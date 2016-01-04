



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Украина за 22 месяца смогла провести реформы, аналогичные тем, на которые Польша потратила 14 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в традиционной программе «10 минут с премьер-министром», которая вышла в эфир 3 января.

«Четырнадцать лет Польша проводила сложные реформы — такие же, которые мы провели за последние 22 месяца. И в результате этих реформ Польша не просто стала членом Европейского Союза, а одним из самых сильных членов ЕС с развитой экономикой. Это наш путь, и мы пройдем этот путь», — сказал украинский премьер.

Также Яценюк пообещал, что 2016 год станет «годом евроинтеграции» для Украины.

«Еще очень много работы впереди. Сложной, но правильной работы, для того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. Для того, чтобы наши граждане чувствовали себя как достойные члены большой европейской семьи. И это наша совместная работа. Совместная работа каждого гражданина страны. Совместная работа правительства и парламента. Совместная работа всей украинской нации, которая является европейской нацией. Потому что Украина — это Европа», — сказал Яценюк.

Читайте подробнее: Яценюк: Украина уже провела реформы, которые Польша делала 14 лет

Транзит российского газа через территорию Украины за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9% и составил 67,1 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз», обнародованном 4 января, передает корреспондент ИА REGNUM

По данным украинского оператора, транзит российского газа в ЕС за отчетный период составил 64,2 млрд куб. м, в Молдавию — 2,9 млрд куб. м.

Вместе с тем, в «Укртрансгазе» отметили, что по итогам декабря 2015 транспортировка газа выросла на 57,4% (на 2,5 млрд кубометров) по сравнению с декабрем 2014 года — до 6,7 млрд кубометров.

Читайте подробнее: Транзит российского газа через Украину в 2015 г. составил 67,1 млрд кубов

Эксперты дают самые неутешительные прогнозы и на 2016 год, а основная причина сокращения потребления продовольствия в стране ― его дороговизна в сопоставлении с доходами населения, отмечает лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук. В 2015 году из-за роста цен украинцы снизили потребление продуктов питания на 16−32%, а в 2016 году эксперты прогнозируют дальнейшее удорожание продовольствия.

Об этом в своем блоге пишет украинский политик, лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.

По словам политика, объемы продаж продовольственных товаров в розничной сети за 9 месяцев 2014 года и тот же период 2015-го значительно сократились по всем основным составляющим продуктовой корзины. Так, по данным аналитиков, потребление мяса и птицы снизилось на 16%, рыбы — на 33%, растительного масла — на 25%, круп — на 28%, муки — на 32%, овощей — на 20%.

«Как видим, потребление основных продуктов питания в стране всего за год снизилось на 16−32%. Что же ожидает украинцев дальше ― в 2016 году? Эксперты дают самые неутешительные прогнозы. Основная причина сокращения потребления продовольствия в стране ― его дороговизна в сопоставлении с доходами населения», — отметил лидер «Украинского выбора».

Читайте подробнее: В 2015 г. украинцы катастрофически снизили потребление продуктов питания

С момента вступления Украины в зону свободной торговли с Европейским Союзом «огромного наплыва» европейских товаров на украинский рынок не будет, заявляет заместитель министра экономического развития и торговли Украины — Торговый представитель Украины Наталия Мыкольская.

«Минэкономразвития совместно с Нацбанком Украины разработали прогноз развития украинского рынка после вступления в силу Соглашения о ЗСТ с Евросоюзом. Согласно нашим данным, обвала рынка отечественных товаров и огромного наплыва европейских товаров не будет», — приводит слова Мыкольской пресс-служба правительства Украины.

По словам чиновника, на этот процесс влияют сразу несколько сдерживающих факторов.

«Во-первых, это девальвация гривны, которая означает, что наш товар дешевле, а значит, конкурентоспособный. Во-вторых, постепенное внедрение нулевых ставок: мы не обнулим все пошлины сразу — только 70% всех товаров импорта из ЕС будут иметь нулевые ставки, для остальных товаров будут действовать переходные периоды или режимы ограничений», — объяснила она.

Мыкольская уточнила, что введение нулевых ставок с 1 января 2016 года состоялось для следующих групп товаров: промышленные, сельскохозяйственные и товары перерабатывающей и пищевой промышленности.

