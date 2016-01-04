



Флаг Саудовской Аравии

Мне всегда нравились белые парни, которые сталкивали лбами туземные племена в войне. В войне неважно за что — бусы, воду, бриллианты, самую целебную траву в мире, из которой война западных ТНК между собой сделала наркотик и т.д. Русские, пока строили Империю, не выбивались из этого ряда. Только для прикрытия использовали миф о том, что, мол, это на нас все нападали, а мы только отбивались. Дальнейшее все знают — так оборонялись, что создали самую большую страну в мире. Как говорится, всем бы так обороняться.

Англосаксы, в силу территориальной ограниченности, и не только в плане того, что это остров, действовали более тонко — приходили (приплывали), ориентировались на местности и стравливали местных. Правда, иногда им это не удавалось. Когда дело грозило крахом, тогда они, кстати, в отличие от русских, устраивали геноцид — Индия (Бенгалия), Северная Америка.

Многие критикуют подобный подход, и находят серьезные аргументы в подтверждение той точки зрения, что англосаксонский империализм не в пример гораздо более кровавый, чем родной православно-славянский. Но, по большому счету, это дело вкуса, а не принципиальных непримиримых противоречий, или как говорят в философии — дихотомий. На самом деле, никаких непримиримых дихотомий между белыми в России, Европе и Северной Америке — нет. Наоборот, в свете роста совершенно различных глобальных противоречий, в том числе, религиозных, славян, германцев и англосаксов объединяет гораздо большее, чем религия. Нас объединяет цвет кожи. А это гораздо более фундаментально на фоне грядущего нового мирового военного конфликта в форме Третьей мировой войны или Первой религиозной в отличие от первых двух, которые были Имперской (первая ВМ) и Цивилизационной (вторая ВМ).

Похоже, ее все-таки избежать не удается. Это — минус. Но есть и плюс. В отличие от двух предыдущих мировых войн — она будет проходить не на территории России и, вообще, «белых» стран. А это, собственно говоря, и будет означать наше (России) полноправное вхождение в сообщество «развитых» стран и стратегический союз Запада и Севера.

В будущих учебниках истории будут писать о том, что началось все 2 января. В этот день саудиты провели самую массовую казнь в королевстве за последние 35 лет и по различным обвинениям казнили 47 человек (кстати, число возможно, не случайно — фильм «47 ронинов»). Одним из казненных был влиятельный шиитский проповедник Нимра ан-Нимра, который был арестован в 2012 году за критику королевской семьи и подавления шиитских выступлений во время «арабской весны». За которого, естественно, тут же вписался Иран: «Несправедливо пролитая кровь этого угнетенного мученика, без сомнений, будет иметь последствия, и божественное возмездие ждет Саудовскую Аравию» — возмутился Аятолла Али Хаменеи. Лидера страны поддержал и Корпус исламских стражей — «Протеррористический и антиисламский режим в Саудовской Аравии необходимо свергнуть».

Народ также поддержал своего духовного лидера — 3 января в Тегеране в ходе демонстрации протеста против казни проповедника-единоверца, толпой было разгромлено посольство Саудовской Аравии, а в городе Мешхед на северо-востоке Ирана в консульстве Саудовской Аравии из-за поджога, устроенного участниками антисаудовской акции протеста, сгорели несколько помещений. Кроме того, волнения начались и в шиитской части Саудовской Аравии, в том числе, в родном городе проповедника Эль-Катифе. За день они достигли такого накала, что власти королевства вынуждены были направить на восток страны для усмирения демонстрантов бронетехнику и воинские подразделения. Акции протеста прошли также в Бахрейне и Ливане. А тут еще и Йемен…

А уже в самом конце дня 3 января стало известно о том, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном: дипмиссия Тегерана должна покинуть территорию королевства в течение 48 часов. При этом сама Саудовская Аравия уже 3 января эвакуировала из Ирана 47 сотрудников дипломатических миссий и их родных. Неожиданно, да? Вопрос только в том, для кого…

Как отмечает Григорий Игнатов: «Давайте начистоту, без политкорректности: любое агрессивное действие в отношении мусульманского большинства (суннитского ли, шиитского) приводит к крайне предсказуемым последствиям. Не бывает такого: сегодня какой-то американский пастор сожжет Коран, а завтра тысячи мусульман массово пойдут сдавать кровь для больных детишек, чтобы показать, какие они хорошие. Нет, все мы знаем, что будет вместо этого — много демонстраций с разъяренными толпами, парочка разгромленных американских посольств и какой-нибудь небольшой (или большой) терактик.

