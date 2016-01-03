«Россия (читай — Путин, прим. ИА REGNUM) приняла на вооружение стратегию «враг моего врага — мой друг», ­ — делится находками с читателем El Confidencial. — Эта страна ведет кампанию против фашизма и тут же протягивает руку крайне правым экстремистским партиям, таким как Народный Фронт во Франции, Национально-демократическая партия в Германии, партия «За лучшую Венгрию», греческая «Народное общество Хриси Авгии», Партия независимости Соединенного Королевства (Великобритания). В настоящее время из 24 правых и популистских партий, имеющих представительство в Европарламенте, 15 поддерживаются Россией».

ИА REGNUM Испания СМИ

Издание не то чтобы возмущено фактом поддержки — пока оно только выражает удивление: как же так, давать кредиты партиям других государств — это же ноу хау светоча мировой демократии, а тут русские без зазрения совести пользуются патентованным, можно сказать, продуктом, да еще и получается у их лидера это куда эффективнее, чем у экспортеров цветных революций.

Впрочем, кто у кого манеру поддержки пятых колонн и троянских коней позаимствовал, разобраться сейчас не представляется возможным. И потому названное выше СМИ спешит принизить эффективность путинского политического менеджмента:

«Сегодняшняя стратегия России, очень напоминает манеру действий СССР. Тогда Москва вбрасывала свои идеи в другие страны через коммунистические партии этих государств. Компартии финансировались из Кремля и потому Москву любили. Сегодня ничего нового — изменилась лишь платформа партий, выбираемых Россией для поддержки и использования. Вместо коммунистов она кредитует националистов и экстремистов. В результате уже 20% состава Европарламента выступают за то, чтобы Евросоюз распался. А Россия для них — та самая архимедова точка опоры, используя которую можно перевернуть мир».

АВС под Новый год обеспокоилась свободой проведения россиянами праздника: «Странная отговорка российских властей по поводу закрытия Красной площади в новогоднюю ночь», гласит заголовок статьи, которую, понятное дело, всякий уважающий себя демократ и свободолюб просто обязан прочитать. Ну, или, по крайней мере, отметиться в числе посетителей.

«Русские решили закрыть свою главную площадь перед Кремлем из-за опасений теракта, однако не признали этой причины в открытую и сообщили, что в ночь с 31 декабря на 1 января здесь просто будут снимать телевизионную программу, поэтому чужие люди там не нужны. Однако телевизионщики факта готовящейся съемки не подтвердили. Нет сомнения, что русские рассматривают празднество, как подходящий момент для террористов, желающих устроить свое кровавое шоу. РФ воюет в Сирии за Асада против оппозиционеров и уже успела натерпеться изрядно от джихадистов — в октябре над Синаем взорвался российский самолет с 224 туристами. Нет сомнения, что истинная причина закрытия Красной площади — боязнь теракта, а не какая-то там телепередача».

«Владимир Путин сокращает штат нескольких министерств. Распоряжение об этом уже им отдано, — пишет El Economista. — Как свидетельствуют анонимные специалисты, чиновничий персонал слишком разросся. Особенно это касается администрации президента, которую возглавляет Сергей Иванов, один из главных помощников Путина во все его время пребывания у власти, начиная с 1999 года. Сократят также команды министерств обороны, финансов, службы контроля за оборотом наркотиков и ведомства, управляющего СНГ».

«Одной из причин увеличения штата чиновников явилось присоединение Крыма и Севастополя — базы Черноморского флота», — такую версию выдвигает издание. Казалось бы, где Крым и где СНГ? Где комитет по контролю за оборотом наркотиков и где логика? Хотя, последняя, тут, пожалуй, присутствует: в соответствии с европейскими ценностями дежурно лягнуть Россию за «аннексию полуострова» необходимо. Жаль, что не выглядеть при этом полноразмерным профаном в экономических вопросах у СМИ экономической направленности не совсем получается. Зато политкорректность соблюли, информацию озвучили. И умыли руки. Хорошо хоть, признали, что российское правительство при этом пообещало финансирование социальных программ не сокращать (в Испании-то подобное «обрезание» — одна из составных частей сегодняшних реформ). Но не забыли подчеркнуть, что по итогам 2015 г. ВВП РФ должен упасть на 4%, а в 2016 и не подумает «отжаться».

