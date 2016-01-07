



ulb.ac.be Спутники юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто

Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — четыре спутника Юпитера 7 января 1610 года открыл Галилео Галилей. Одновременно с ним это сделал другой астроном — немец Симон Мариус. Он, кстати, и дал спутникам имена

Однако вышло так, что первооткрывателем мир считает Галилея, сохраняя при этом за небесными телами названия, присвоенные другим ученым. Впрочем, считается, что в Вавилоне и Древнем Египте знали о четырех спутниках Юпитера: в мифологии у планеты четыре сына или четыре пса.

Ту ночь, когда он, посмотрев на звезды в телескоп, обнаружил неизвестные светила, Галилей описал в своем труде «Звездный вестник». И вскоре стал научной иконой Европы: книгой зачитывались, в честь ученого слагали оды, сравнивали его с Колумбом. Возникла даже мода на телескопы, вельможи стремились их приобрести, чтобы следить за жизнью небесных странников. Впрочем, «луны Юпитера», как еще называют эти крупнейшие спутники планеты, можно разглядеть и в обычный бинокль. Чего не скажешь о других спутниках этой планеты, которых на сегодня известно аж 67! Но чтобы их открыть, человечеству понадобилось несколько веков и мощная техника — полтора десятка были обнаружены в 70-е годы прошлого столетия с помощью наземных систем и космического аппарата «Вояджер-1», а к началу нового тысячелетия благодаря телескопам нового поколения стали известны остальные.

astronet.ru Извержение вулкана Прометей на Ио

В конце 1995 года межпланетный зонд «Галилео» добрался до Юпитера и удивил астрономов. На спутнике Юпитера Ио были зафиксированы действующие вулканы. Никто не думал, что покрытая льдом Ио сохранила вулканическую деятельность. На Ганимеде увидели следы выбросов гейзеров. А на Европе подо льдом плескалась вода, сквозь которую проглядывали какие-то конструкции, напоминающие трубы, тоннели и эстакады.

«Туннели то переплетаются между собой, словно макароны в кастрюле, то прорезают поверхность луны, как по линейке, — цитирует радио Комсомольская правда одного из ученых, профессора Родионова. — Сооружения высотой от 100 до 300 м тянутся по поверхности порой на сотни, даже тысячи километров. С помощью компьютерной обработки, сложную систему коммуникаций удается различить даже под 120-метровыми наростами снега и льда».

earth-chronicles.ru Загадочная Европа

В космических планах России — подготовка к полету на один из спутников Юпитера после 2020 года. Первоначально был совместный с ЕКА проект полета на Европу — наименьший из «галилеевых», но один из самых крупных спутников в Солнечной системе. Затем планы, вроде бы, изменились: Европа пошлет свой аппарат в 2022 году, а Россия в 2023 — к Ганимеду. Это будет два исследовательских зонда — посадочный и орбитальный, которые доберутся до Юпитера через шесть лет, а ещё через полтора-два года выйдут на орбиту вокруг Ганимеда. Полет будет проходить по комбинированной баллистической схеме, включающей четыре гравитационных маневра у Венеры и Земли на гелиоцентрическом этапе миссии, и завершающийся целым каскадом таких маневров около юпитерианских лун. Отдельную сложную задачу представляет посадка на Ганимед, сообщает пресс-служба ИКИ РАН, отвечающего за проект.

Оба «галилеевых» спутника — и Европа, и Ганимед — привлекают астрономов. Европа состоит из силикатных пород, в ее центре находится железное ядро. Ледяная оболочка планеты такая гладкая и блестящая, что специалисты предполагают наличие подледного океана и, возможно, каких-то живых микроорганизмов в водной среде. Ганимед — самый большой спутник Юпитера — интересен по той же причине, что и Европа: под его ледяной поверхностью может скрываться жидкий океан, что не исключает существование жизни. Беда в том, что получить ответ на этот вопрос удастся не скоро: спутники Юпитера находятся так далеко от Земли, что запущенные аппараты могут достичь цели не раньше 2030 года.

Галилео Галилей, обнаруживший 4 спутника Юпитера с помощью созданного им самим телескопа, был потрясен своим открытием:

«Но что значительно превосходит всякое изумление и что прежде всего побудило нас поставить об этом в известность всех астрономов и философов, — пишет он в своем труде «Звездный вестник», — заключается в том, что мы как бы нашли четыре блуждающие звезды, никому из бывших до нас неизвестные и ненаблюдавшиеся, которые производят периодические движения вокруг некоторого замечательного светила из числа известных, как Меркурий и Венера вокруг Солнца, и то предшествуют ему, то за ним следуют, никогда не уходя от него далее определенных расстояний. Все это было открыто и наблюдено мной за несколько дней до настоящего при помощи изобретенной мной зрительной трубы по просвещающей милости божией».

vakul.ru Телескоп Галилея

Тайны мироздания — то, что манит ученых. Тогда, при жизни Галилея, и теперь — когда появилась мощная оптика и космические аппараты, способные сделать далекий космос не только видимым, но и осязаемым. Возможно, Европа, Ганимед, Ио и Каллисто, которые в 1610 году увидел Галилей в свой телескоп, когда-нибудь перестанут быть такими далекими и откроют человечеству свои секреты.

Жизнь автора открытия сложилась драматично. В 1632 году вышла в свет книга Галилея «Диалог». Она была написана не на латыни, а на общедоступном простому люду итальянском языке в форме диалога между сторонниками и противниками гелиоцентрической теории Коперника, которую осудила церковь. В 1616 году даже издали специальный декрет против этой теории. В «Диалоге» Галилей пишет об этом:

«Некоторые безрассудно утверждали, что декрет явился результатом не трезвого исследования, но недостойной злобы; поговаривали даже, что виновникам его, как совершенно невежественным в астрономических вопросах, не следовало бы своими поспешными запрещениями обрезывать крылья мыслящих умов». Далее он обещает опровергнуть этих «некоторых».

В действительности, хотя в книге нет авторских выводов, сила аргументов в пользу системы Коперника говорит сама за себя. Церковь сочла отстаиваемую ученым точку зрения о гелиоцентрической модели мироздания еретической. Суд инквизиции заставил Галилея подписать отречение от своих взглядов. Он не был сожжен на костре, но до конца дней своих жил под надзором. Существует легенда, что после суда Галилей произнес — «И все-таки она вертится». А в одном из писем другу он сообщал о намерении анонимно опубликовать трактат в защиту своей позиции. Планам ученого было не суждено осуществиться — он умер, причем, Папа Римский запретил воздавать ему почести, хоронить в семейном склепе и ставить памятник. Но этот памятник есть — он в удивительных открытиях Галилея, в том числе и в тех четырех спутниках Юпитера, которые астроном однажды ночью увидел в свой телескоп.