Реакция мусульман-шиитов на казнь одного из своих уважаемых лидеров также не могла не быть прогнозируемой заранее вплоть до мелочей. Казня Нимра, саудиты не могли не понимать, что плюют в лицо Тегерану. Саудовская Аравия казнью Нимра моментально сделала своими врагами мусульман из почти всех исламских стран, в том числе — и из числа собственных граждан. Можно ли было предвидеть такое развитие событий, даже не будучи аналитиком? Господи, да конечно же! Такие последствия были ясны, как день! Но… тогда почему же? Неужели власть СА действовала себе во вред? Это может прозвучать шокирующе, но… да.

Очень грамотное замечание. Кто-то может представить, что саудиты, находясь в уме и здравой памяти, случайно казнили некоего «неизвестного» никому проповедника, чтобы в ответ получить «ответку» от Ирана (такую же «неожиданную»), чтобы в этот же день разорвать дипломатические отношения, следующим шагом после чего вполне может стать объявление войны? По поводу отсутствия общей границы не стоит волноваться — один теракт в одной стране, ответный в другой, и понеслась… Но вопрос сейчас уже вовсе не в технологии процесса, а в главном — случайно или нет саудиты казнили проповедника?

На мой взгляд, это было сделано продуманно. Во-первых, об этом говорит быстрота реакции саудитов на разгром посольства в Тегеране — в этот же день спокойно заявляется о разрыве дипотношений, как будто только этого и ждали. Это вам не российско-турецкий «междусобойчик» — «пацан сказал — пацан сделал». Второй (а вернее, первый) шаг саудитами был сделан гораздо ранее, и именно этот шаг говорит о том, что казнь шиитского проповедника была продуманной акцией с целью резкого поднятия напряженности на всем Ближнем Востоке. Напомню, что 15 декабря «ни с того, ни с сего» Саудовская Аравия решила создать свою «антиигиловскую» коалицию, в которую вошли 34 государства.

Некоторые эксперты тогда же посчитали, что это действие не имеет никакого смысла. Например, военный эксперт, востоковед, военный переводчик Борис Подопригора заявил: «Мне представляется бессмысленным создание такого рода региональных коалиций. Мне кажется, что иной подход, нежели тот, который был признан наиболее правильным в 40-е годы в условиях угрозы гитлеризма, сегодня не сработает. То есть, такого рода локальные объединения, будь то проамериканское, будь то исламское или еще какая-то коалиция против международного экстремизма и терроризма, она изначально бесперспективна, ибо само террористическое зло значительно превосходит по своей опасности, по своим рискам любые локальные контрмеры. Вот в чем дело. И поэтому предпринимать какие-то частные меры, как я уже вам сказал, бессмысленно».

Мне тогда эта идея саудитов изначально показалось очень подозрительной, только непонятно было, в чем смысл еще одной, уже третьей по счету «антиигиловской» коалиции. Когда же между саудитами и персами понеслось, все стало на свои места — коалицию из 34 стран саудиты создали совсем не против ИГИЛ, которых они же и финансируют (!), а против Ирана, своего главного и заклятого врага.

Т.е. что мы имеем? Когда главным застрельщикам войны на Ближнем Востоке (типа, саудитам) стало понятно, что в Сирии после вмешательства России уже все понятно, никто им Сирию не отдаст, они пошли по самому неприятному для себя, но последнему оставшемуся сценарию — не чужими руками разжечь войну, а самим втянуться в войну с Ираном. Сейчас они кажутся себе крутыми парнями. Но на самом деле все уже окончено. Если саудиты дойдут до войны с Ираном, на нем можно будет поставить крест. Вполне возможно, что вызвавший множество интерпретаций и слухов последний визит госсекретаря Керри в Москву был именно реквиемом по саудовской государственности. Кстати, именно после этого визита Вашингтон отозвал из Турции двенадцать своих истребителей, хотя они были туда поставлены только в середине ноября. Т. е. сначала расчет был один, а потом, после визита в Москву, все поменялось с точностью на 180 градусов. И именно в день визита Керри в Москву саудиты создают свою коалицию. Случайность, конечно…

