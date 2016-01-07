



Межпланетная станция «Луна-1» на ВДНХ

На стыке прагматических поисков истины о небе и преклонения перед ним и его загадками всегда появлялись грандиозные сооружения, многие из которых поражают и по сей день. Так созданы египетские пирамиды, Стоунхэндж и многие другие останки древних культур, осведомленность которых во многих науках ставит под сомнение устоявшиеся представления о поступательности и взаимосвязанности прогресса научного и технического.

Вышесказанное верно по отношению к тому, что было за 4000 лет до нас, а еще через 4000 лет то же смогут сказать и о нашей эпохе. В XX веке было столько боли, крови и ужаса, что, казалось бы, его впору объявить началом новых темных веков, и только начало космической эры человечества спасает его от нещадного порицания историками будущего. Как и в древности, люди все еще мечтают о небе, и тысячи лет упорства были не напрасны — мы, наконец, начали его покорять.

В нашей недавней истории покорение космоса оказалось встроено в полномасштабное противостояние двух сверхдержав, каждая из которых по внешним и внутренним соображениям, а еще более — по в полной мере неосознанным причинам не могла позволить сопернику опередить себя ни в одной сфере. Принято считать, что развитие космической отрасли было полностью направляемо нуждами военных, так как они в результате получили революционно новые возможности. Но ведь и календарь произвел революцию в сельском хозяйстве, так надо ли делать вывод, что его изобретали исключительно в интересах, а тем более по заказу египетских виноградарей и землепашцев?

СССР и США отчаянно боролись за первенство в космосе. Плодами этой борьбы явились не только открытия, но и сооружения — космодромы и обсерватории — которые по размеру, монументальности и затраченным ресурсам ничуть не уступают творениям древних мастеров.

Общеизвестными вехами освоения космоса были запуск первого искусственного спутника земли, первый пилотируемый полет, первая посадка на поверхность Луны. Действительно, таковы были знаковые цели, достижение каждой из которых сопровождалось не только вызванным огромной массой новых данных бурлением в научных кругах, но и огромным откликом в массах.

На долгом пути человека к звездам ровно 57 лет назад произошло событие — мало заметное, но очень значимое — советская автономная межпланетная станция «Луна — 1» первой из земных космических аппаратов достигла «окрестностей» Луны. По плану полета, станция должна была собрать данные и с поверхности спутника нашей планеты, но в расчеты вкралась ошибка: не учли время прохождения радиосигнала от земли до аппарата и обратно — и станция пролетела мимо Луны. Казалось бы, миссия была провалена и праздновать нечего, но, пролетев мимо Луны, «Луна — 1» оказалась во власти гравитационного поля Солнца, вышла на его орбиту и стала таким образом первым в истории искусственным спутником нашей родной звезды. «Провал» полета обернулся не только достижением исторического значения, но и позволил получить множество данных, для намеренного сбора которых потребовалось бы снаряжать отдельные экспедиции.

Человек все комфортнее чувствует себя в космосе, все больше разговоров заходит не только об изучении, но и об освоении планет Солнечной системы и их спутников. Все новые и новые технологии появляются благодаря нашему стремлению ввысь, все ближе становится космическое будущее человечества, о котором многим так мечталось. Наступил новый год освоения космоса. Его порядковый номер не так важен. Пожелаем же себе в этом новом году, чтобы каждый провал был подобен провалу «Луны-1», чтобы каждая неудача оборачивалась удачей и чтобы люди по-прежнему с восхищением и интересом смотрели на звездное небо.

Звезда 6 величины зажглась на несколько минут в январском небе 1959 года. Это был эксперимент запущенной 2 января межпланетной станции «Луна-1» по созданию «искусственной кометы». Станция впервые в мире успешно достигла ее окрестностей и выпустила облако паров натрия. Оранжевое свечение увидел весь мир и благодаря ему смог наблюдать АМС «Луна-1» с Земли.

Это был первый успешный запуск станции «Луна» после четырех неудачных попыток, строго засекреченных и оставшихся тайной для разведки США — конкурента Советского Союза в битве за космос. Длина станции «Луна-1» (ее также называли «Мечта») составляла 5,2 метра. Диаметр самого спутника — 2,4 метра. Масса: 650 кг. Скорость аппарата достигала 11,2 километров в секунду — это вторая космическая скорость для Земли. На траекторию полета к Луне станцию выводила ракета-носитель «Восток-Л». Она промахнулась и прошла в 6000 км от поверхности планеты. Тем не менее у Солнца появился искусственный спутник, родом из СССР. «Луна-1» вышла из сферы действия земного тяготения и превратилась в первую искусственную планету Солнечной системы с параметрами: перигелий 146,4 млн. км и афелий 197,2 млн. км. Благодаря свечению созданной АМС кометы астрономы смогли увидеть доказательство беспрецедентного запуска, который, как сказали бы теперь, поначалу сочли фейком.

«Луна-1» по сравнению с современными космическими зондами была примитивной: без собственной двигательной системы, с батареями, обеспечивающими ограниченный электрический ток, и без камеры. Внутри станции размещались два радиопередатчика, блоки приемников и телеметрии, научная аппаратура, серебряно-цинковые аккумуляторы и окисно-ртутные батареи. По каналу с частотой 183.6 МГц осуществлялся контроль орбиты и измерение элементов траектории. А на частоте 19.993 МГц передавалась основная научная информация, а также данные по температуре и давлению внутри АМС. Передачи от зонда прекратились спустя три дня после запуска.

Это был рекордный для своего времени и продуктивный с научной точки зрения полет. Впервые был зарегистрирован внешний радиационный пояс Земли с помощью бортового магнитометра. Были осуществлены первые прямые измерения параметров солнечного ветра. Успешно проведен эксперимент по созданию искусственной кометы — ее оранжевый свет земляне могли наблюдать несколько минут. Установлено отсутствие у Луны значительного магнитного поля. Это, безусловно, выдающиеся научные достижения. Не говоря уже о том, что «Луна-1» — первый аппарат, который достиг второй космической скорости, преодолел притяжение Земли и стал искусственным спутником Солнца.

Позже, в сентябре 1959 году зонд «Луна-2» достиг поверхности Луны, совершив жесткую посадку. А 4 октября к Луне была запущена третья станция. «Луну-3» оснастили камерой, с помощью которой удалось заснять обратную сторону Луны. Благодаря полученным снимкам ученые узнали, что «невидимая» сторона гористая, в отличие от той, которая повернута к Земле.

Полеты первых автоматических станций к Луне — выдающееся достижение отечественной космонавтики. Всего через два года после запуска на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли, советским ученым и конструкторам удалось решить принципиально новую задачу — вывести автоматический аппарат на траекторию полета по гелиоцентрической орбите.

Чтобы станция стала первой искусственной планетой, ей требовалось достичь скорости, превышающей вторую космическую, и преодолеть земное тяготение. Эта задача была выполнена благодаря созданию мошной ракеты-носителя, оснащенной высокоэффективной двигательной установкой и усовершенствованной системой управления. Сложность проблемы создания ракетного комплекса такого класса иллюстрируется теми трудностями, которые возникли у американских специалистов на аналогичном этапе космических исследований. Из девяти запусков первых автоматических аппаратов серии «Пионер», предназначенных для исследования Луны и окололунного пространства, только один оказался полностью успешным. Советским ученым осуществить миссию удалось с пятой попытки, опередив США.