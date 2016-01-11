



vsekazaky.com.ua Меч. Воин должен класть его между собой и собственной слабостью

Помнится, в своё время, когда я пытался составить себе картину политических и общественных настроений в США по вопросу о союзнических отношениях с СССР во Второй мировой войне, моё внимание привлёк вышедший на американский экран в 1943 году фильм «Миссия в Москву». Он был снят по одноимённой книге Джозефа Дэвиса, одного из ближайших соратников и близкого друга Франклина Делано Рузвельта, направленного в 1936 году в Москву в качестве посла и пробывшего там до 1939 года. Дэвис успешно поработал в Советском Союзе и в политической области, и в сфере торгово-экономических связей, но главным итогом его работы стал вклад в изменение общественных настроений в США по отношению к СССР. Сначала книга (1941 год), а потом фильм, создание которого уже непосредственно курировал Рузвельт, были призваны настроить Америку на положительное восприятие нашей страны в качестве союзника не только в войне с Германией и Японией, но и в послевоенное время.

Не буду углубляться в описание фильма, создание которого стало квинтэссенцией подхода Рузвельта к партнёрству со Сталиным в создании справедливого мироустройства; его просто стоит посмотреть. Скажу лишь, что американский президент исходил из того, что партнёров, как и их право на самобытность, надо уважать, а их интересы — реально учитывать. По его указанию в 1944 году Дэвис вновь посетил Москву, где представил снятый по его книге фильм Сталину. Советскому руководителю картина понравилась. Она была выпущена у нас в широкий прокат, а сам этот жест послужил укреплению взаимопонимания между советским и американским руководителями. Их особые отношения сыграли свою положительную роль на завершающем этапе войны, особенно в ходе Ялтинской 1945 года конференции.

«Миссия в Москву» была не единственным голливудским фильмом, благожелательно рисовавшим фигуры и И. В. Сталина, и других советских руководителей, и саму картину жизни в СССР накануне войны. Рузвельт считал важным показать американцам, что это была достойная жизнь и что советский народ будет её защищать всеми способами. То есть будет не просто верным, но сильным союзником. В выпущенных в США в эти же годы фильмах о героическом сопротивлении советских людей нацистской агрессии наши соотечественники предстают красивыми, умными, отважными, благородными людьми. Последний из таких фильмов появился в 1946 году, когда в США уже начинались преследования за «антиамериканскую деятельность», к которой было отнесено всё, что было более или менее дружественным по отношению к СССР. В том числе — и создание фильмов, положительно показывающих нашу страну и наш народ.

Со смертью Рузвельта в апреле 1945 года ситуация резко поменялась. В эти годы была взята линия на изображение России и русских (даже слова «СССР» и «советский» были прочно «забыты») сугубо в негативном, уничижительном, оскорбительном ключе. Менялись президенты, госсекретари, руководители ЦРУ и ФБР, а советские люди, если только они не собирались предать свою родину, неизменно рисовались в таком качестве, которое формировало у американцев отвращение к СССР и страх перед ним, оправдывало стремление уничтожить ненавистного геополитического противника.

В перестроечное и первое постперестроечное время в этот образ были внесены некоторые косметические коррективы, но суть демонстрации «русских» — будь то политиков, военных или простых людей — оставалась той же. Как неизменной оставалась и общая политическая установка американской политической элиты, действующая с 1946 года: «Какую бы политику ни проводило руководство СССР, его существование в принципе несовместимо с безопасностью США». И здесь не надо обольщаться тем, что это было сказано по поводу СССР. Как мы видим по событиям последних лет, такой подход в полной мере относится и к нам, к так называемой «новой» России, хотя она и присягнула «рыночно-демократическому» пути развития и заявила, что не имеет в виду действовать против интересов США на международной арене. Для «приговора» достаточно и простого нежелания слепо следовать в фарватере политики американизации всего и вся на нашей планете.

На эту линию руководство России отвечает заверениями в дружелюбии, в совпадении интересов, в желании установить с США партнёрские отношения в принципе, а в части, касающейся войны с терроризмом, — отношения союзничества. Что нам ждать в ответ на это от американцев? Настроено ли руководство США на такие отношения? Заинтересовано ли в них?