Т.е. ответ на вопрос Григория Игнатова «зачем саудиты это сделали?» прост. Война уже пошла к ним: разгром ИГИЛ в Сирии вернет гидру на Родину. И об этом мы писали еще в сентябре 2015 года в материале «Есть ли связь между событиями на Украине и в Сирии»: «Есть и еще одна причина, по которой так занервничали американцы. Давайте подумаем — а что и как будет делать Москва на сирийском направлении? Понятно, что уничтожать передовой отряд террористов США под маской ИГИЛ. А вот как?

Если посмотреть на карту этого региона, то ответ может быть только один: Россия будет заворачивать ИГИЛ от побережья и севера, где в настоящее время, по свидетельству очевидцев, идут очень ожесточенные между правительственными войсками, ИГИЛ, сирийской оппозицией, курдами и т.д., на юг, но не в направлении Дамаска, от которого они также будут оттесняться в направлении Пальмиры и дальше, а в сторону западной границы Ирака, куда их со своей стороны погонят Ирак и Иран. А там у ИГИЛ останется только один путь — в Саудовскую Аравию! На родину, можно сказать. В этом контексте становится абсолютно логичным и понятным и отказ Сечина от предложения саудитов стать России членом ОПЕК. Еще рано вести переговоры. Слишком многого «короли пустыни» еще не осознали. Еще не понимают, что при таком развитии событий у них реально будет только два варианта выбора: «ужасный конец или ужас без конца».

И если бы они ничего не делали, а молча ее ждали, то королевство бы растащили по частям, как это сейчас и будет происходить с Украиной. У них остался один вариант — напасть самим во главе наспех сколоченной коалиции и попытаться втянуть в это дело еще и США, которые вот-вот наладят отношения с Ираном. А тут еще и «бабки» заканчиваются — саудиты настолько заигрались в понижение цен на нефть, что остались почти без ЗВР. Нюанс только в том, что нет более смешной штуки, чем «саудовская коалиция». Воистину, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума.

Т.е. вырисовывается интересная картина. Чтобы развязать Третью мировую сначала четырнадцать лет поджигали Большой Ближний Восток, включая Афганистан, Египет, Ливию и т.д. Потом — четыре года Сирию. Потом два месяца пытались стравить между собой Россию и Турцию, а затем всего за два (!) дня взяли и стравили между «лучших друзей» — Иран и Саудовскую Аравию… и поставили мир на грань Третьей мировой. Грамотная работа. Вопросик только один возникает — почему сразу этого не сделали, зачем все эти годы подготовки? Ответ, несомненно, есть. Все это время шел торг и взаимное давление России и Запада друг на друга, включая Ливию, Египет, Сирию и Украину (хотя период 2000—2012 Россия грамотно отыграла). Потом, после вхождения России в Сирию, вырисовалась очень интересная «загогулина» — появилась некоторая конфигурация, которая позволила непротиворечивым образом и к взаимному удовольствию России и США решить имеющиеся проблемы и договориться глобально. А вот как договорились — развязать войнушку между двумя заклятыми друзьями оказалось делом двух (!) дней.

Неплохая комбинация. Трудно не согласиться. Кстати, для американцев вообще отмазка железная — ведь согласно официальной версии за терактами 9/11 стояли как раз саудиты. Вот и вернут должок. И Россия вернет должок за все ваххабистские дела, которые долгие годы пили кровь из России. И всем остальным лимитрофам подан хороший знак о том, что хватит мелким геополитическим сошкам сталкивать лбами мировые сверхдержавы — перед человечеством полно других, гораздо более серьезных задач цивилизационного развития. А ключом к технологическому развитию (вспомним и понятие «метод» Рене Декарта, и «диалектику» Гегеля, и понятие «тэхне» Мартина Хайдеггера, в общем, весь терминологический научно-естественный и гуманитарный аппарат, описывающий существование современной человеческой цивилизации) как залогом существования и уничтожения всего человечества, как показал весь опыт развития мира, пока владеет только белая раса. И уже однажды продемонстрировала это.