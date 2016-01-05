Сегодня одному из крупнейших послевоенных прозаиков Фридриху Дюрренматту исполнилось бы 95 лет. Он скончался в 1990 году, Свои произведения он завещал государству при условии, что будет создан национальный литературный архив. И в 1991 году Швейцария открыла такой архив. В Невшателе, где прошла большая часть его жизни, в 2000 году начал работу Центр Дюрренматта.

vev.ru Фридрих Дюрренматт. 1986. Фото Роберта Любека

В Советском Союзе, а сейчас и в России, Дюрренматт широко известен как драматург. Его пьеса «Визит старой дамы» в СССР была одной из наиболее «репертуарных». И остается таковой по сей день. А роль главной героини — Клары Цаханассьян — мечта многих актрис. В экранизации пьесы ее блистательно сыграла Екатерина Васильева. Наверное, было бы упрощением видеть в сюжете «Визита старой дамы» только любовную историю, закончившуюся «страшной местью» преданной и покинутой женщины. Ведь Фридриха Дюрренматта не случайно часто сравнивали с Бертольдом Брехтом, и антифашистская направленность этого произведения достаточно очевидна.

«Психология лавочника», который не видит ничего дальше личного благополучия, не важно какой ценой оно получено — пусть даже за счет предательства и смерти ближнего — то чем умело воспользовалась миллионерша Клара Цаханассьян, чтобы наказать Альфреда Илла, предавшего и оклеветавшего ее в юности. Именно «психология лавочника» является основой для «расчищения пространства» в человеко ненавистнических теориях. Надо только показать сытую перспективу, втянуть людей в общее сумасшедствие и указать на того (или тех), кто не дает дороги к благополучию. Общего врага. Поэтому образ Альфреда Илла — во многом, собирателен. А в послевоенной Европе, когда была написан «Визит старой дамы,» не только были свежи раны после «коричневой чумы», но и уже цвели ее новые ростки. Ведь клубни окончательно не были выкорчеваны.

Цитата из т/ф «Визит дамы», реж. Михаил Козаков. 1989. СССР Екатерина Васильева в роли Клары Цаханасьян

И еще. О любви ли эта пьеса? И о любви, и об ответственности за тех, кого приручили. И предостережение. Не ждет ли некоторых из нас в самый благополучный момент спокойной старости «визит дамы» или «господина», когда надо будет ответить за подлость и предательство. Наверное, в этом тоже секрет долголетия «Визита старой дамы», множества экранизаций этого произведения. Одна из последних снята в современной Эстонии. Случайно ли?

Антифашизмом и призывом к ответственности пронизано еще одно хорошо известное в нашей стране произведение Фридриха Дюрренматта «Подозрение». Именно по нему был снят в 1971 году остросюжетный фильм «Последнее дело комиссара Берлаха». По сюжету неизлечимо больной комиссар швейцарской полиции Ганс Берлах узнаёт, что за личиной преуспевающего цюрихского врача Фрица Эменбергера скрывается нацистский врач — садист доктор Неле.

Проводивший ужасные опыты над людьми Неле не только жив, но и продолжает свои «эксперименты» в самом центре Европы. Смертельно больной Берлах начинает расследование, сам приезжает в клинику Эменбергера и убеждается, что там проходят операции без наркоза, как и в период нацистского прошлого Эменбергера. Сам Эменбергер, зная, что старый комиссар не вынесет такого хирургического вмешательства, признается, что он и есть врач-садист, за несколько часов накануне операции. И здесь снова возникает «человек из прошлого», бывший пленный по прозвищу «Гулливер», который вместе с друзьями комиссара не дает случиться последнему злодеянию Эменбергера-Неле.

Цитата из т/ф «Последнее дело комиссара Берлаха», реж. Василий Левин. 1972. СССР Светлана Корошко

Вот, к примеру, известный журналист Форчиг, который за поездку в Париж, на Новый год согласился дать в своей газете разоблачительный материал об Эменбергере. И был убит в своей квартире еще до выхода этого материала. Опять же в центре демократической Европы. Или почему ни у кого не вызывало вопросов до вмешательства Берлаха такое обстоятельство: в клинику Эменбергера могли лечь только очень состоятельные люди, а живыми выходили единицы. Один раз родственники умершего больного обратились в суд, но вдруг выяснилось, что им оставлено наследство в разы превышавшее финансовое состояние покойного. Ганс Берлах — герой-одиночка? Тоже типично для многих произведений того периода, и других авторов.

И особо отметим, что создавший образ Ганса Берлаха в фильме по произведению Фридриха Дюрренматта «Подозрение» великий актер Николай Симонов был сам смертельно болен. Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием и знал, что дни его сочтены. Но блестяще выполнил свой человеческий и профессиональный долг — поведал миру о страшной опасности.

За рубежом и в России хорошо известны и другие произведения Фридриха Дюреннматта: «Ромул Великий», «Физики» — пьеса, сюжет которой навеян опасностью третьей мировой войны, «Слепой», «Писание гласит», «Судья и его палач», «Ангел приходит в Вавилон» и другие. Отметим, что Фридрих Дюрренматт долго колебался при выборе профессии, кем ему быть: писателем или художником. Потому и иллюстрации к своим произведениям часто рисовал сам.

Критики отмечали, что, несмотря на близость творчества Фридриха Дюрренматта произведениям Бертольда Брехта, у последнего в финале, к примеру, пьесы о Галилее торжествует разум. У Дюрренматта современный мир ассоциировался с сумасшедшим домом, где врач — не исцелитель, а самый безумный. А еще литературоведы пишут, что личная жизнь Фридриха Дюрренматта не была богата на события. Но его отличало обостренное чувство беспокойства за судьбу человечества. стремление к справедливости. А эти ценности вечны.

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