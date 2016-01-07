В мире финансов царит смятение. Стоило Федеральной резервной системе США объявить 16 декабря о постепенном увеличении ставки рефинансирования, как нефть покатилась вниз, потянув за собой рубль, юань и другие региональные валюты, прямо или косвенно связанные с долларом. Пока процентная ставка по доллару поднялась с 0,25% до 0,5%. Однако этого оказалось достаточно, чтобы его курс вырос до 75 рублей, а нефть марки Brent упала до $34,38 за баррель. Напомним, что еще 15 декабря, за день до заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, Brent стоила $38,52 за баррель. Этого падения следовало ожидать, поскольку дорогой доллар будет неизбежно выкачивать ликвидность с азиатских рынков — инвесторы возвращаются в безопасную американскую гавань, заново кредитуя ипотеку, образование, нефтяную отрасль и оборонно-промышленный комплекс, который обещает неплохие барыши и госзаказы. Не исключено, что в ближайшие два года нефть опустится до $20 за баррель. И причиной тому будет опять американский регулятор, который не планирует останавливаться на достигнутом — в конце 2016 года процентная ставка может с легкостью перевалить за 1%.

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Россия оказалась в патовой ситуации — рубль слабеет под давлением дорогого доллара и дешевеющей нефти, что в конечном итоге обваливает национальные валюты Армении, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Валютные регуляторы не только вводят ограничения на обмен валюты, закрывая зачастую пункты обмена, но и значительно занижают курс рубля, превращая саму конвертацию в затратную и пустую для граждан затею. Первый удар пришелся на тех, кто получает зарплату в рублях. А таковых насчитываются миллионы. Против них и их семей срабатывает экономический закон Грешема-Коперника, который гласит: «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие». Дополнительной нагрузкой на жителей России ложатся короткие и дорогие кредиты, которые препятствуют развитию масштабных инфраструктурных проектов. В ответ Центробанк РФ только разводит руками, списывая все на внешнюю конъюнктуру. Но ведь именно валютный регулятор определяет стоимость и количество денег в экономике, которых нам катастрофически не хватает.

Министерство экономического развития ждет для 2016 года инфляции менее 10%, но товары на прилавках подорожали на 20% и более. Чтобы это понять, достаточно сходить за продуктами в магазин или купить билет для проезда на общественном транспорте. Пришло время ставить честные вопросы и получать на них ответы. Либеральная мантра сыграла с рублем злую шутку, финансовая система России по-прежнему является придатком долларовой геоэкономики. Парадокс состоит в том, что это происходит со страной, сельское хозяйство которой ежегодно приносит в бюджет $50 млрд. Причем в условиях того, что 40% посевных площадей просто не задействуются. Может и здесь нам мешает «сырьевая игла»? России брошен вызов национального характера: пока самолеты ВКС РФ защищают Родину на дальних рубежах, выполняя героически сложную задачу. Но кто защитит нашу страну от провинциалов и дилетантов?

Последние годы нас часто пугали китайским ренессансом, но даже Поднебесная оказалась на поверку неустойчивой. Чтобы сдержать натиск доллара, Народный банк Китая принялся сбивать курс юаня относительно доллара, доведя его до уровня мая 2011 года — 6.5032, передает газета Times. Оправдывается оценка нобелевского лауреата по экономике, профессора Гарвардского университета Эрика Маскина, который доказывал возбужденной публике, что ввод юаня в корзину валют Международного валютного фонда не означает глобальной конкуренции с долларом, а имеет всего лишь «символическое значение». По его словам, Китаю еще «потребуется более пяти лет, чтобы завоевать доверие инвесторов из США». Слово «доверие» здесь имеет ключевое значение, так как именно оно стимулирует миллионы людей ежедневно вкладываться в государственные облигации США. Дело дошло до того, что на каждое домохозяйство в Китае приходится порядка $2 тыс. То есть речь идет не только о «доверии», но и о «вере» современных китайских буржуа в американскую валюту.

Маскин — убежденный апологет доллара. «Ничто не вечно в мире, но США, по сравнению со многими другими странами, являются относительно безопасным партнером… Будет ли когда-нибудь юань конкурентом доллара? Наверное, но не скоро», — цитирует исследователя агентство Bloomberg. Он беспощаден к Китаю: «Когда весь мир идет к рецессии, люди вкладывают свои деньги в доллар, потому что этот вариант безопаснее остальных. Китай еще недостаточно надежен для инвесторов, чтобы они имели эту уверенность. Посмотрите на девальвацию, значительную девальвацию, которую предпринял Пекин этим летом».

Это только полбеды. По оценке президента группы «Неокон» Михаила Хазина, Китаю необходимо ежегодно вкладывать во внутренний рынок около $2,5 — 3 трлн. Очевидно, что без этих вливаний экономика Поднебесной будет и далее плестись за внутренним рынком США, который может «случайно» наказать КНР за военную или коммерческую активность в Южно-Китайском море. Поэтому девальвация юаня — только временная мера, которая решает краткосрочные задачи стимулирования экономики, но не касается стратегии: дешевая национальная валюта призвана повышать экспорт, но не совсем подходит для инвестиций внутри страны. Экономический советник МВФ Мори Обстфельд бьет тревогу, сетуя на замедление темпов роста в КНР, которые вынуждают китайский регулятор удешевлять курс национальной валюты. «Экономика Китая замедляется на фоне перехода инвестиций и производства в сферы потребления и услуг. Глобальное внешнее воздействие ослабляет КНР через уменьшение импорта и снижение спроса на сырьевые товары. Масштаб этого процесса превысил наши ожидания», — приводит слова Обстфельда официальный сайт МВФ. Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард высказала аналогичные опасения, объяснив их ростом курса доллара.

2016 год должен многое прояснить. В США доллар подорожал на 20%, вызвав лавину критики в адрес Федрезерва. За 102 года существования этого института десятки людей сделали себе имидж на его критике, они угрожают регулятору национализацией, за что получают от простых американцев места в Сенате и Палате представителей. Некоторых народная поддержка сделала даже пожизненными президентами — достаточно вспомнить Франклина Рузвельта. Нам в России может пригодиться иностранный опыт, но при одном условии: если мы научимся критиковать не личность или институт, а его политику.