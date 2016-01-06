Обострение отношений между Саудовской Аравией и Ираном будет иметь серьезные последствия для всего Большого Ближнего Востока, включая Закавказье. Вплоть до возникновения нового военного противостояния. При этом эти события могут затронуть Азербайджан, которому по многим причинам придется делать нелегкий выбор. По мнению генерал-лейтенанта Вооруженных сил Турции в отставке Эрмагана Кулоглу, в исламском мире как факт следует воспринимать внутриконфессиональную поляризацию (шииты и сунниты), которая проецируется на огромный регион. Во-вторых, существует так называемый шиитский мусульманский блок или коалиция во главе с Ираном (ее поддерживают Россия и Китай), который ориентирован на борьбу с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Ему противостоит так называемый исламский альянс или «союз 34», возглавляемый Саудовской Аравией, за которой стоят США и страны Европы. Кулоглу не исключает того, что в случае, если кризис в отношениях Саудовской Аравии и Ирана перерастет в открытый военный конфликт, ряд стран, защищая свои собственные интересы, могут стать его участниками.

thedayx.ru Черная дыра в океане

Азербайджан находится в стратегическом союзе с Турцией, которая вошла, помимо возглавляемой США международной коалиции, еще и в «союз 34». Саудовская Аравия пригласила вступить в эту коалицию и Баку. В связи с этим вопросом состоялась телефонная беседа между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Как сообщил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, «в настоящее время этот вопрос рассматривается», поскольку «как государство, пострадавшее от терроризма, Азербайджан категорически осуждает терроризм в любой его форме и проявлении», открыто намекая на карабахский конфликт.

Однако ход событий поставил Азербайджан в очень затруднительное положение. Когда Турция сбила российский бомбардировщик и Москва обвинила Анкару «в пособничестве международному терроризму», Баку оказался перед первым серьезным выбором: удастся ли в сложившейся ситуации поддержать на прежнем уровне отношения с Москвой, не теряя при этом стратегическое партнерство с Турцией. Полагаем, что перспективы российско-азербайджанского сотрудничества следует рассматривать в контексте формирующейся геополитической ситуации, возможностей использования или неиспользования Россией азербайджанского фактора в своих интересах.

Сейчас, когда испортились отношения между Саудовской Аравией и Ираном из-за казни шиитского проповедника Нимр ан-Нимра, после (по выражению одного из бакинских экспертов) «разворота президента США Барака Обамы в сторону Ирана», что стало «полной неожиданностью», Баку вновь оказался перед выбором, с кем быть в данной ситуации: оставаться в негласном альянсе с Эр-Риядом и гласном с Анкарой или начать дистанцироваться от этих альянсов. Но куда? С юга давит с нарастающей силой иранский фактор, порождая непредсказуемую перспективу развития событий.

Турция уже начала дипломатические маневры. Первоначально она предприняла попытку развернуть войска в северном Ираке, но нарвалась на решительный протест Багдада, который пригрозил ответными мерами военного характера. Его поддержали Вашингтон, Москва и Тегеран. МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с нарастающим конфликтом в отношениях Саудовской Аравии и Ирана, призвав обе страны к спокойствию и возврату к «дипломатическому языку». Это означает, что Анкара попытается воздержаться от активных действий в составе саудовской коалиции, создавая внутри нее серьезную трещину.

В свою очередь, Баку, демонстрирующий «военную решительность» на карабахском направлении, дает понять (пока на уровне экспертного обсуждения проблемы), что оценивает ирано-саудовское противоречие как внутриконфессиональное. Поэтому, будучи «светским государством», Азербайджан не желает «руководствоваться религиозными приоритетами». Однако ранее при определенных условиях и обстоятельствах Баку позиционировал себя как исламское государство, теперь же он подчеркивает свою светскость. В этой связи политолог Фикрет Садыхов, утверждая, что «поддерживать одну из сторон автоматически означает враждебные отношения с другой, а это вряд ли входит в наши стратегические интересы», призывает официальный Баку «сделать все необходимое, чтобы этот конфликт не дошел до формата широкомасштабного пожара на Ближнем Востоке».

Тем временем главный эксперт Американо-азербайджанского фонда содействия прогрессу Алексей Синицын отмечает, что этот «взрыв» был ожидаем не только в контексте шиитско-суннитского противостояния, уходящего в далекое прошлое, но и в контексте конкуренции двух очень крупных региональных игроков, претендующих на роль ближневосточного «центра силы». И вот время для него пришло. Если так, то выходит, что Баку, ожидая быстрого перемещения фигур на «шахматной доске» Большого Ближнего Востока, действовал сознательно, пытаясь что-то выиграть в этой «игре», либо совершил серьезную ошибку стратегического уровня, поскольку утратил возможности для разнопланового дипломатического маневра, превратился в заложника ситуации, формируемой Турцией и Саудовской Аравией. К тому же Баку удивлен реакцией Москвы на саудовско-иранские осложнения, которая мало чем отличается от реакции Запада, что открывает «окно возможностей» для Вашингтона, Брюсселя, Москвы и Тегерана. В такой ситуации Анкара и Эр-Рияд не могут разыграть новую «карту» на Ближнем Востоке и в Закавказье.

Историки еще долго будут ломать голову над тем, как удалось новым лидерам Азербайджана, декларируя так называемую многовекторность внешней политики, затащить страну на ближневосточное поле, где идет борьба между внешними и региональными силами, имеющими абсолютно разные идеологические воззрения и геополитические цели. Не случайно некоторые российские эксперты (пока еще не публично) говорят, что не удивятся, если ДАИШ открыто выступит на стороне коалиции во главе с официальным Эр-Риядом, заявив о своем присутствии в Азербайджане. Тогда Россия и Иран — союзники по антитеррористической коалиции — должны будут решать судьбу Азербайджана. Так что сегодня, как справедливо отмечает российский военный политолог Александр Перенджиев, Баку, подобно греческим аргонавтам, придется «проделать путь между Сциллой и Харибдой и продемонстрировать дипломатическое умение проявлять гибкость и дальновидность», если, конечно, эти качества бакинская дипломатия уже не утратила.