Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими заявил, что отношения с Ираном будут восстановлены, когда последний прекратит «вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе в наши собственные». Но примет ли такие условия общего типа Тегеран, если учитывать его политику в отношении Ирака и Сирии, где ставка делается на правительства, близкие к шиитским партиям? Тем более что раньше Саудовская Аравия вместе с США пытались сдержать усиление Ирана, а сегодня после подписания венских документов по ядерной программе с Тегерана снимаются санкции и он выводится из международной изоляции. Помимо того, в Эр-Рияде с удивлением обнаружили, что так называемое арабское пробуждение, в котором саудовцы принимали активное участие, привело к ослаблению влияния союзников США, Турции и Саудовской Аравии, а больше всех дивиденды получил как раз Иран. Добавим и то, что ведущаяся более 30 лет между Западом и Ираном экономическая, психологическая и пропагандистская война, в которой Саудовская Аравия принимала самое прямое участие, по факту привела к тому, что Ирак и Афганистан стали шиитскими государствами, Иран вот-вот окажется полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и это уже позволит ему рассчитывать на поддержку таких союзников, как Россия и Китай. Именно в этом Саудовская Аравия начинает усматривать главную угрозу для себя, хотя рефлекторно продолжает действовать в отношении Ирана с позиции силы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, что ранее Саудовская Аравия объявила о казни 47 человек, в том числе и шиитского проповедника Нимра аль-Нимра. Это вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей, вылилось в массовые протесты, после чего на посольство Саудовской Аравии в Тегеране было совершено нападение. Эр-Рияд заявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном, а вслед за ним последовали еще две страны — Бахрейн и Судан. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) понизили дипломатические отношения с Ираном до уровня временных поверенных в делах. Некоторые эксперты считают такое развитие ситуации неблагоприятным для Тегерана, учитывая вероятность присоединения к саудовцам других стран, входящих в так называемую исламскую коалицию. Однако есть и те, которые заявляют о вероятности распада этого союза, созданного недавно Саудовской Аравией. В этой коалиции числятся 34 страны, в том числе — Катар, Иордания, Египет, Турция и Пакистан, но отсутствует Иран.

Обозначим важные нюансы. Во-первых, уже сформированы две международные коалиции — американская, юридически оформленная, в состав которой входят более 60 государств, включая и Саудовскую Аравию, и вторая, состоящая из России, Ирана, Сирии и Ирака, юридически не оформленная. Обе они в качестве главного врага называют ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России). Что же касается саудовской коалиции, то, по словам министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда, она намерена вести борьбу не только с главной террористической угрозой в мире, ДАИШ, но и осуществлять «защиту исламской нации от ужасов, исходящих от террористических групп и организаций, которые несут смерть, коррупцию и которые стремятся терроризировать невинных». То есть борьба с ДАИШ выставляется в качестве локальной задачи, а Эр-Рияда обозначает себя в качестве главного защитника интересов всего исламского мира, а не только арабов, чем занимается, например, Лига арабских государств.

Влиятельная в арабском мире газета Asharq al-Awsat приводит заявление бен Салмана, который подчеркнул, что «в Сирии и Ираке мы будем координировать свои действия с международной коалицией». В свою очередь, глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр уточнил: «Это не суннитская и не шиитская коалиция, это антитеррористическая коалиция. Все действия будут обсуждаться ее членами в индивидуальном порядке. Поддержка будет заключаться в обмене информацией и подготовке войск, а также военном вмешательстве, если это потребуется. Ничто не исключено». Но если это так, то почему в саудовскую коалицию был приглашен Баку, а не Тегеран, и почему в нее не вошли Сирия и Ирак — страны, которые активно борются против терроризма?

В Москве внимательно наблюдают за развитием ситуации. МИД России выступил с заявлением, в котором отмечается, что нападения на иностранные дипломатические представительства не могут рассматриваться как законное средство протеста и выражения политических взглядов, отметив также обязанность для стран пребывания «обеспечить полную безопасность аккредитованных в них посольств и консульств в соответствии с известными международными конвенциями». В то же время Москва готова выступить в качестве посредника в налаживании отношений между Эр-Риядом и Тегераном. По словам высокопоставленного источника в МИД РФ, которого цитирует РИА «Новости», «у нас есть кредит доверия и от иранцев, и от саудовцев», а «предложение (о посреднической роли — ред.) есть уже давно, мы предлагали на российской территории провести такие встречи по инициативе министра иностранных дел РФ».

Вашингтон также призвал Эр-Рияд и Тегеран к дипломатическому диалогу, «чтобы успокоить напряженность». Так Саудовской Аравии дают понять, что эпоха ее доминирования на Ближнем Востоке завершилась и ей уже серьезно придется считаться с новым статус-кво в регионе. В остальном ничего непредсказуемого не происходит, потому что в основе нынешнего конфликта лежат давние исторические противоречия, которые будут давать о себе знать еще длительное время.