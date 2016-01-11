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wtop.com Берлинская стена. 1963 год

Президент РФ Владимир Путин дал первое большое интервью в наступившем году. На этот раз он встретился с журналистами немецкого таблоида Bild, изложив им свое видение позиции России в реалиях наступившего года.

Владимир Путин пояснил, что не должен нравиться Западу, а должен отстаивать интересы народа

Отношения между государствами строятся иначе, чем отношения между людьми. В основе отношений между государствами должны лежать нормы международного права, а роль президента страны заключается в отстаивании интересов своего народа. Своё видение взаимоотношений России с другими странами изложил президент России Владимир Путин в интервью газете Bild, подчеркнув, что его роль — это роль президента, а не лица, которое должно нравиться Западу.

«Я не друг, не невеста и не жених, я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек — у этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать», — заявил Путин.

Путин обратил внимание на то, что отношения с другими государствами должны базироваться прежде всего на интересах граждан России, при этом должны учитываться нормы международного права. Возможны компромиссы.

«Мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромиссы, но, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаемого», — пояснил Путин

Читайте подробнее: Путин «я не друг, и не невеста, и не жених, я — президент Российской Федерации»

Владимир Путин упрекнул НАТО в желании «царствовать» в Европе, что усугубило кризисы. Отвечая на вопрос немецких журналистов, он заявил о негативном характере членства стран Восточной Европы в военном альянсе.

«Что, разве в уставе написано, что НАТО обязано принимать всех, кто захочет? Нет. Нужны критерии, нужны условия», — сообщил Путин в интервью немецким журналистам.

«Была бы политическая воля, всё бы смогли сделать, если бы захотели. Не хотели просто. Хотели царствовать. Уселись на этот трон. И что дальше? Теперь мы обсуждаем кризисные ситуации», — добавил он.

«Была бы другая ситуация, были бы свои проблемы. Может быть, они не приобрели бы такой остроты, понимаете?», — заявил Владимир Путин.

Читайте подробнее: НАТО уселось на трон и усугубило проблемы Европы

По словам президента, низкие цены помогают оздоравливать экономику страны — изкие цены на нефть имеют не только негативное, но и позитивное влияние на экономику РФ, помогая ее оздоравливать.

Российский лидер подчеркнул, что в снижении цен на нефть «есть и позитивные вещи»: «Когда цены на нефть высокие, нам очень трудно удержаться от использования нефтяных доходов на текущие расходы. И у нас ненефтегазовый дефицит вырос, на мой взгляд, до очень опасной черты. Теперь мы вынуждены его понижать. И это оздоровляет».

Читайте подробнее: В падении цен на нефть есть и позитивные вещи

Присоединение Крыма к России произошло по воле большинства крымчан. Важно не то, что к России присоединилась территория, а что спасены судьбы людей, считает Владимир Путин.

«Демократия — это воля народа, люди захотели жить так, как они проголосовали. Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей», — сказал Путин.

Он пояснил, что в результате присоединения Крыма решились судьбы 2,5 миллиона человек. Они не приняли государственный переворот, который произошёл в Киеве на Майдане.

«Это люди, которые испугались переворота, надо прямо сказать, были встревожены государственным переворотом на Украине», — сказал президент России.

Читайте подробнее: В вопросе с присоединением Крыма важны судьбы людей, а не территория

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на падение ВВП в 2015 году на 3,8%, он ожидает рост российской экономики.

По его словам, Россия постепенно будет «выходить все-таки на стабилизацию и на подъем экономики». Для этого был принят целый набор программ, в том числе по импортозамещению.

Также Путин отметил значительный рост объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и сохранение положительного баланса внешней торговли. «Это точно совершенно позитивный процесс внутри экономики», — подчеркнул президент.

Читайте подробнее: Путин ожидает рост российской экономики

Президент РФ Владимир Путин назвал ошибку, которую совершила Россия после развала СССР, — руководство страны не заявляло о своих национальных интересах на международном уровне.

Путин подчеркнул, что если бы о своих национальных интересах Россия заявила с самого начала существования Российской Федерации, ситуация в мире была бы иной.

«Мы не заявляли о своих национальных интересах, а нужно было делать это с самого начала. И тогда, может быть, мир был бы более сбалансированным», — сказал Путин.

Читайте подробнее: Путин назвал ошибку, совершённую после развала СССР

Главными ошибками Запада после окончания холодной войны стали расширение НАТО на восток и формирование глобальной системы ПРО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главными ошибками Запада после окончания холодной войны, по его мнению, стали расширение НАТО на восток и формирование глобальной системы ПРО.

«Мы всё сделали неправильно, с первых шагов, мы не преодолели раскола Европы. 25 лет назад Берлинская стена пала, но раскол Европы не был преодолён, невидимые стены просто были передвинуты на восток», — сказал Путин.

После падения Берлинской стены генеральный секретарь НАТО, гражданин ФРГ господин Вернер говорил, что альянс не будет расширяться на восток, сказал президент РФ. Однако, инфраструктура НАТО начала развиваться на восток, и произошло расширение.

Кроме того, Путин напомнил, что возникла американская система противоракетной обороны (ПРО).

«Все это в Европе развивается под предлогом купирования иранской ядерной угрозы», — сказал он.

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