Откуда, думаете, такое желание порадоваться чужим трудностям? Так они же первые начали, может вам подсказать El País, публикующая материал с заголовком «Путин оставит в подвешенном состоянии первый испанский спутник наблюдения». Начнем с того, что нельзя оставить в подвешенном состоянии то, что вообще в космос не выводили.

«Еще год назад Paz, первый испанский искусственный спутник-наблюдатель должен был начать вращаться вокруг Земли на удалении 514 километров от нее, однако до сих пор он находится в одном из ангаров. Испанцам долго ничего не объясняли, почему, однако теперь стало известно, что 16 декабря Владимир Путин отдал распоряжение прекратить все запуски, в которых в качестве носителя выступает «Днепр» — ракета украинского производства (SS-18, разработана еще при Советском Союзе). Украина находится в состоянии необъявленной войны с Россией из-за поддержки Москвой донбасских сепаратистов. Удивительно, что распоряжение Путина, указанное выше, было подписано еще 15 апреля, но никто об этом ничего не знал.

Откладывание запуска спутника Paz тормозит развитие и реализацию важнейших испанских аэрокосмических проектов. Спутник рассчитан на семилетнее функционирование на орбите со времени запуска. Конечно, в ангаре он не портится, однако технологии развиваются с такой быстротой, что к моменту, когда ему дадут добро на старт, он уже безнадежно устареет. Однако есть надежда на то, что русские все-таки решат проблему — санкции им серьезно сократили космический рынок. А их услуги стоят в этом секторе значительно дешевле, чем чьи-либо еще».

Ну что сказать, кроме напрашивающегося: «За что боролись, на то и напоролись». Санкции — вещь бумерангообразная. И ежели в цель этот снаряд не попадает, то возвращается к бросавшему. И не обязательно в руки.

В завершение недели испанские СМИ, по традиции, постарались дать немного расслабляющих материалов. Самым завлекательным из которых оказался «Бывший министр финансов Украины пытается избежать экстрадиции, прикрываясь фальшивыми документами» в El Confidencial.

«Юрий Колобов, входивший в правительство Украины при Януковиче и спрятавшийся в Испании после революции на Майдане, разыскивается Киевом за «нецелевое использование бюджетных 9 миллионов евро».

«Стратегия Колобова проста — затягивать процессы (желательно до бесконечности) в органах юстиции Испании, чтобы не отправиться на родину. Но ситуация не дает ему возможности порадоваться: оправдательные документы, которые он представил, признаны и испанской и украинской прокуратурами фальшивыми. Министр, как выясняется, незаконно приватизировал одно из государственных телекоммуникационных предприятий, модифицировав специально для этого некоторые законы и переведя на счета компании упомянутые выше 9 миллионов. В марте 2015 года он был задержан испанской полицией по запросу Украины. А теперь против него еще возбуждено дело и испанскими правоохранительными органами по причине предоставления им фальсифицированных документов. Это — весьма серьезное преступление.

Выступая в суде, Колобов заявил, что ни ему, ни членам его семьи нельзя вернуться на Украину, потому что там слишком много радикально настроенных в отношении него людей, которые и подстроили все дело. «Им нет дела до справедливости, им требуется убить меня или посадить в тюрьму. Дело заказное и решение по нему уже предопределено».

Окончательный вердикт — экстрадировать ли Колобова в Киев, будет выносить испанское правительство, пишет издание, отмечая при этом, что экс-министр — не самая крупная добыча, которая может попасть в сети киевских властей.

«Нынешний президент Украины Петр Порошенко заявил, что укрывшиеся в Москве Виктор Янукович и Николай Азаров (бывшие президент и премьер страны) спрятали не менее 70 миллиардов евро государственных денег. Киев уже требовал их экстрадиции, но полиция Москвы даже не попыталась их задержать».