, во-первых, нескольких волн «количественных смягчений», а попросту печатания ничем необеспеченных денег от ФРС, которые, в основном, осели на балансах банков, так и не попав в экономику, во-вторых, экономического локомотива Китая, то сейчас таких возможностей не просматривается даже на горизонте.

Соответственно, и второй раз в нашем анализе возникает тема войны, так как вся история человечества говорит только об одном — что такие кризисы мы еще не научились купировать ничем иным, кроме войны.

Таким образом, рассмотрение двух основных трендов мировой экономики в самом начале 2016 года показало очень тревожные тенденции и отсутствие в мировом экономическом сообществе пока понимания того, как эти кризисы можно купировать. Это говорит о том, что в мире усилится экономическая война в формате «все против всех», стабильность будет достигаться исключительно за счет освоения экономического трупа игрока, выбывшего из всемирной гонки за лидерство. Соответственно, экономическую войну надо любыми путями и средствами переносить на территорию противника.

Продолжение темы — Политические тренды начала 2016 года — во второй части материла.