Читайте подробнее: Киев: «Огромного наплыва» европейских товаров на Украине не будет

По итогам 2015 года количество зарегистрированных продаж новых легковых автомобилей на Украине упало относительно предыдущего года на 52% и составило 46.546 авто.

Соответствующую статистику сегодня, 4 января, обнародовала ассоциация «Укравтопром», передает корреспондент ИА REGNUM

«Начался 2015 год с очень низкого старта, в январе было продано лишь 2 597 новых легковых автомобилей. К сожалению это был не самый плохой показатель. После незначительного роста в феврале (2 924 авто.), продажи в марте обвалились до рекордно низкой отметки в 2.259 шт.», — напоминают в ассоциации.

«Во втором квартале спрос на новые автомобили немного вырос и оставался стабильным. С апреля по июнь было зарегистрировано реализацию 9 423 авто. В июле произошел резкий скачок продаж — до 5 344 авто (+58% к июньскому показателю). Однако, даже несмотря на то, что рынок предыдущего года в третьем квартале проходил свою нижнюю фазу, этот скачок не смог достичь результата годичной давности, отставание составило более 21%. В августе рынок снова ушел в минус, было продано 3 464 автомобилей, и разрыв с показателем прошлого года увеличился до 46%», — информирует «Укравтопром».

Читайте подробнее: В 2015 г. продажи легковых авто на Украине упали на 52% по сравнению с 2014

Среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ с наступлением сильных морозов составляет порядка 125 млн кубометров, а закачивается лишь 18 млн

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 26 декабря по 2 января сократились на 4,6%, или на 663 млн кубометров, и составили 13,752 млрд кубометров топлива.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», обнародованные 4 января.

По данным компании, среднесуточный объем отбора газа из подземных хранилищ с наступлением сильных морозов составляет порядка 125 млн кубометров. Для сравнения — это на 50% выше показателей последней недели декабря.

Читайте подробнее: Украина из-за морозов резко повысила уровень отбора газа из ПХГ

На фоне разрастающегося экономического кризиса на Украине продолжаются военные действия.

Украина в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН намерена добиваться принятия решения о вводе миротворцев на Донбасс. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью «Апострофу».

«У нас есть определенный план действий, и мы знаем, что будем делать в первую очередь. Так или иначе, это будет связано с ситуацией в Донбассе. А именно — в контексте возможного развертывания миротворческой миссии на востоке Украины», — сказал Ельченко.

При этом он подчеркнул, что в ближайшей перспективе такое решение вряд ли будет принято. Но, по крайней мере, инициировать официальное обсуждение необходимо.

«Даже если нам удастся добиться согласия на рассмотрение этой темы в рамках Совета безопасности, нам нужно будет пройти еще очень долгий путь… Для начала нам необходимо хотя бы запустить переговорный процесс по этому вопросу в рамках ООН», — сказал Ельченко.

Кроме того, дипломат уверен, что Российская Федерация применит право вето против возможного решения СБ ООН о вводе миротворческого контингента в Донбасс. Но и на такой случай в Киеве прорабатывают несколько вариантов действий. При этом против ввода миротворцев в СБ ООН выступает не только Москва.

Читайте подробнее: Киев: Мы намерены запустить в ООН диалог о миротворцах в Донбассе

На Луганщине вдоль линии соприкосновения ВСУ проводят активную разведдеятельность с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сегодня, 4 января, заявил замначальника штаба Корпуса Народной милиции ЛНР, полковник Игорь Ященко, передает корреспондент ИА REGNUM

По его словам, украинские войска продолжают переброску тяжелой техники к линии соприкосновения.

«Украинская сторона усилила разведывательную деятельность с применением беспилотных летательных аппаратов и ДРГ. ВСУ продолжают пользоваться перемирием и стягивать тяжелое вооружение и личный состав к линии соприкосновения, оборудовать огневые и оборонительные позиции, проводить дообеспечение своих подразделений боеприпасами», — сказал Ященко.

Он заверил, что в Донбассе сохраняется «стабильно напряженная» военная обстановка. При этом Ященко отметил, что в рядах ВСУ зафиксированы случаи массовой заболеваемости пневмонией и прочими недугами.

