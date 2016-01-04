



joyreactor.cc Гимнастические упражнения на танках Renault FT–17 участников полевых учений – курсантов унтер–офицерской школы при 1–м бронетанковом батальоне (Познань). Сентябрь 1931

Польский портал Defence24. pl на днях назвал пять главных проблем внешней политики Польши на 2016 год. Разброс велик, от Китая до Ближнего Востока. Но наш интерес вызвал пункт под номером четыре: «Польша и Турция против общей угрозы — России». По мнению издания, Варшава должна использовать в своих целях кризис между Анкарой и Москвой, спусковым крючком для которого стало нападение турецких ВВС на российский бомбардировщик и расстрел летчика связанными с турецкими спецслужбами сирийскими туркоманами. И будто бы в интересах польского кабинета министров в июле этого года на саммите НАТО в Варшаве «четко заявить» о поддержке властей Турции. Анкара является важным игроком на Ближнем Востоке с чрезвычайно развитой агентурной сетью в регионе. Так что хорошие отношения с ней для Варшавы интересны тем, что это может приносить плоды на уровне военного сотрудничества и разведки, а также окажет позитивное влияние на экономическое измерение. Это первое.

Второе. Россия находится в состоянии конфронтации с Украиной, что вызвало «болезненные экономические санкции против Москвы». Из-за падения цен на энергоносители и сырьевые товары, ослабления национальной валюты и поддержания санкций западными странами Россия находится в «глубоком кризисе». Однако, отмечает Defence24. pl, экономические сложности практически не влияют на военные расходы Москвы, которая в оборонный бюджет 2016 года внесла лишь незначительные коррективы. Действия России в Сирии позволяют замалчивать ее «дестабилизирующую деятельность» на востоке Украине. Беспрецедентная военная операция российских Вооруженных сил на Ближнем Востоке может стать основой для «широкого соглашения» президента России Владимира Путина со странами Запада. Однако российско-турецкий конфликт, безусловно, осложнит отношения Москвы с другими региональными игроками, особенно, США. Эта ситуация, заключает издание, и должна позволить членам так называемого «восточного фланга» НАТО в перспективе отстоять свои интересы в ходе июльского саммита, перед которым президент Польши или министр иностранных дел должны посетить Анкару.

Одна ласточка весны не делает, равно как одна журналистская статья не определяет «дипломатической погоды». Но, тем не менее, идея о польско-турецкой связке в оборонной сфере под общего врага — Москву, может показаться интересной тем силам в Варшаве, которые придерживаются стойкой антироссийской ориентации. Гражданская война на Украине, начавшаяся после февральского переворота в 2014 году в Киеве, дала им шанс разыграть карту геополитического противостояния Востока — Запада с реанимацией старых идеологических конструктов. Россия отброшена в эпоху до Екатерины II — так эти силы квалифицировали сложившийся статус-кво. Но если пользоваться этой исторической аналогией, то можно вспомнить, что Санкт-Петербург во второй половине XVIII века сумел найти общий язык с рядом европейских стран, в частности, Австрией, договорившись координировать военные действия двух монархий против Османской империи, административно-территориальными последствиями чего стало присоединение Крыма к России и по инициативе Вены и Берлина разделы Речи Посполитой Обоих Народов, которые закончились в итоге ликвидацией этого государства.

Сегодня для Варшавы и Анкары геополитическая конфигурация более благоприятная. Польша и Турция входят в блок НАТО вместе с подавляющим большинством западных стран и, казалось бы, надежно защищены поэтому от военного вторжения или конфликтов. При этом даже если Турция «опосредовано» сражается с Россией на сирийском фронте, а Польша — на украинском, это не сравнить с эпохой екатерининских времен. Однако Варшава все равно обеспокоена. По всем прогнозам, Москва еще долго должна была находиться под комплексным ударом Запада — экономическим, технологическим, дипломатическим. Но российская операция в Сирии сломала лед. Так, США стали фрагментировать свое отношение к России, давая понять, что экономические санкции остаются и быстро сняты не будут, но по ряду внешнеполитических направлений возможны компромиссы. А поскольку американская дипломатия такого рода имеет исключительно двусторонний формат и тайный, союзникам Вашингтон докладывает лишь то, что считает нужным, следовавшая в прежнем фарватере Польша потеряла ориентиры и для нее резко увеличилась вероятность сесть на мель.

На тот момент, когда местом саммита НАТО-2016 была определена Варшава, польские чиновники были твердо уверены, что им удастся пролоббировать идею укрепления так называемого «восточного фланга» Альянса, аргументировав ее лишь украинским кризисом. Сейчас это уже не так очевидно, и не только потому, что против нее активно выступает Германия. Глава Оборонного колледжа НАТО, польский генерал-майор Януш Боярский в интервью порталу Wirtualna Polska указывает, что на июльском саммите главной темой должна стать выработка новой стратегической концепции Альянса. Причем, «возможно, из-за различных угроз понадобятся две отдельные стратегии по борьбе с новыми вызовами», подчеркнул Боярский. Иначе говоря, план противодействия угрозам с Востока и план противодействия угрозам с Юга. Если эти «опасности» будут разведены, то маргинальным из них станет российское направление. Хотя бы в силу того, что с него не идет поток беженцев, не ведутся боевые действия и террористические нападения.

Единственным способом привлечь к себе внимание в таком случае для антироссийских сил в Польше становится политический союз с Турцией с жесткой увязкой угроз на Юге с угрозами на Востоке. Но это будет тот случай, когда из огня да в полымя. Варшава и так сегодня в Европейском союзе потеряла очки. Чиновники ЕС обвиняют новую власть в «антидемократическом поведении», а влиятельная мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung пригрозила Польше тем, что она может потерять свое право голоса в Европейском совете. В этой ситуации полновесное сотрудничество Варшавы с Анкарой, где правит авторитарный президент Реджеп Эрдоган, которого критикуют, в частности, за аресты журналистов, даст лишние основания приравнять поляков к туркам и поставить вопрос, в какой степени поляки являются европейцами и привержены общим ценностям. Впрочем, скорее всего, подобному сценарию сбыться не суждено. Динамика заявлений польской дипломатии свидетельствует о том, что, например, на российском направлении Варшава рассчитывает на разрядку. В одном из последних заявлений министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского прозвучали слова, что Варшава не против, если Путин «предложит выход» из конфликта с Украиной, глава польского МИД также выразил желание поддерживать отношения с Москвой и назвал условием для сотрудничества предоставление данных о «смоленской катастрофе». Это приемлемо и можно обсуждать. Вместе с тем, понятно, что антироссийская партия в Польше так просто не сдастся и будет пытаться торпедировать налаживание диалога между Варшавой и Москвой, вплоть до организаций провокаций в преддверии июльского саммита НАТО.