Посмотрим под этим углом зрения на «культовый», как сегодня любят говорить, американский сериал «Homeland». До пятого сезона (вышел на экраны осенью 2015 года) русские в нём не присутствовали. И вот на фоне проблематики Ирака, Афганистана, Сирии, притока мусульманских беженцев в Западную Европу и связанного с этим роста террористической угрозы, то есть самых ключевых событий современной международной повестки дня, они, то есть якобы наши «соотечественники», появляются. Их лица и повадки отвратительны. Они похотливы, жестоки и циничны. Их женщины напоминают «русскую» маньячку «кагэбистку» Розу Клебб из «From Russia with love» модели 1963 года. Они связаны с продажей несовершеннолетних в западноевропейские бордели. Одним словом, звучащее в фильме в отношении них слово «свиньи» им вполне подходит.

Уже сам по себе этот омерзительный образ «русских», как и вовремя привязанное к нему упоминание о российском нефтегазовом секторе, говорят о многом. Ещё более значимой представляется смысловая канва вербовки ими офицера ЦРУ. Ей заявляют, прямо как сделал наш президент в ходе своего недавнего общения с журналистами, что Россия не СССР, что наши страны похожи, что их интересы почти совпадают и что сотрудничество пойдёт на пользу и одной, и другой стороне. На деле же «русские» в «Homeland» как работали, так и работают против США и имеют в виду расширять свои возможности делать это по мере того, как взращенный в результате «сотрудничества» агент будет подниматься по служебной лестнице.

Понятно, что союзники типа тех, какими мы были с США и Великобританией в годы Второй мировой войны, — это не друзья, что они вместе лишь в каком-то крупном, важном для всех деле, но другие цели у них свои, разные. Тем не менее, согласитесь, стараться стать союзниками логично с теми, кого ты, по крайней мере, не выставляешь перед своим общественным мнением в качестве недостойных не то что уважения, а просто общения существ. И уж, во всяком случае, не с теми, кто, как происходит с «русскими» в фильме «Homeland», зная о готовящемся в Берлине теракте с применением химического оружия (понятно, похищенного у Асада), не просто не делится этой информацией со своими американскими и европейскими «партнёрами», но и прямо способствует его осуществлению. Какова цель? Всё очень просто: чтобы Запад «прозрел» относительно угрозы, исходящей от ИГИЛ, и активнее включился вместе с Россией в борьбу с международным терроризмом.

Нет ничего удивительного в том, что мировая премьера этого сериала совпала с серией недружественных нашей стране высказываний западных лидеров, квинтэссенцией которых стало ноябрьское выступление министра обороны США Эштона Картера на военно-политической конференции в мемориальной библиотеке Рональда Рейгана (помните рейгановское определение СССР как «империи зла»?). Американец заявил, что наша страна является «вредителем» на мировой арене, что она бросает вызов международному порядку и что Соединенные Штаты должны противостоять ей с помощью всех средств, в том числе военных.

На мой взгляд, над всем этим стоит серьёзно задуматься. Прежде всего, конечно, в общем политическом контексте, причём не только в ракурсе «партнёрства» в боевых действиях, но и под углом зрения общих перспектив борьбы с терроризмом. В фильме один из американских профессионалов озвучивает мысль, что побороть терроризм в качестве основного оружия исламистских радикалов можно либо за счёт тотального уничтожения всего и вся на подконтрольной им территории, либо, лучше, путём направления на Ближний Восток не менее 200 тысяч учителей и врачей под прикрытием такого же количества солдат. Именно эту перспективу, то есть перспективу большой систематичной работы по искоренению социально-экономических и культурно-политических основ готовности больших масс населения на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Средней Азии присоединяться к действующим под исламистскими лозунгами террористическим структурам, думаю, нам надо иметь в виду. Проблема, однако, в том, что «Россия — это не СССР» и что, когда до этого дойдёт дело, а оно обязательно дойдёт, мы при проводимой сегодня у нас в стране политике в сфере культуры, образования и здравоохранения, в социально-экономической области привлекательными партнёрами в такой программе быть не сможем.

И в заключение ещё об одном, уже преимущественно нашем внутреннем моменте, связанном с фильмом «Homeland». Как известно, в этом году на российские экраны вышел внешне адаптированный к нашим реалиям, но внутренне абсолютно чуждый нам по духу повтор этого сериала под названием «Родина». Судя по всему, имеется в виду снимать его продолжение. Мне уже приходилось писать о чуждом нам характере заложенных в него смыслов. В обсуждаемом сегодня контексте, однако, важно другое: что договор с нашими телевизионщиками заключался как раз в то время, когда в сериал планировалось ввести этих «русских» негодяев и все связанные с ними враждебные России смыслы. Как, интересно, наши кинематографисты перенесут этот «русский» сюжет в свой опус? Зеркально сделают американцев такими же уродами? Утрутся и просто исключат? Или в надежде на «союз» сделают американцев верными и умными партнёрами?