«По распоряжению военно-гражданской администрации Станицы Луганской из центральной районной больницы в срочном порядке выписали всех больных из числа гражданского населения. Это связано с тем, что в рядах ВСУ с наступлением холодов в связи с неудовлетворительными условиями мест размещения и временного проживания личного состава, а также отсутствием необходимого теплого обмундирования и медикаментов, значительно увеличилась заболеваемость пневмонией, острым бронхитом и ОРЗ», — рассказал Ященко.

Он также проинформировал, что украинские солдаты выражают недовольство не только низким денежным содержанием, но и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки, которая доступна только подразделениям спецназначения и Национальной гвардии.

«Наши подразделения продолжают совершенствовать свою боевые и специальные навыки на полигонах и войсковых стрельбищах невзирая даже на такой мороз, который сейчас установился», — подытожил Ященко.

Читайте подробнее: ЛНР: В рядах ВСУ — массовая заболеваемость пневмонией и другими недугами

Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС) и на 50 процентов с территории Петровского водозабора, который также подконтролен официальному Киеву. Об этом «ЛуганскИнформЦентру» сообщил директор ГУП «Лугансквода» Владислав Чепеленко.

«У них (украинской стороны) поврежден водовод между ЗФС-2 и ЗФС-3 на территории Украины, и он полностью вообще отключен, — говорит директор ГУП «Лугансквода». — Они вообще его остановили, поставки воды к нам нет».

Читайте подробнее: Украина фактически перекрыла подачу воды в ЛНР

На Донетчине резко упала боеготовность ВСУ — из-за пьянства и замерзания военной техники. Об этом 4 января заявил замкомандующего корпусом Министерства обороны ДНР, полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM

«Беспробудное пьянство украинских военнослужащих привело к тому, что они покинули свои посты, вследствие чего военная техника на позициях замерзла. Что подтверждают данные нашей разведки. Все это следствие некачественного обслуживания вооружения в зимнем периоде, а также тяги бойцов ВСУ к алкоголю», — сказал Басурин.

Он опроверг информацию командования ВСУ о том, что украинские войска взяли под контроль стратегическую высоту в районе населенного пункта Новотроицкое (Донетчина).

«Украинское командование в виду постоянного снижения морально-психологического состояния своих военнослужащих и начавшейся 7-й волны мобилизации решило подбодрить бойцов ложными победами. Так, сегодня в украинских СМИ прозвучало, что ВСУ заняло некую высоту под населенным пунктом Новотроицкое. Ответственно заявляю: данный населенный пункт и озвученная высота всегда находились под контролем ВСУ, и никаких побед за последние 25 лет Украина на поле боя не одерживала. Таким образом, несмотря на подготовку ВСУ к боевым действиям, армия Украины находится в упадке: бойцы деморализованы, военная техника не боеготова. При этом провокации и диверсии, проводимые, в том числе иностранными наемниками, продолжают обострять ситуацию на линии соприкосновения. Армия ДНР готова к любым провокациям противника, в том числе к отражению наступательных действий ВСУ», — заверил Басурин.

По его словам, за прошедшие сутки на Донетчине украинские войска пять раз нарушили режим прекращения огня. При этом под обстрел попали позиции ВС ДНР в н.п. Петровское Старобешевского района, Саханка, Заиченко, район аэропорта г.Донецка.

«Противником было выпущено пять мин калибра 82 мм и произведено более тридцати выстрелов из стрелкового оружия, ЗУ и БМП. Разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение личного состава и военной техникой ВСУ в районах: населенного пункта Новоселовка-Вторая, 8 км от линии соприкосновения, зафиксированы одна САУ «Акация» и один танк; населенного пункта Гранитное одна САУ 2С3 «Акация», один танк, два БМП, четыре автомобиля с боеприпасами и два автомобиля с личным составом ЧВК (Латвия); северо-западнее населенного пункта Николаевка, 1,5 км от линии соприкосновения, одна БМП, 11 автомобилей с боеприпасами и личным составом. Данные разведки говорят о стремлении противника к обострению ситуации на линии разграничения и подготовки ВСУ к наступательным действиям. В этой связи противник активизировал разведывательно-диверсионные действия на территории ДНР, которые имеют цели: срыв работы международных миссий на территории республики и нарушение функционирования военной и социальной инфраструктуры», — считает Басурин.

Читайте подробнее: Донецк: Из-за тяги бойцов ВСУ к алкоголю у них замерзла вся военная техника